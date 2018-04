Ritter Imre minden nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben

Ritter Imre, a kedvezményes mandátumot szerző német nemzetiségi listavezető mind a 13 magyarországi nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben.

Ritter Imre vasárnap éjjel – miután kiderült, hogy sikerült szavazati jogot jelentő kedvezményes mandátumot szereznie – azt is elmondta: számítottak az eredményre, az után, hogy sokan nemzetiségi választóként regisztrálták magukat, készültek rá, hogy megszerzik a mandátumot. Hangsúlyozta: ezzel 85 év után történelmet írtak, ugyanis a magyarországi németeknek utoljára 1933-ban volt képviselete a parlamentben.

Ritter Imre, aki jelenleg az Országgyűlés német nemzetiségi szószólója, közölte: parlamenti munkájában a német oktatási-nevelési intézményhálózat és -rendszer bővítésére, minőségi javítására koncentrál majd. Szeretné továbbá elérni, hogy a kulturális egyesületek és önkormányzatok nagyobb elismerést kapjanak és a magyarországi németek az anyaországukkal és bármely európai országban élő német nemzetiséggel zavartalan és folyamatos kapcsolatot tarthassanak.

Azért is dolgozik majd, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a támogatási és pályázati lehetőségeknél a jelenleg eléggé bürokratikus megoldásokat egyszerűsíthessék. A mandátum megszerzése a többi 12 nemzetiségnek is új lehetőségeket nyit, mivel az ő érdekeiket is képviseli majd – emelte ki. Ritter Imre alapvető feltételnek tartja, hogy a nemzetiségek ügyeiben nemzeti konszenzus legyen, és minden őket érintő kérdésben a parlamenti frakciók egyhangúlag szavazzanak.

A magyarországi nemzetiségek 2014 óta küldhetnek szószólót a parlamentbe vagy szerezhetnek szavazati joggal rendelkező kedvezményes mandátumot. Négy évvel ezelőtt szószólót mind a 13 nemzetiség küldhetett, ennek feltétele csak az, hogy legalább egy érvényes szavazat érkezzen a nemzetiség országos listájára. Kedvezményes mandátumot azonban egy nemzetiség sem tudott szerezni, mert nem érte el az ehhez szükséges szavazatszámot.