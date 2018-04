Számos érdekességet tartogatott a választás

A Zala megyei Iborfián szavaztak a legkevesebben. Egy kiskunhalasi férfi annyira érdekesnek találta a falut, hogy átkérette magát, hogy ott szavazhasson, és emiatt több mint 300 kilométert utazott. Egy 94 éves asszony pedig dédunokájával ment szavazni, azonban ennél több érdekességet is tartogat az eset.

Alig nyitottak meg az országban a szavazókörök, Iborfián reggel 7 óra 20 perckor már 90 százalékos volt a részvétel. Itt mindössze 10-en szavaztak – közülük 9-en már kora reggel voksoltak. Délben a tizedik választó is befutott, aki nem is helyi volt.

A legtöbben a XI. kerületben szavaztak

11 603-an szavaztak a XI. kerületben. A Bocskai úti szavazókörnél hosszú sor alakult ki percek alatt, volt azonban, aki nem unatkozott.

A Baranya megyeiek nem panaszkodhattak a sorban állás miatt. Itt volt ugyanis a legtöbb szavazókör. Az M1 tudósítója elmondta, az országban Baranya megye 4-es választókerületében összesen 225 szavazókör van, ahol ma leadhatták voksukat a választópolgárok. A választókerülethez 174 település tartozik, és több mint 77 ezer választásra jogosult választópolgár szavazhatott a mai napon. A választókerület akkora területen fekszik, mint egész Komárom-Esztergom megye.

Törökszentmiklóson nem volt sok szavazókör, cserébe annál impozánsabbak voltak. Volt olyan, amit az Egri csillagok című filmről szóló kiállítás termében rendeztek be.

Dédnagymama és dédunokája együtt szavaztak

Az idei választás talán legérdekesebb szavazói a dédnagymama és dédunokája voltak, és nem csak azért, mert több generáció együtt szavazott. A dédnagymama és dédunokája is most szavaztak életükben először. A dédunokának – első szavazóként – járt az ajándék. A dédnagymamának ugyan nem járt meglepetés, de ennek ellenére is örült, hogy megtudhatta milyen egy szavazás.

Az idei év legidősebb első szavazója mellett a legfiatalabb alig több mint 16 éves volt, aki házasságkötése miatt minősül nagykorúnak. Ő Gyöngyösön szavazhatott.