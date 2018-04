Mennyire pontosak a közvélemény-kutatások?

Általános tapasztalat, hogy bizonyos pártokat a közvélemény-kutatók „felülmérnek”, ez jellemzően a kormánypártokra érvényes – mondta el a Kossuth Rádió választási műsorában Kiszelly Zoltán politológus.

A szakértő szerint a kifejezetten kis pártok esetében igen nehéz pontos adatot mérni, mert a legtöbb ember nem is ismeri őket, esetleg össze is keveri. A kis pártok maguk is csak a szavazáskor látják a támogatottságukat, számukra egyébként az 1-2 százalék elérése a fontos.

Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet vezetője a műsorban megjegyezte, hogy a különböző közvélemény-kutatók felmérései a kampány végére „egymásra simultak” a tekintetben, hogy a Fidesznek a stabil abszolút többség megszerzésére nagy esélye.