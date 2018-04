150 milliós kampánytámogatást kell visszafizetnie az Együttnek

Az Együtt a szavazatok 0,65 század százalékát szerezte meg. Szigetvári Viktor, a párt miniszterelnök-jelöltje a politizálástól is visszavonul. Az eredmény a személyi változásoknál is próbatétel elé állítja a pártot, a törvény értelmében ugyanis az egy százaléknál gyengébb eredményt elérő, országos listát állító politikai erőknek vissza kell fizetniük az államtól kapott kampánytámogatást – az Együtt esetében ez legalább százötvenmillió forint – hangzott el az M1 Híradójában.

A Berni mosószert ajánlotta az összefogás ellen Juhász Péter egy videóban. Az Együtt ehhez hasonló kisfilmekkel is kampányolt. Ezekben Juhász Péter volt, hogy mosószerügynökként jelent meg, máskor pedig orvost alakított. Néhány napja pedig egy hatalmas molinót feszített ki a párt a Lánchídra, ezzel igyekezett megszólítani a választókat.

Az Együtt a baloldali összefogás részeként, a visszalépések segítségével egy egyéni képviselői mandátumot szerzett, és a szavazók 0,65 százaléka szavazott rájuk. Egy tavaly óta érvényes jogszabály értelmében az egy százalékot el nem érő politikai erőknek vissza kell fizetniük az államtól kapott kampánypénzeket.

Az M1 kérdezte az Együtt elnökét, hogy eleget tesz-e a párt a kötelezettségének, és azt is, hogy mennyi kampánytámogatást kaptak. A párt a válaszában azt írta, Juhász Péter kizárólag az M1 élő műsorában válaszol a feltett kérdésekre. Meg is hívták a stúdióba, amit ő el is fogadott, ám kora este lemondta az interjút, így a kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.

Az országos listát állító pártok 150 és 600 millió forint közötti állami kampánytámogatást kaphattak, attól függően, hogy mennyi képviselőjelöltet indítottak a választáson. Az eredmények alapján az Együttön kívül még további 15, egy százalék alatti párt is elesett a kampánytámogatástól. A szabályok értelmében a teljes állami juttatást vissza kell utalniuk.

Ha nem tesznek eleget a kötelezettségüknek, akkor a NAV hajtja be a pénzt a párt vezetőin. Annak a hét pártnak, illetve pártszövetségnek, amelyik megtarthatja az állami kampánytámogatást, el kell számolnia a költéseikkel. Ezt az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

A pártok gazdálkodását folyamatosan vizsgálja az ÁSZ, és a közelmúltban több esetben is szabálytalanságokat talált. A legnagyobb mértékű hiányosságot – egyebek mellett tiltott pártfinanszírozást – a Jobbiknál tárta fel, a pártnak emiatt 330 millió forint büntetést kell fizetnie, és ugyanennyi állami támogatástól is elesik a párt.