Folytatódnak a támadások a magyar választások kapcsán

Folytatódnak a Magyarország elleni támadások a vasárnapi választási eredmények miatt. Az egyik legnagyobb német lap, a Die Welt például arról írt, hogy a magyar „nemzeti psziché” lényeges eleme, hogy alábecsültnek, alávetettnek érzi magát. Nem csak a nemzetközi sajtóban bírálták a magyar emberek döntését a választások kapcsán. Az Indexen is erről jelent meg cikk. A támadásokra a 888.hu reagált, az internetes lap szerint a liberális médiakamunak köszönhetően sokkal többen mentek el szavazni az ország védelme miatt, mint azt remélni lehetett – hangzott el az M1 Híradójában.

„A magyarok imádják a sikert és még jobban imádják, ha olyasvalaki felett győzedelmeskedhetnek, akiről azt gondolják, hogy fölényben lévőnek hiszi magát – ez a jelenség a magyar kisebbségrendűségi komplexussal függ össze” – erről írt az egyik legnagyobb német lap a választások eredménye után.

A Die Welt arról cikkez, hogy a magyar „nemzeti psziché” lényeges eleme, hogy alábecsültnek, alávetettnek érzi magát, ezért a magyarok szükségét érzik annak, hogy érvényesítsék önmagukat. A német lap úgy fogalmaz, „Szegény Magyarország, szegény Európa! Egy kishitű szellem okozza vesztét.”

Nem csak a nemzetközi sajtóban bírálták a magyar emberek döntését a választások kapcsán. „Hogy lehetett ennyire hülye egész Magyarország” – az Indexen ezzel a címmel jelent meg cikk a választás után. A portál azt írta, „Úristen, milyen emberekkel élünk egy országban? Hogyan hihetik el, hogy a migránsoktól kell félteni a kultúránkat? Miért van ennyi gyűlölet a magyarokban?”

Az Index egy másik cikkében arról is írt, hogy az ország nagy részét nem érdeklik a tények. Azt írta: „az ország nagy részének elég az a totálisan fals alapokra felhúzott üzenet, hogy gyűlöljünk és állítsunk meg mindenkit.”

„Köszönjük Index, köszönjük 444, köszönjük HVG” – a 888.hu így reagált a választási eredményekre. „Mi, jobboldaliak köszönettel tartozunk nektek.” Sokkal többen mentek el szavazni az ország védelme, a kerítés megtartása, a betelepítési kvóta elutasítása mellett, mint azt bárki remélte volna – köszönhetően a liberális médiakamu folyamatos cunamijának – olvasható a 888.hu reagálásában.

A 888.hu azt is írta, ezek a portálok lassan két éve cikkeznek az olyan álhírekről, mint például, hogy a terrortámadásokat nem bevándorlók követték el, emellett pedig magyarázzák azt is, hogy a migráció természetes és együtt kell vele élni. „Nézzetek hátra, nem áll mögöttetek senki. Szépen kikoptak a baloldali választók, mert ők is egy nyugodt, biztonságos országban szeretnének élni” – írja a 888.