Orbán Viktor már szavazott és voksolásra buzdította a választópolgárokat

„A tét Magyarország jövője, nemcsak pártokat, kormányt, miniszterelnököt, hanem jövőt is választunk magunknak” – mondta a miniszterelnök, miután leadta szavazatát a Zugligeti Általános Iskolában.



A voksolás után a miniszterelnök arra buzdította a választópolgárokat, hogy ők is adják le szavazatukat. „Ez nem a politikusok napja, hanem a választópolgárok napja, és az ő döntésük előtt nem illendő, talán nem is szabad mondani semmit, én mindenesetre igyekeztem korán eljönni, mert most még kampány van, a magyar törvények szerint az urnák zárásáig még kampány van” – fejtette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ezúttal nemcsak pártokat, nemcsak kormányt, nemcsak miniszterelnököt, hanem jövőt választunk magunknak. Elárulta azt is, hogy habár a szavazás titkos, ő a Fideszre szavazott, mert „csak az a biztos”.

A miniszterelnök végül arra buzdította az állampolgárokat, hogy maguk is adják le voksukat.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A kampány legjobb pillanatai

Orbán Viktor Facebook oldalán megosztotta követőivel a kampány legjobb pillanatait, amelyekre maga is szívesen emlékszik vissza. A videót „Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre!” címmel tette ki közösségi oldalára. A filmben pillanatképek láthatók a március 15-i, eddigi legnagyobb Békemenetről, a miniszterelnök látogatásáról a Szerencsi gyárban, vagy éppen arról, hogyan készülődött Orbán Viktor a húsvétra.