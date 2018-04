A Jobbik már nem radikális, de még nem néppárti

Vona Gábor át szerette volna pozicionálni a Jobbikot, jelenleg is a néppártosodás próbáját látjuk – mondta a szakértő, és hozzátette: a kérdés az, hogy ez mire elég a választáson.

A Jobbik generációs ifjúsági mozgalomként indult, amiben 2006 után következett be változás, amikor a magyar gárdával képes volt áttörni az 5 százalékos küszöböt, különösen a vidéki válságrégiókban. 2009 újabb áttörést hozott, amikor az európai parlamenti választáson három mandátumot tudott szerezni – tekintett vissza a párt történetére Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió műsorában. Elmondta, ettől fogva a párt regionálissá változott, „és be is ragadt ebbe a státuszba”.



Vona Gábor át szerette volna pozicionálni a pártot, jelenleg is a néppártosodás próbáját látjuk – mondta a szakértő, aki szerint a párt egyedül akar nyerni. A többi párt karanténba zárta eddig a Jobbikot, „de rájöttek, nem tudják egyedül legyőzni a Fideszt”, így kimondva, kimondatlanul együttműködésben gondolkodtak.

A Jobbik már nem radikális, de még nem is néppárti, „az a kérdés, hogy ez most mire lesz elég”. Kiszelly Zoltán megjegyezte azt is, a párt az ellenzék taktikai szavazásában nem vett részt, nem léptetett vissza senkit.