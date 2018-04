Videóban mondott köszönetet a Fidesz-szavazóknak Orbán Viktor

Nagy tettet hajtottunk végre közösen – utalt a vasárnapi választások eredményére közösségi oldalán megosztott videójában Orbán Viktor.

„Hatalmas győzelmet arattunk, most szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, különösen azoknak, akik az üzeneteket továbbküldték, megosztották – esetleg nekem is küldtek és nekem is adtak tanácsokat” – mondta a miniszterelnök a választások másnapján közzétett videójában.

Úgy fogalmazott, „nagy tettet hajtottunk végre közösen, és a következő években együtt fogjuk megvédeni Magyarországot”.

Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! – zárta videóüzenetét Orbán Viktor.