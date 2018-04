Zajlik a levélszavazatok feldolgozása

A Fidesz–KDNP győzelme után sorra érkeztek a gratulációk a határon túli magyar politikusoktól. Az RMDSZ ügyvezető elnöke úgy értékelt, hogy ismét egy olyan kormány alakulhat Magyarországon, amely partnerként tekint az erdélyi magyarságra. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke pedig azt mondta: ezzel az eredménnyel megteremtődtek a feltételei annak, hogy folytatni lehessen a nemzetben való gondolkodást és a nemzetépítést. Megkezdték a külhoni levélszavazatok szállítást a fővárosba, és a feldolgozásuk is megkezdődött, délutánig már több mint 100 ezret sikerült felbontani – hangzott el az M1 Híradójában.

Egymás után érkeztek a szavazatok a kihelyezett urnákba vasárnap a szabadkai főkonzulátuson. Azok a külhoni magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, levélben voksolhattak. Vasárnap még ezeket is le lehetett adni a külképviseleteken. A szavazók azt mondták: fontosnak tartották, hogy éljenek szavazati jogukkal.

A külhoni magyarok közül mintegy 380 ezren kérték felvételüket a névjegyzékbe. Az ő szavazatukat is vasárnap este kezdte feldolgozni a Nemzeti Választási Iroda. Hétfőn egész nap szállították a borítékokat a külhoni külképviseletekről Budapestre. A több száz voksot tartalmazó urnákért délelőtt egy kisbusz érkezett Szabadkára.

Erdélyben mintegy 190 ezer voks gyűlt össze. Délután egy teherautóba pakolták a leveleket tartalmazó lepecsételt dobozokat Kolozsváron, majd a jármű elindult a magyar főváros felé.

Egész nap zajlott a levélszavazatok feldolgozása

A Nemzeti Választási Irodában egész nap zajlott a levélszavazatok feldolgozása. Délutánig 100 ezer voksot sikerült átnézni. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a határon túli szavazók nagy többsége a Fidesz–KDNP-re adta le a voksát.

Sorra érkeztek a reakciók a külhoni magyar politikusoktól

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető elnöke szerint a magas részvételi arány és szavazati többség megerősíti az új magyar kormány legitimitását. Porcsalmi Bálint szerint az a magyar kormány győzött, amely partnerként tekint az erdélyi magyarságra, így folytatódhat az a pár éve tartó konszolidált partnerség, amely által a romániai közösség számíthat Magyarországra.

A szeretet győzött a gyűlölet felett – ezt már az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondta abban a központban, ahol az eredményeket várták. Tőkés László elmondta, hatástalannak bizonyult a gyűlöletkampány, amely tulajdonképpen nem a nemzetről, hanem a pártbeli acsarkodásról szólt.

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja a Facebookon reagált. Azt írta, „a modern magyar demokrácia történetében párját ritkító, hogy valaki nyolc év kormányzás után is bizalmat kapjon, és sokkal több szavazatot szerezzen, mint korábban. Érdekünk az erős, stabil és magabiztos Magyarország”.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke pedig arról beszélt, hogy az, hogy a választópolgárok többsége ismét bizalmat szavazott a kormánypártoknak azt jelzi, hogy a magyar nemzet erős és egységes. Gulácsi Géza úgy fogalmazott, hogy az eredmény nemcsak Magyarország szempontjából volt sorsdöntő, hanem a határon túli magyarok szempontjából is.

Fontos volt, hogy folytatni lehessen a nemzetben való gondolkodást és a nemzetépítést – szögezte le Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki hozzátette, a vajdasági magyarok is jelentősen hozzájárultak az egyértelmű választási eredményhez.

Amerikában is sokan szavaztak

Az Egyesült Államokban öt városban – Washingtonban, New Yorkban, Chicagóban, San Franciscóban és Los Angelesben – várták a külképviseletek a szavazókat, Kanadában a fővárosban, Ottawában lévő magyar nagykövetségen és a torontói magyar főkonzulátuson lehetett voksolni.

A legtöbben New Yorkban mentek el szavazni, mindenütt rendben lezajlott a szavazás. Két helyen fordult elő, hogy a szavazó nem kapta meg a szükséges dokumentumokat, így nem tudott szavazni – mondta a tudósító. Kanadában is elég magas volt az érdeklődés, ahol két külképviseleten lehetett szavazni. Két fiatal nő Floridából utazott fel New Yorkba csak a szavazás miatt.

Washingtonba általában az amerikai főváros közelében élők voksoltak, legtöbben Virginia és Maryland államból.