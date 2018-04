Lemond Vona Gábor

Vona Gábor lemond a Jobbik elnöki tisztségéről. A politikus vasárnap esti sajtótájékoztatóján közölte: a párt elnöksége hétfő délután tervezi meg a további feladatokat.

A pártelnök, miniszterelnök-jelölt elismerte a Fidesz-KDNP választási győzelmét, jelezve: a Jobbik célja a kormányváltás volt, de ez ma nem teljesült. Kiolvasható a számokból, hogy az elkövetkezendő időszakban a Fidesz fogja irányítani Magyarországot, hogy „ki fogja-e tölteni a négy évet vagy sem, azt majd meglátjuk” – jegyezte meg.

Vona Gábor köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a voksoláson, értékelése szerint a demokrácia ünnepe, hogy nagy számban vettek részt az emberek. Külön köszönetet mondott azoknak, akik a Jobbikot támogatták, s „nem ültek fel a hazugságoknak”, a „gyűlöletkeltő kampánynak”. Az aktivistáknak pedig a becsületes munkáért mondott köszönetet, hozzátéve: ők nem rongáltak plakátokat és nem próbálták más pártok rendezvényeit tönkretenni.



A pártelnök kijelentette: most is úgy tartja, hogy a Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel című programjuk a legjobb program Magyarország problémáinak megoldására, s szerette volna összefogni az embereket.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke sajtótájékoztatót tart a párt választási eredményváró rendezvényén. (MTI Fotó: Kovács Tamás)

A továbbiakban mindent támogatnak a parlamentben, ami a magyar emberek érdeke, és vannak olyan területek, amelyekért „a legnagyobb erőbedobással” fognak küzdeni. Ezek közé sorolta a kivándorlás megállítását, az otthonteremtés erősítését, a devizahitelesek igazságtételét, az egészségügy, az oktatáspolitika és a nyugdíjrendszer kérdéseit, továbbá a bérunió megvalósítását.

Vona Gábor kérdésre elmondta: az elnökségnek tisztújító kongresszust kell kiírni. Személyes ambícióiról szólva úgy fogalmazott: van még benne „politikai tartalék”, de a tagságnak kell eldönteni, kit szeretne elnöknek. A politikus kiállt a néppártosodás mellett, szerinte ez hozzásegítette a Jobbikot szavazóbázisának növeléséhez. Egy másik kérdésre közölte, nem gratulált Orbán Viktornak, mert bár sportszerűség azt kívánja, „ez nem volt egy sportszerű verseny”.

Faggatták arról is, mit gondol most a visszalépésekről. Azt felelte: ugyanazt a döntést hozná, mint korábban, azaz egyetlen körzetben sem lépne vissza. Az MSZP és a DK javára erkölcsileg, az LMP javára taktikailag nem volt értelme visszalépni – jelezte, utóbbit azzal magyarázva: semmi sem mutatott arra, hogy a Jobbik szavazói tömbben az LMP-t támogatták volna, s ez akár még ártott is volna. Szerinte az eredmény nem a koordináción múlt.

A Jobbik választási eredmények előtt tett nyilatkozatait itt olvashatja el.