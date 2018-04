Köszönetet mondott a kétharmados győzelemért Orbán Viktor

A Fidesz–KDNP központi és vidéki eredményváró helyszínein is érthető módon nagy volt az öröm. Orbán Viktor sorsdöntő győzelemről beszélt. A választás eredményét úgy értékelte: lehetőséget kaptak arra, hogy megvédjék Magyarországot. Az eredmények közlése után már az ünneplésé volt a főszerep. Ahogy a kampányban többször is, ezúttal is felcsendült a Kossuth-nóta – hangzott el az M1 Híradójában.