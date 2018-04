Fodor Csaba: Az eredmény világos üzenet Brüsszel számára is

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a vasárnapi országgyűlési választás eredményei visszaigazolják az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit, egyúttal egy világos üzenetet jelent Brüsszel számára is.

Fodor Csaba, a Kossuth Rádió vasárnap esti műsorában azt mondta: a szavazatok 70 százalékos feldolgozottságánál az látszik, a kormánypártok stabil abszolút többséget szereztek.

Kiszelly Zoltán politológus hozzátette: ennek alapján úgy tűnik „nem vált be az a jóslat”, hogy a magas részvétel az ellenzéknek kedvez. Az is megdőlt, hogy Budapest dönti majd el a választást, mert most úgy tűnik a vidéki települések döntötték el. Megjegyezte, az ellenzéki pártok most más taktikával próbálkoztak, de ez is kevés volt, hogy elérjék céljukat.