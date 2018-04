Erős, önálló parlamenti frakcióban bízik a DK

Gréczy Zsolt szóvivő az urnazárást követően az MTI-nek azt mondta, az általuk várt legrosszabb forgatókönyv az, hogy a Demokratikus Koalíciónak önálló frakciója van, de nem történik meg a kormányváltás, a legjobb pedig az, ha az erős DK-s frakció létrejötte mellett a szavazók az Orbán-kabinetet is leváltják.

A politikus megjegyezte, a rendkívül magas részvétel remélhetőleg azt jelzi, hogy az embereknek elegük lett az Orbán-kormányból, és ezért a kormányváltásra szavaztak.

Az egész napos választási hangulat azt mutatja, hogy az emberek élni akarnak azzal a jogukkal, hogy beleszólhatnak az ország sorsába – fogalmazott a politikus. Gréczy Zsolt közölte: reméli, hogy az eredmény „visszaigazolja a többség vágyait”, és új, „demokrata kormánya” lehet az országnak.



A szóvivő sajtótájékoztatót is tartott, ezen kijelentette, hogy több „aggasztó jelet” is tapasztaltak. Többször is lefagyott a valasztas.hu rendszere – bírált, hozzátéve: a kormány nem készült fel eléggé a választás lebonyolítására. A szavazókörökben is voltak zavaró tényezők, egyes körzetekben olyan neveket húztak le a szavazólapokról, amelyeket nem kellett volna, másokon olyanok maradtak fent, amelyeknek nem lett volna szabad – sorolta.

Gréczy Zsolt a sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy az interneten egyre több helyen olvasható, hogy rendőrkonvojok tartanak Budapest felé. Ha ez egy békés és tisztességes választás, a kormánynak nem kellene ilyen erődemonstrációt alkalmaznia – jelentette ki.

A párt egy fővárosi romkocsmában tartja az eredményváróját, a Demokratikus Koalíció vezetőit este kilenc óra körülre várják a helyszínre.