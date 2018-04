MKP: Győzött az erős Magyarország

Üdvözölte a Fidesz-KDNP választási győzelmét a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP), amelynek elnöke, Menyhárt József hétfői Facebook-bejegyzésében gratulált az országgyűlési választás győztesének

Menyhárt József, az MKP elnöke (MTI Fotó: Balázs Attila)

„A modern magyar demokrácia történetében párját ritkító, hogy valaki nyolc év kormányzás után is bizalmat kapjon, sőt, sokkal több szavazatot szerezzen, mint korábban” – írta a felvidéki magyar párt elnöke. Rámutatott: a Fidesz rendkívül magas részvétel mellett győzött, s ez a győzelem a külhoni magyar közösségek számára is jó hír, mivel érdekük az erős, stabil és magabiztos Magyarország.

Menyhárt megjegyezte: a mostani magyar kormány volt az, amely 2010 után „rendbe tette Magyarországot”, és felkarolta a határon túli magyarok ügyeit, s az, hogy most erős felhatalmazással sikerült győzniük, azt is jelenti, hogy a magyar társadalom partnernek tekinti a külhoni magyarokat, és azt is jelzi, hogy a továbbiakban is számíthatnak a magyar kormány támogatására.

A Bugár Béla vezette Most-Híd vegyes párt az MTI-nek küldött állásfoglalásában pozitívnak értékelte a választások magas részvételi arányát. „A szlovákiai politikai színtér képviselői is elégedettek lennének, ha a szlovákiai választók is ilyen mértékű érdeklődést mutatnának a közügyek iránt, főleg, ha a voksolókat a politikai propaganda és a populizmus elemeit mellőzve sikerülne mozgósítaniuk” – írták. Hozzátették: „akár elégedettek vagyunk a voksolás eredményével, akár nem, tiszteletben tartjuk a magyar választópolgárok döntését. Mindannyiunk érdeke, hogy a szlovák-magyar gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok tovább erősödjenek.”

A Fidesz-KDNP győzelmére politikai beállítottságuk függvényében reagáltak a szlovák politika képviselői. Katarína Cséfalvayová, a szlovák parlament külügyi bizottságának elnöke, a Most-Híd képviselője a választás eredményét ugyan nem kommentálta, de a voksolást megelőző kampányt erősen bírálta, azt állítva, hogy az mintapéldája volt annak, amilyen irányba Szlovákiának soha nem kellene elindulnia. „Magyarország példáján látni a legjobban, hogyan válik egy olyan standard progresszív politikai párt, mint a Fidesz a hatalom, a populizmus és a szélsőségesség foglyává” – nyilatkozott Cséfalvayová a Sita szlovák hírügynökségnek.

A legkisebb szlovák kormánypárt jelöltjétől teljesen eltérő véleményt fogalmazott meg Lubos Blaha, a pozsonyi törvényhozás európai ügyekért felelős bizottságának elnöke, akit a legerősebb kormánypárt, az Irány-Szociáldemokrácia jelölt erre a posztra. „A magyarok a folyamatosságot választották, ami azt jelenti, hogy folytatódhat a két ország együttműködése (…), s megerősítést nyert az is, hogy a közép-európai embereknek elegük van az amerikai liberális modellből, amelynek ebben a régióban nincs esélye, s amit a Fidesz egyértelmű győzelme is bizonyított” – nyilatkozta Blaha a Sita szlovák hírügynökségnek.