Óriási Fidesz-többség 98 százalékos feldolgozottság után

A Fidesz több mint kétmillió szavazattal vezet 98,31 százalékos feldolgozottságnál, a második párt a Jobbik, harmadik az MSZP-P. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerint Magyarország sorsdöntő győzelmet aratott. Vona Gábor és Hadházy Ákos is lemond pártja éléről, de bejelentette távozását az MSZP és az Együtt elnöksége is.

1.58 Az első kilenc országos listára leadott szavazatok aránya 98,31 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (48,49 százalék)

2. JOBBIK (19,52 százalék)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,33 százalék)

4. LMP (6,92 százalék)

5. DK (5,58 százalék)

6. MOMENTUM (2,84 százalék)

7. MKKP (1,69 százalék)

8. EGYÜTT (0,63 százalék)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék)

1.46 Az első kilenc országos listára leadott szavazatok aránya 97,95 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (48,47 százalék)

2. JOBBIK (19,54 százalék)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,33 százalék)

4. LMP (6,92 százalék)

5. DK (5,58 százalék)

6. MOMENTUM (2,84 százalék)

7. MKKP (1,69 százalék)

8. EGYÜTT (0,63 százalék)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék)

1.40 Orbán: Magyarország a bátor emberek országa

Magyarország a bátor emberek országa, akik vasárnap egész Európa számára világossá tették, hogy a dolgokat így nem lehet folytatni, vagyis őszinte, világos beszédet akarnak, nevén akarják nevezni, mi gyötri ezt a kontinenst – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőre forduló éjszaka az Echo TV-nek.

A Fidesz-KDNP negyedik alkalommal újraválasztott kormányfő-jelöltje emlékeztetett, azt kérték a választóktól, érezzék át, ezen a választáson talán hosszú évtizedekre eldől Magyarország sorsa.

1.35 Az elkezdett munka folytatására szavaztak a magyarok az RMDSZ szerint

Az elkezdett munka folytatására szavaztak a magyarok, így az a kormány irányítja Magyarországot a következő négy évben, amely számára fontos az erdélyi magyarok közössége – jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke.

A politikust az RMDSZ hírlevele idézte. Rámutatott: becslések szerint 180-195 ezer körüli azoknak az erdélyi magyaroknak a száma, akik a magyarországi választásra regisztráltak, és leadták voksukat.

1.32 Az első kilenc országos listára leadott szavazatok aránya 97,52 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (48,48 százalék)

2. JOBBIK (19,54 százalék)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,33 százalék)

4. LMP (6,92 százalék)

5. DK (5,58 százalék)

6. MOMENTUM (2,84 százalék)

7. MKKP (1,69 százalék)

8. EGYÜTT (0,63 százalék)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék)

1.20 Kétszázezren a lakóhelyüktől távol szavaztak

Bár vasárnap éjjel 106 szavazókör kivételével mindenhol megállapították az országgyűlési választáson leadott szavazatok számát, a választókerületi eredményekre még hat napot várni kell a külképviseleti és az átjelentkezéssel szavazók szavazatainak “bevárása” miatt, addig csak előzetes eredményről lehet beszélni. Az országos listás eredményt április 27-ig kell megállapítania a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB).

Az M1-en ezzel kapcsolatban elhangzott: kétszázezren voltak olyanok, akik belföldön, a lakhelyüktől eltérő településen szavaztak, több mint 58 ezren pedig külképviseleteken adták le a voksukat. Ezek a szavazatok a következő napokban érkeznek majd haza.

1.14 Kósa: Az emberek meg akarják védeni a saját országukat

Nagyon nagy küzdelem volt – összegezte az országgyűlési képviselő-választást Kósa Lajos vasárnap éjjel Debrecenben, a Fidesz eredményváró összejövetelén.

A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter – miután a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjei mind a hat hajdú-bihari egyéni választókerületben győzedelmeskedtek – azt mondta: a nagyon magas részvétel azt bizonyítja, hogy az embereket érdekli az ország sorsa, meg akarják védeni saját hazájukat.

1.05 A Jobbik nem tudott felzárkózni, a baloldal megosztott maradt

A vasárnapi országgyűlési választás estéjén Kiszelly Zoltán politológus Vona Gábor, a Jobbik elnöke, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke választás utáni nyilatkozatait értékelve mondta el a Kossuth Rádióban: bár a Jobbik az ellenzék legtámogatottabb pártja, de nem tudott váltópárttá válni, nem zárult az olló közte és a Fidesz között.

Arról is beszélt: ezen a választáson sok tabu dőlt meg, például az is, hogy a magas részvétel csak az ellenzéknek kedvezhet. A politológus azt is valószínűsítette, hogy a Fidesz-KDNP a határon túli levélszavazatok beérkezésével át is billenhet a kétharmadon.

1.03 Ritter Imre minden nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben

A kedvezményes mandátumot szerző német nemzetiségi listavezető mind a 13 magyarországi nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben.

Ritter Imre vasárnap éjjel – miután kiderült, hogy sikerült szavazati jogot jelentő kedvezményes mandátumot szereznie – az MTI-nek azt is elmondta: számítottak az eredményre, az után, hogy sokan nemzetiségi választóként regisztrálták magukat, készültek rá, hogy megszerzik a mandátumot.

0.55 Az első kilenc országos listára leadott szavazatok aránya 96,24 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (48,5 százalék)

2. JOBBIK (19,58 százalék)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,31 százalék)

4. LMP (6,9 százalék)

5. DK (5,56 százalék)

6. MOMENTUM (2,83 százalék)

7. MKKP (1,69 százalék)

8. EGYÜTT (0,63 százalék)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék)

0.52 Mandátumszámok a szavazatok 95,1 százalékának összeszámolása után:

1. FIDESZ-KDNP: egyéni választókerület: 91, országos lista: 42, összesen: 133, a parlamenti mandátumok aránya: 66,83 százalék

2. JOBBIK: egyéni választókerület: 1, országos lista: 25, összesen: 26, a parlamenti mandátumok aránya: 13,07 százalék

3. MSZP-PÁRBESZÉD: egyéni választókerület: 8, országos lista: 12, összesen: 20, a parlamenti mandátumok aránya: 10,05 százalék

4. DK: egyéni választókerület: 3, országos lista: 6, összesen: 9, a parlamenti mandátumok aránya: 4,52 százalék

5. LMP: egyéni választókerület: 1, országos lista: 7, összesen: 8, a parlamenti mandátumok aránya: 4,02 százalék

6. EGYÜTT: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék

Még:

Független: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS: kedvezményes mandátum: 1, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.

Összesen: egyéni választókerület: 106, országos lista: 92, kedvezményes mandátum: 1, összesen: 199, a parlamenti mandátumok aránya: 100,00 százalék.

0.47 Romba döntötte az ellenzéket a választás, véli az elemző

A Századvég Alapítvány vezető elemzője szerint a vasárnapi országgyűlési választás romba döntötte az ellenzék szinte minden pártját.

Lánczi Tamás az M1 aktuális csatorna műsorában azt mondta, hogy az ellenzéki pártok vezetői sorban nyújtják be a lemondásukat, és ez még csak az eleje a krízisnek, ez csak mélyülni fog. Úgy fogalmazott: “ilyen súlyos vereséget, kudarcot nem lehet lábon kihordani”.



A Nézőpont Intézet vezetője szerint Közép-Európában és világméretben is egyedülálló helyzet alakult ki a vasárnapi magyarországi országgyűlési választás után, mivel a Fidesz egymás után harmadszor alakíthat kormányt.

Mráz Ágoston Sámuel az M1 aktuális csatorna választási műsorában azt mondta, Európában talán Bajorországban van ehhez hasonló helyzet, ahol a Keresztényszociális Unió (CSU) kormányoz régóta. Hozzátette, sok konfliktusra számít, ezek között említette az uniós források ügyét, a bevándorlást, a külföldről finanszírozott szervezetek szerepét is.

0.35 Szél Bernadett: Ezután kétszer úgy kell küzdeni, ahogy eddig

Szél Bernadett a választások éjszakáján tartott beszédében köszönetet mondott a választópolgároknak, akik az ellenzéki pártokra szavaztak, kiemelten is az LMP szavazóinak. Kijelentette: el kell ismerni, hogy a kormányváltás nem sikerült, „de ez nem jelenti azt, hogy feladjuk a küzdelmet”, „a munka itt és most el fog kezdődni”.



A párt miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott: az LMP és az Új Kezdet derekasan küzdött, és hiába ért el jobb eredményt, mint korábban, ezután kétszer úgy kell küzdeni, ahogy eddig. „Mostantól ezen fogok dolgozni”, még nagyobb alázattal – tette hozzá.

0.27 Benyújtotta lemondását az MSZP elnöksége

Benyújtotta lemondását az MSZP elnöksége – jelentette be az ellenzéki párt elnöke az országgyűlési választás eredményének ismeretében hétfőn. Molnár Gyula közölte, tudomásul vették a választói akaratot és felelősnek tartják magukat a kialakult helyzetérért.

Korábban Molnár Gyula pártelnök és Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt is reagált a választás végeredményére:



És:



0.25 Az első tíz országos listára leadott szavazatok aránya 91,65 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (48,64 százalék, 2 284 460 szavazat)

2. JOBBIK (19,69 százalék, 924 590 szavazat)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,24 százalék, 574 918 szavazat)

4. LMP (6,82 százalék, 320 491 szavazat)

5. DK (5,52 százalék, 259 329 szavazat)

6. MOMENTUM (2,79 százalék, 131 111 szavazat)

7. MKKP (1,68 százalék, 78 835 szavazat)

8. EGYÜTT (0,61 százalék, 28 878 szavazat)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 13 613 szavazat)

10. CSP (0,20 százalék, 9380 szavazat)

0.22 Fekete-Győr András nem tud gratulálni a Fidesznek

Fáj, ami történt, és nem tudunk gratulálni a Fidesznek, nem tudunk gratulálni Orbán Viktornak – jelentette ki a Momentum Mozgalom elnöke vasárnap éjjel Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén.

Fekete-Győr András úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök és a nagyobbik kormánypárt „politikai bűnt követett el” Magyarországon az elmúlt nyolc és kiváltképp az elmúlt négy évben. „Félelmet hozott” az emberek szívébe, akik rettegnek – tette hozzá.

0.21 Lemondott az Együtt elnöksége

Az Együtt tudomásul veszi a választás eredményét – mondta Juhász Péter, a párt elnöke vasárnap éjjel, és bejelentette, hogy lemond az Együtt elnöksége.

Az ellenzéki politikus a párt budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy csalódottak az ellenzék teljesítményét illetően. Szigetvári Viktor, a párt miniszterelnök-jelöltje azt mondta, ezt a kampányt az Együtt elvesztette, sikertelen volt az a stratégia, amire felépítették a saját listás kampányukat.

0.18 Lázár: A magyarok győztek

A magyarok győztek – jelentette ki Lázár János vasárnap Hódmezővásárhelyen, azt követően, hogy a szavazatok több mint 52 százalékával Csongrád megye 4-es körzet képviselőjévé választották.

Sajtótájékoztatóján a politikus úgy fogalmazott, a 71,5 százalékos részvétel a demokrácia ünnepe volt. Közölte, több mint 28500-an voksoltak rá, ezzel 2014-hez képest több mint 8 ezer újabb támogatót szerezett a közös munkához. Lázár János a február 25-én Hódmezővásárhely polgármesterévé választott Márki-Zay Péter kampányszlogenére utalva azt mondta: “ma Magyarország győzelmét ünnepeljük Hódmezővásárhelyen és Makón is, mert megtanultuk és mindenkinek megtanítottuk, azért a víz az úr”.

0.11 Gyurcsány: A demokratikus ellenzéknek kudarc az eredmény

A DK első önálló megméretésén bejutott a parlamentbe, jelenlegi tudásunk szerint majdnem megkétszerezi eddigi mandátumainak számát – mondta vasárnap este Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke. Hozzátette, kétségtelen ugyanakkor és ennél lényegesen fontosabb, hogy a teljes demokratikus ellenzék „ebben a sikerben nem osztozhat”.



Gyurcsány Ferenc kijelentette, hogy habár az eredmények és a választás tartalmi értékelésére még kell várni, de „kockázat nélkül mondhatom, nem találjuk az ellenszerét annak a politikának, amit a Fidesz az elmúlt években végez”. A pártelnök sikerként könyvelte el, hogy a DK első önálló megméretésén bejutott a parlamentbe, és a jelenlegi adatok szerint majdnem megkétszerezi eddigi mandátumainak számát, ugyanakkor – tette hozzá – kétségtelen, hogy a teljes demokratikus ellenzék „ebben a sikerben nem osztozhat”.

Úgy fogalmazott: a választás nem szabad és nem tisztességes, ezzel együtt nem marad más dolgunk, mint küzdeni a kormánnyal szemben – jelentette ki.

0.02 Hadházy lemond társelnöki posztjáról

Lemond társelnöki pozíciójáról az LMP-s Hadházy Ákos, mandátumát azonban egyelőre nem adja vissza – mondta a politikus az MTI-nek vasárnap éjjel.

23.53 Az első tíz országos listára leadott szavazatok aránya 88,57 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (48,76 százalék, 2 178 848 szavazat)

2. JOBBIK (19,74 százalék, 881 942 szavazat)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,19 százalék, 544 654 szavazat)

4. LMP (6,77 százalék, 302 566 szavazat)

5. DK (5,49 százalék, 245 332 szavazat)

6. MOMENTUM (2,76 százalék, 123 533 szavazat)

7. MKKP (1,67 százalék, 74 720 szavazat)

8. EGYÜTT (0,61 százalék, 27 159 szavazat)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 12 993 szavazat)

10. CSP (0,20 százalék, 8967 szavazat)

23.48 Lemond Vona Gábor a pártelnöki tisztségről

Vona Gábor lemond a Jobbik elnöki tisztségéről. A politikus vasárnap esti sajtótájékoztatóján közölte: a párt elnöksége hétfő délután tervezi meg a további feladatokat.



A pártelnök, miniszterelnök-jelölt elismerte a Fidesz-KDNP választási győzelmét, jelezve: a Jobbik célja a kormányváltás volt, de ez ma nem teljesült. Vona Gábor ezentúl köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a voksolások, értékelése szerint a demokrácia ünnepe, hogy nagy számban vettek részt az emberek.

23.46 Orbán: Magyarország sorsdöntő győzelmet aratott

„Gratulálok a választópolgároknak, a magas részvétel minden kétséget zárójelbe tett” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a fővárosi Bálna központnál tartott beszédében.



„Amikor ilyen eredményt ér el az ember, ilyenkor érdemes szerénynek lenni, mert most van mire” – mondta a kormányfő. Orbán Viktor külön is köszönetet mondott azoknak, akik a kormánypártokra szavaztak, majd köszönetet mondott a külhoni magyaroknak, akik segítettek megvédeni az anyaországot.

„Lehetőséget teremtettünk magunknak arra, hogy megvédhessük Magyarországot” – fogalmazott.

23.38 Történelmi jelentőségű, a rendszerváltás óta példátlan győzelem

Történelmi jelentőségű, a rendszerváltás óta példátlan győzelemről beszélt Fodor Csaba a Kossuth Rádióban.

Kiszelly Zoltán szerint a győzelem egész Európa szempontjából jelentőséggel bír. Hozzátette: 2014 nem sikerült az ellenzéknek a teljes összefogás, most pedig a taktikai összefogás is kudarcot vallott, a stratégiájuk finomításra szorul. Kormányoldalon viszont – tette hozzá – sikerült elérni a célokat, azaz nem leszünk bevándorlóország.

2014-ben nem sikerült az ellenzéknek a teljes összefogás, most pedig a taktikai összefogás is kudarcot vallott, a stratégiájuk finomításra szorul – mondta az elemző a közrádióban.



23.23 Az első tíz országos listára leadott szavazatok aránya 80,76 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (49,08 százalék, 1 912 626 szavazat)

2. JOBBIK (19,86 százalék, 773 949 szavazat)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,04 százalék, 469 277 szavazat)

4. LMP (6,65 százalék, 259 048 szavazat)

5. DK (5,41 százalék, 210 777 szavazat)

6. MOMENTUM (2,69 százalék, 105 024 szavazat)

7. MKKP (1,65 százalék, 64 259 szavazat)

8. EGYÜTT (0,58 százalék, 22 746 szavazat)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 11 390 szavazat)

10. CSP (0,20 százalék, 7974 szavazat)

23.17 Fodor: Az eredmény világos üzenet Brüsszel számára is

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a vasárnapi országgyűlési választás eredményei visszaigazolják az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit, egyúttal egy világos üzenetet jelent Brüsszel számára is. Fodor Csaba, a Kossuth Rádió vasárnap esti műsorában azt mondta: a szavazatok 70 százalékos feldolgozottságánál az látszik, a kormánypártok stabil abszolút többséget szereztek.

Kiszelly Zoltán politológus hozzátette: ennek alapján úgy tűnik “nem vált be az a jóslat”, hogy a magas részvétel az ellenzéknek kedvez.

23.15 Az első tíz országos listára leadott szavazatok aránya 74,61 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (49,25 százalék, 1 704 574 szavazat)

2. JOBBIK (19,92 százalék, 689 330 szavazat)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,99 százalék, 414 962 szavazat)

4. LMP (6,56 százalék, 226 920 szavazat)

5. DK (5,37 százalék, 185 780 szavazat)

6. MOMENTUM (2,65 százalék, 91 817 szavazat)

7. MKKP (1,64 százalék, 56 715 szavazat)

8. EGYÜTT (0,57 százalék, 19 759 szavazat)

9. MUNKÁSPÁRT (0,30 százalék, 10 222 szavazat)

10. CSP (0,20 százalék, 7077 szavazat)

23.04 Kétharmados Fidesz-többség a szavazatok 69,14 százalékának összesítése után

Az országos listákra leadott szavazatok 69,14 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő ( a politikai küldőszervezetek nevei után a kapott mandátumok száma látható)

1. FIDESZ-KDNP (49,51 százalék, 1 530 662 szavazat), egyéni választókerület: 91, országos lista: 43, összesen: 134, a parlamenti mandátumok aránya: 67,34 százalék

2. JOBBIK (19,99 százalék, 618 048 szavazat), egyéni választókerület: 1, országos lista: 26, összesen: 27, a parlamenti mandátumok aránya: 13,57 százalék

3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,85 százalék, 366 329 szavazat) egyéni választókerület: 8, országos lista: 11, összesen: 19, a parlamenti mandátumok aránya: 9,55 százalék

4. LMP (6,47 százalék, 200 014 szavazat) egyéni választókerület: 3, országos lista: 6, összesen: 9, a parlamenti mandátumok aránya: 4,52 százalék

5. DK (5,32 százalék, 164 359 szavazat) egyéni választókerület: 1, országos lista: 6, összesen: 7, a parlamenti mandátumok aránya: 3,52 százalék

6. MOMENTUM (2,61 százalék, 80 598 szavazat)

7. MKKP (1,62 százalék, 49 947 szavazat)

8. EGYÜTT (0,56 százalék, 17 218 szavazat) egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 9114 szavazat)

10. CSP (0,20 százalék, 6316 szavazat)

11. MIÉP (0,16 százalék, 4941 szavazat)

12. SEM (0,13 százalék, 4149 szavazat)

13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,11 százalék, 3375 szavazat)

14. MCP (0,09 százalék, 2840 szavazat)

15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,08 százalék, 2416 szavazat)

16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 1945 szavazat)

17. KÖSSZ (0,05 százalék, 1644 szavazat)

18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1195 szavazat)

19. REND PÁRT (0,03 százalék, 961 szavazat)

20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 891 szavazat)

21. NP (0,03 százalék, 788 szavazat)

22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 761 szavazat)

23. EU.ROM (0,02 százalék, 600 szavazat)

Független: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék

NÉMETEK ORSZÁGOS: kedvezményes mandátum: 1, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék

22.52 Érkeznek az eredmények – kövesse velünk élőben!

A Híradó.hu főoldalán részletes térképet, egyéni és országos listát, valamint grafikákat talál.

22.42 Balog Zoltán: Sikerült a mozgósítás a Fidesznek

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Fidesz eredményváró rendezvényén úgy fogalmazott a közrádió tudósítójának, hogy a párt jelöltjeitől „nagyon pozitív visszajelzéseket” kapnak arról, hogy valóban „sikerült mozgósítani azokat, akiknek fontos az, hogy a Fidesz kormányozzon tovább”.

22.38 Befejeződik a szavazás a VI. kerületben

Az M1 tudósítása szerint bementek az utolsó szavazók is a szavazóhelyiségbe. Ez azt is jelenti, hogy perceken belül megérkezhetnek az első eredmények.



22.20 Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatójáról jelentjük:



22.17 Már látszik a sor vége az Eötvös utcában

Az utolsó szavazó háromnegyed 11 körül adhatja le a voksát – jelentette az M1 tudósítója a helyszínről.



22.10 Nyolcezernél többen szavaztak Londonban

A Londonban szavazó magyar állampolgárok közül az urnák zárásáig 8248-an adták le voksukat – tájékoztatta az MTI-t vasárnap este a londoni magyar nagykövetség. Londonban 9707 magyar állampolgár regisztrált az országgyűlési választásokon, vagyis a részvételi arány hozzávetőleg 85 százalékos volt.

22.04 Megbukott a gyűlöletkeltő kampány Szabó Tímea szerint

A Párbeszéd társelnökének értékelése szerint optimizmusra ad okot a magas választási részvétel, azt mutatja, “Orbán Viktorék gyűlölet- és félelemkeltő kampánya megbukott”. Szabó Tímea vasárnap este az MSZP-Párbeszéd újbudai eredményváróján újságíróknak azt mondta, nagyon sokan vannak az országban azok, akik változást akarnak és egy békés országban akarnak élni.

21.54 A magas részvételi arányba kapaszkodik az ellenzék Lánczi Tamás szerint

„Elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy vasárnap este nem tudnak majd végeredményt hirdetni. Ha szoros a verseny, akkor meg kell várni a külképviseleteken szavazók voksainak a beérkezését” – nyilatkozta Lánczi Tamás.

21.53 Aggódhat akár a DK

Az, hogy Gyurcsány Ferenc a választás általa tapasztalt nehézségeiről beszél az urnazárás után, azt vetíti előre, azt jelenti, hogy nem számít győzelemre – mondta Kiszelly Zoltán a Kossuth Rádióban. Az elemző szerint a magas részvételi arány miatt a DK akár aggódhat is. A politológus rávilágított: Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy szeretne még egyszer miniszterelnök lenni, ehhez úgy 15-20 százalék kell – a DK most 5-6-7 százalék körül áll.

21.50 Rendben lezajlottak a külképviseleti szavazások

Rendben, fennakadások nélkül zajott a szavazás az országgyűlési választásokon az MTI által megkérdezett magyar külképviseleteken.

21.25 Az ország többségének fontos a választás Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke azt mondta: derekasan megküzdöttünk, annak ellenére, hogy nem tisztességes a választás. Szerinte egészen felemelő az a nekibuzdulás , ami Magyarországot ma jellemezte. Ezekből a számokból azt olvassuk ki, hogy az ország túlnyomó többsége számára fontos ez a választás – tette hozzá.

Úgy folytatta: továbbra is abban bízunk, hogy ez a választás az Orbánnal szembenálló sokaság győzelmét hozza el, és megakadályoz egy történelmi drámát.

21.13 Hidvéghi szerint hatásos és sikeres volt a Fidesz kampánya

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint hatásos volt és sikeresnek mondható kommunikációjuk a választási kampányban.



Vasárnap este a Kossuth Rádiónak nyilatkozva azt mondta a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója: ennek legfőbb jele, hogy nagyon magas a választási részvétel. Értékelése szerint hosszú kampány volt, nagyon élesek voltak az ellentétek, elsősorban a bevándorlás kérdésében, amely a nagyobbik kormánypárt szerint a legfontosabb, és meghatározó kihívás az ország előtt.

21.10 Kiszelly: A Jobbik már nem radikális, de még nem néppárti

Vona Gábor át szerette volna pozicionálni a Jobbikot, jelenleg is a néppártosodás próbáját látjuk – mondta a Kossuth Rádióban Kiszelly Zoltán politológus, és hozzátette: a kérdés az, hogy ez mire elég a választáson. Úgy fogalmazott, hogy a Jobbik már nem radikális, de még nem is néppárti, „az a kérdés, hogy ez most mire lesz elég”. Kiszelly Zoltán megjegyezte azt is, a párt az ellenzék taktikai szavazásában nem vett részt, nem léptetett vissza senkit.

20.46 Háromnegyed óra múlva lehetnek nyilvánosak az első eredmények

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke (NVI) sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a VI. kerület Eötvös utcai és Bocskai úti szavazóhelyiségek kivételével mindenhol sikerült lezárni a szavazást. Mint mondta, a Bocskai úton még 2500-an állnak sorban, és eddig 7 ezren szavaztak. Számításai szerint nagyjából fél 10 körül hozhatják nyilvánosságra az első adatokat.

Az NVI-nél ugyanis úgy döntöttek, hogy akkor közlik első adatokat, amint épületen belülre kerülnek a még várakozó emberek. Azt is elmondta, hogy még sehol sem tudták feldolgozni az adatokat. Hozzátette: a külképviseleteken is nagyon magas, 80-90-100 százalékos volt a részvétel.

A sajtótájékoztatón hozzátette: törvénymódosítás kellene ahhoz, hogy az átjelentkezéssel szavazók sorban állását el lehessen kerülni a jövőben. Arra utalva beszélt erről, hogy az egyik XI. kerületi szavazókörben – ahová 10 ezernél több választó jelentkezett be – kilométeres sor alakult ki estére.

Emlékeztetett arra, hogy mind az iroda, mind pedig a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábban számos jogszabály-módosítási javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé – például, hogy az átjelentkezés határidejét szerdában jelöljék meg -, ám a törvényt nem tudta módosítani a parlament, mert nem volt meg a szükséges kétharmados támogatottság.

Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke elmondta: a szavazás Magyarországon rendben zajlott, különösebb incidens és elháríthatatlan nehézség nélkül. Várhatóan fennakadás lesz két budapesti szavazókörben, ahol a késő esti órákra fog húzódni a szavazás lezárása – közölte.

Az eredmények közzétételével meg kell várni azt, hogy legalább a szavazóhelyiségbe bejussanak a választók – tette hozzá.

20.44 Molnár Gyula: a döntés legitim lesz

A demokrácia fényes győzelmeként értékelte a magas választási részvételt vasárnap este az MSZP elnöke a és úgy látta, a szavazáson meghozott döntés legitim lesz. Molnár Gyula az MSZP-Párbeszéd újbudai eredményváróján újságíróknak azt mondta, a választás a demokrácia ünnepe, és a mostani voksolás reményei szerint piros betűs ünnep lesz. Sokan mentek el, a döntés biztos, hogy legitim lesz – közölte.

20.38 Hadházy 8-10 százalékos eredményre számít

Szóvivője mellett megszólalt az LMP társelnöke is: nyolc-tíz százalékos LMP-s választási eredményre számít Hadházy Ákos társelnök, és bízik abban, hogy egyéni mandátumot is szereznek. A politikus ezt pártja eredményváró rendezvényén, egy budapesti szállodában az urnazárást követően nyilatkozta vasárnap.

Hadházy szerint az ellenzéknek kedvez a magas részvételi arány. Úgy értékelt, a Fidesz mozgósítása már nem lehet megfelelő ilyen választási hajlandóság mellett, mert amit egy városban meg tud csinálni a kormánypárt, arra az egész országban már nem képes.

Az M1 tudósítójának elmondta: vállalni fogja a felelősséget, ha nem sikerül a kormányváltás.



20.31 Juhász: A magas részvétel kormányváltást ígér

Az Együtt abban bízik, hogy kormányváltás lesz, a párt alelnöke szerint a magas részvételi adatok azt mutatják, hogy azok közül is sokan elmentek szavazni, akik talán eddig a bizonytalanok táborába tartoztak. Juhász Péter az urnazárást követően tartott budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, meggyőződése, hogy az Együtt bent lesz a parlamentben.

20.27 Fontos kérdés: Mennyire pontosak a közvélemény-kutatások?

Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió műsorában elmondta: általános tapasztalat, hogy bizonyos pártokat a közvélemény-kutatók „felülmérnek”, ez jellemzően a kormánypártokra érvényes. Úgy fogalmazott: amikor a Fideszre 50 százalékos adatot mértek, azt ő biztosan túlzónak ítélte meg, és inkább 38 és 40 százalék közé tette.

20.17 Még mindig sokan várakoznak két kerületben

Este tíz óra előtt befejezték a szavazást a budapesti Bocskai úton – hangzott el az M1 adásában. Korábban a közmédia tudósítója azt jelentette, hogy még ezren várakoznak az utcán, ahol kordonnal választották el őket az úttesttől.

A hatodik kerületben is több százan várakoznak – jelentette Molnár Zsófia az M1 tudósítója. Szerinte körülbelül fél 10-10 környékén zárhatják be a szavazókört.



20.07 Dúró Dóra szerint meghatározó választás a mai

Véleménye szerint meghatározó választás a mai. Bízik benne, hogy a választók igent mondtak arra, amit a Jobbik kínált nekik a programjával. Egyelőre nem szeretett volna becslésekbe bocsátkozni, mint mondta, majd ha lesz végeredmény. Az M1 bejelentkezésében az is elhangzott, Vona Gábor pártelnök este 8 után érkezik az eredményváróra.

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a rendszer kritikájaként értékelte a részvételi adatokat vasárnap esti budapesti sajtótájékoztatóján – tudósított az MTI.

A politikus a urnazárást követő eseményen történelmi jelentőségűnek nevezte a voksolást és megköszönte szavazóknak, hogy a “fullasztó légkör ellenére” nagy számban kifejezték véleményüket. Értékelése szerint a magas részvétel azt jelzi, hogy Magyarország nem kér abból a visszataszító hangulatból, ami az elmúlt hónapokban eluralkodott. Megjegyezte: a Jobbik igyekezett programok mentén, építő jellegű kampányt folytatni, s nem felülni a provokációknak.

20.05 LMP: A demokráciát erősíti a magas részvételi arány

A demokráciát erősíti az, ha minél többen vesznek részt a választásokon. A választáson való magas részvételi arány azt jelenti, hogy leváltható a Fidesz-kormány – jelentette ki Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője. „Az LMP-nek sok olyan tartaléka van azok között, akik bizonytalan szavazók. Örülünk annak, hogy a fiatalok körében különösen magas az LMP támogatottsága” – nyilatkozta Kanász-Nagy Máté. „Arra számítunk, hogy egy erős, két számjegyű eredményt tudunk elérni, egy 10 százalék feletti eredményt várunk” – tette hozzá.

Kanász-Nagy Máté arról is beszélt, hogy az LMP volt az a párt, amelyik szeretett volna egy széleskörű ellenzéki összefogást tető alá hozni. „Ezt rajtunk kívül álló okok miatt nem sikerült megvalósítani” – közölte.

20.03 Németh Szilárd erős legitimációt vár

A magas választási részvételi arány azt jelenti, hogy a parlament rendkívül erős legitimációval teheti a dolgát – mondta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke vasárnap az Echo Tv-nek.



Még az utolsó választási urna bezárása előtt, a részletes választási eredmények ismerete nélkül nyilatkozva úgy fogalmazott a kormánypárti politikus, biztos abban, hogy meggyőző többség választotta a kormánypártot. Kijelentette, minden rendben ment a választáson, amelyen az emberek arról döntöttek, milyen jövőt szeretnének maguknak.

19.57 Novák: Az emberek megértették, hogy Magyarország sorsa a tét

A Fidesz-KDNP pártszövetség 2014-hez hasonlóan a fővárosi Bálna központban tartja az eredményváróját. Itt Novák Katalin, a Fidesz alelnöke elmondta: a választások mindig a demokrácia ünnepét jelentik. „Mindannyiunk számára örömhír a magas részvételi arány” – közölte Novák Katalin.

„Különösen örömteli, hogy a kisebb falvakban élő emberek is fontosnak tartják a választásokon való részvételt” – tette hozzá. „A magyar emberek megértették, hogy a választásokon Magyarország sorsa a tét” – jelentette ki.

19.55 Az MSZP-Párbeszéd szerint kormányváltó szándékot jelez a rekordközeli részvétel

Budai Bernadett, az MSZP szóvivője vasárnap este a fél hetes, 68,13 százalékos részvételi adatok ismeretében az MTI-nek az MSZP-Párbeszéd újbudai eredményvárójának helyszínén azt mondta, úgy tűnik, kiemelkedően magas, várhatóan rekordközeli lesz a részvétel. Felhívta a figyelmet arra, Budapesten az országos átlagot meghaladó lehet a részvételi arány.



A szóvivő úgy értékelt: az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják váltani. A szóvivő teljes nyilatkozatát itt olvashatja el.

19.45 Addig nem kezdődik el az eredményközlés, amíg valamennyi szavazókör be nem zárt

Amíg valamennyi szavazókör be nem zárt, nem indul el a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldalán az előzetes eredmények közlése. Jelenleg Londonban és Újbudán a leghosszabb a várakozók sora – mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap Budapesten. Várhatóan este tíz órára itt is befejeződik a szavazás.

Az NVI elnöke a Nemzeti Választási Bizottság tagjait tájékoztatta a választásnapi eseményekről. Mint mondta, Szegeden, Győrben és Pécsen fél 8 körül tudnak zárni. A XIII. kerületben, a VI., VII., VIII. és IX. kerületben “jó a helyzet”, bár itt napközben hosszú sorok voltak. Ugyanakkor – mint mondta – a XI. kerületben “tragikus” a helyzet, annak ellenére, hogy három teremben szavaztatnak. Itt másfél kilométeres a sor. Jelezte: Londonban is nagyon hosszú a sor, bár itt tizenkét felé szedték a névjegyzéket.

19.39 Halász János: a demokrácia ünnepe van

A Fidesz eredményváró központjából, a fővárosi Bálnából jelentkezett a közrádió tudósítója, akinek Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője adott rövid interjút. Halász János köszönetet mondott a választóknak a magas részvétel miatt, és külön köszönetet mondott azoknak, akik a Fidesz-KDNP-re és jelöltjeire szavaztak.

A magas részvételi arány azt jelenti, hogy az emberek átérezték a választás súlyát, azt, hogy az ország jövőjéről is dönthettünk – mondta a szóvivő, hozzátéve: ma a demokrácia ünnepe van.

19.35 Debrecenben elfogytak a sorok

Debrecenből jelentkezett az M1 tudósítója az 58-as körzetből, itt 78 százalékos volt a részvétel. Itt szavazhattak az átjelentkezők, egész nap hosszú sorok voltak, de úgy tűnik jól sikerült a szervezés, ugyanis 7 órára ez elfogyott. 19.33 Még 3-400 ember vár szavazásra a XI. kerületben Már gyorsabban halad a sor a XI. kerületi Bocskai úti szavazókörnél. Az M1 tudósítójának beszámolója szerint három utcára áll a sor vége, körülbelül 3-400 ember várja, hogy leadhassa a voksát. A riporter arról is beszámolt: többen könyvolvasással, mások pedig zsonglőrködéssel töltik az időt. 19.24 Szegeden az utolsó percekben is érkeztek szavazók

Máté Roland, az M1 tudósítója Szegedről jelentette: percekkel zárás előtt is érkeztek emberek, bent még folyamatosan szavaztak az emberek. Csongrád megyében több mint 330 ezren voltak választásra jogosultak, az országos tendenciákhoz hasonlóan itt is nagyon sokan mentek el szavazni. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy mind a négy választókerületben 8-10 százalékkal volt magasabb a szavazókedv a négy évvel ezelőttihez képest.



19.21 Erős, önálló parlamenti frakcióban bízik a DK

A Demokratikus Koalíció abban bízik, hogy erős, önálló frakciója lesz a következő Országgyűlésben.



Gréczy Zsolt szóvivő az urnazárást követően az MTI-nek nyilatkozva azt mondta, az általuk várt legrosszabb forgatókönyv az, hogy a Demokratikus Koalíciónak önálló frakciója van, de nem történik meg a kormányváltás, a legjobb pedig az, ha az erős DK-s frakció létrejötte mellett a szavazók az Orbán-kabinetet is leváltják.

19.15 Gulyás: A magyar demokrácia erős, erős Országgyűlés lesz

„Véget értek a választások, mindenekelőtt nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan vettek részt a szavazáson, ez mutatja, hogy a magyar demokrácia erős” – jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely külön köszönetet mondott a magyar szavazóknak. A kiemelkedően magas részvételi arány a magyar demokrácia sikere – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Erős, legitim országgyűlése lesz az országnak – tette hozzá.



19.14 Kossuth Rádió: kétezernél többen még a sorukra várnak

A közrádió tudósítása szerint a XI. kerület egyik szavazókörében úgy 2500 ember vár még a sorára. Aki sorban áll, azoknak még két és fél, három órányi várakozásra kell számítaniuk. A rádiós tudósítás szerint a sorban állók türelmesen várják a sorukat.

19.12 Végeláthatatlan sorok a VI. kerületben

Molnár Zsófia, az M1 helyszíni tudósítója jelentette, hogy ott is végeláthatatlanok a sorok, gyakorlatilag hátrábbról nem látni a bejáratot. Annyival segítették a várakozást, hogy padokat raktak ki a választópolgárok számára, akik a tudósító szerint jól viselik a helyzetet. Nagyjából 2-2,5 órát kell várakozni ennél a szavazókörnél.

Későbbi bejelentkezéséből kiderült: Háromezren jelentkeztek ide át, sokan hazamentek napközben és csak később jöttek vissza, ezért dagadt meg a sor ismét, várhatóan este 9-ig nem is sikerült lezárni az urnákat. 19.11 Megkezdte a levélszavazatok szkennelését az NVI

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az irodához érkezett csaknem 120 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre – a kézi számolást megelőzően – azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják.

19.07 Pécs szívében még nem zárult le a szavazás

A pécsi Kossuth téren 19 órakor még sokan várakoztak arra hogy leadhassák szavazataikat – derült ki az M1 tudósításából. Itt egész nap hosszú sorokban várakoztak a szavazópolgárok, közülük sokan egyszer már feladták a várakozást és később újra próbálkoztak. Itt, Baranya megyében az 1. vk.-ban volt a legmagasabba részvétel: a választópolgárok 64 százaléka szavazott 17 óráig.



Az M1 tudósításában elhangzott: sok a diák a résztvevők között, sokan tanulnak ugyanis a Pécsi Tudományegyetemen és emiatt sokan átjelentkeztek.

19.04 Befejeződött a szavazás

Este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 285 szavazókörben a vasárnap tartott országgyűlési választáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához. Több adminisztratív feladat elvégézése után bonthatják csak fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

19.02 70 százalék alatt maradt a részvétel 18.30-ig

A választásra jogosultak 68,13 százaléka, 5 365 511 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A részvételi arány 18.30 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 71,94 százalék, ami 147 237 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 63,55 százalék, ebben a megyében 332 743-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 72,75 százaléka, 990 587 választópolgár adta le szavazatát 18.30 óráig.

18:45 Londonban is több mint egy órát kell várni a szavazásra

Kertész Róbert, az M1 tudósítója Londonból jelentkezett be, mint mondta zárás előtt ott is hosszú a sor, nagyjából 250-300 méterre tippelte.

18.41 Megszólalt a riasztó egy Csongrádi megyei szavazókörben

Mint azt a valasztas.hu közölte, a mezőkovácsházi 4-es szavazókörben egy szavazó véletlenül beszakította a kartonurna tetejét, ezt úgy orvosolták, hogy a szavazóbizottsági tagok egyetértésével leragasztották azt, így a szavazás az rendben folytatódhatott.

18:35 Az első adatok csak akkor jönnek, ha mindenhol lezárták a szavazást

Lantos Csaba, az M1 helyszíni tudósítója a Nemzeti Választási Irodából jelentette, hogy az első adatok közzététele csak attól függ, hogy mikor tudják bezárni a szavazóköröket, ugyanis még mindig vannak olyan szavazókörök, ahol hatalmas sorok állnak.

Ettől függetlenül 19 órakor elkezdődik a szavazatok számlálása mindenhol, ahol már nem várnak többen a voksolásra. Ez azt is jelenti, hogy lehet lesznek olyan kisebb szavazókörök, ahol 100 százalékos lesz a feldolgozottság, mire máshol egyáltalán elkezdhetik a számlálást.

18:15 Két és fél órát kell várni a Bocskai úton a szavazásra

Boldizsár Kata, az M1 helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy jelenleg sokkal többen vannak, mint néhány órával ezelőtt. Akkora tömeg gyűlt össze, hogy körülbelül két és fél órát is várni kell, hogy leadhassa voksát az ember. A tudósító szerint több utcányira kígyózik a sor. Ennek ellenére senki sem aggódik, mindenki türelmes.

17.50 Rendben zajlik a szavazás a magyar külképviseleteken

Fennakadások nélkül zajlanak az országgyűlési választások az MTI által megkérdezett magyar külképviseleteken. A belgrádi nagykövetségen 14 óráig 70 százalék adta le a voksát, Bukarestben a 94-ból 68-an. A csíkszeredai főkonzulátusra idén 1630-an jelentkeztek be, közülük a küvi-elnök tájékoztatása szerint helyi idő szerint 13 óráig 805-en szavaztak. Kolozsváron a 858 átjelentkezett választópolgár közül helyi idő szerint 15 óráig több mint 600-an adták le szavazatukat. Pozsonyban a szavazásra 112 választópolgár jelentkezett be, ezek mintegy 55 százaléka fél kettőig már leadta voksát. Hasonlóképpen halad a voksolás Kassán, ahol 20 választópolgár regisztrált a választásra.

17.35 63,21 százalék ment el szavazni

A részvételi arány 17 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 66,71 százalék, ami 136 535 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Hajdú-Bihar megyében volt, 58,86 százalék, ebben a megyében 250 921-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 67,28 százaléka, 916 067 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig. A korábbi parlamenti választásokon az utolsó részvételi adatot 17 óra helyett 17.30-kor tették közzé.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 49,52 százalék, a 2002-es választáson 65,56 százalék szavazott 17 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 61,72 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 59,28 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 56,77 százalék voksolt 17.30 óráig. A részvételi arányokról az utolsó napközbeni összesítés adatai 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

16.30 Harminchat külképviseleten már befejeződött a szavazás

A voksolás az időeltolódás miatt szombaton kezdődött az amerikai kontinensen, ahol közép-európai idő szerint vasárnap délutánra már be is zártak a szavazókörök; csakúgy, mint Ausztráliában és Ázsia keleti részében: a harminchat külképviseleten összesen 4972 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, és 4376-an meg is jelentek, vagyis 88 százalék szavazott – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

16:05 Pest megye a legaktívabb

A legnagyobb arányban Budapest 13-as számú egyéni választókörzetében, vagyis a 16. kerületben szavaztak. Ott mintegy 62%-os volt a részvétel. A legkevesebben eddig Ózd környékén voksoltak: ott a részvételi arány a 45%-ot sem érte el. Budapest egészében a részvételi arány: csaknem 58%-os volt. Ez 4%-al több mint az országos átlag. A legaktívabbak továbbra is a Pest megyeiek.

Ott már csaknem 56%-os volt a részvétel délután 15 órakor. A legkevésbé aktív pedig ezúttal is Szabolcs Szatmár Bereg megye volt, ahol még az 50%-ot sem érte el a részvétel.



16:00 Több mint 140 ezren ma szavazhatnak életükben először

Mintegy 142 ezren ma szavazhatnak életükben először. Ők azok a fiatalok, akik a legutóbbi szavazás óta töltötték be 18. életévüket. Valamennyien egy nemzeti színű karkötőt kapnak emlékbe.



15:45 – A határ menti településeken is szavaznak

Három évvel ezelőtt több határ menti településen tömegesen vonultak át a migránsok. Szeméthegyeket hagyva maguk után, a termést letarolva. Mórahalom és Bedő településeken is 40 százalék körüli a szavazási kedv, a 13 órás adatok alapján. Az M1 tudósítói jelentkeztek a helyszínről, elmondták: a szavazás rendben zajlik mindkét településen. Bedőn a szavazók több mint 45 százaléka leadta a voksát. Ezt mutatja az is, hogy bár a migrációs nyomás nem erősödött, a helyiek szeretnék megakadályozni azt, hogy az illegális bevándorlók újra megjelenjenek a környéken.

15:35 – 15 óráig 53,64 százalék szavazott

A választásra jogosultak 53,64 százaléka, 4 224 112 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A részvételi arány 15 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 55,81 százalék, ami 560 001 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 49,47 százalék, ebben a megyében 219 370-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 57,71 százaléka, 785 785 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.

15:15 – Személyijét és lakcímkártyát is szavazóurnába dobta egy választó Budapesten

Az egyik Fejér megyei szavazókör kapuját valaki lelakatolta, így a választópolgárok 10 percig nem tudtak bejutni az épületbe, Bélapátfalván pedig egy kitöltött pártlistás szavazólapot találtak az egyik fülkében. Vácon egy választópolgár elájult, nem sokkal később azonban magához tért, így a szavazás is folytatódhatott – a Jász- Nagykunk-Szolnok megyei Kengyelen egy szavazó megbotlott, ami miatt összedőlt a szavazófülke; a voksoló nem szenvedett sérülést, és a fülkét is helyreállították. Budapesten pedig egy szavazó személyijét és lakcímkártyát is szavazóurnába dobta.



14:55 – NVI: aki 7 órakor még sorban áll, leadhatja szavazatát

Az a választópolgár, aki este 7 órakor sorban áll a szavazókör előtt, még leadhatja szavazatát – mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Mint mondta, 7 órakor – a szavazókörök zárásakor – a választási iroda egy munkatársa beáll a sor végére, és utánuk már senki nem állhat be a sorba, de a már sorban állók leadhatják voksaikat. Szólt arról is, hogy addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

14:40 – Szakértő: A legnagyobb kérdés idén, hogy melyik párt tudta mozgósítani szavazótáborát

Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója az M1-en elmondta, nem számított ekkora részvételre. Pár napja még 65 százalékos részvételről beszéltek, azonban hozzátette, még az is megtörténhet, hogy 70 százalék alatt marad a részvétel, ugyanis a számok csökkenő tendenciát mutatnak. Boros Bánk Levente hozzátette, elsődlegesen az a kérdés, hogy melyik párt tudja leginkább mozgósítani a szavazóit.



14:20 – A jelenleg működő technológiával közlik az előzetes eredményadatokat

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az urnazárás utáni előzetes eredményadatokat is a jelenleg működő technológiával teszi közzé – közölte Pálffy Ilona, az NVI elnöke vasárnapi sajtótájékoztatóján. Az NVI délelőtt a nagy érdeklődésre tekintettel egy nagyobb teherbírású megoldásra állította át a www.valasztas.hu oldalt.

14:00 – Fidesz: Karácsony ne fenyegessen!

A Fidesz közleményében szólította fel az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjét, hogy „ne fenyegesse” a választási szerveket és a köztársasági elnököt. Karácsony Gergely reggeli sajtótájékoztatóján üdvözölte, ugyanakkor az Orbán-rendszer és Áder János köztársasági elnök súlyos kritikájának nevezte a magas választási részvételt.



13:45 – Szél Bernadett: a 21. század elkezdődött

Leadta a szavazatát Budakeszin az LMP miniszterelnök-jelöltje is. Szél Bernadett azt mondta: a 21. század elkezdődött, ahol azok az országok a nyertesek, amelyek sokat fektetnek az oktatásba és az egészségügybe, és kiaknázzák az ország nyújtotta lehetőségeket.



„Az LMP teljesen tudatosan egy 21. századi programot tett le, és olyan politikusokkal dolgoztak az elmúlt időszakban is, akik csak jót tudnak hozni Magyarország számára. Magyarország aranytartalékai a magyar vidék, nagyon erős vidékpolitikával készülünk, és én azt tudom mondani önöknek, hogy köszönöm, hogy ma elmennek szavazni, köszönöm, hogy ott vannak az urnáknál” – mondta az LMP miniszterelnök-jelöltje, Szél Bernadett.

13:35 – Továbbra is erős a részvétel

A választásra jogosultak 42,32 százaléka, 3 333 298 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A részvételi arány 13 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 45 százalék, ami 451 528 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 37,7 százalék, ebben a megyében 167 187-en voksoltak.

A fővárosban a szavazók 45,52 százaléka, 619 821 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 32,58 százalék, a 2002-es választáson 40,19 százalék szavazott 13 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 38,22 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 35,88 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 34,33 százalék voksolt 13 óráig.

Az egyéni választókerületeket tekintve a legaktívabbak Budapest 14-es országos egyéni választókörzetében voltak a szavazásra jogosultak. Ez a főváros 17. kerületét jelenti. Itt az összes választópolgár csaknem fele szavazott már.

A legkevésbé aktívak Borsod 3-as számú körzetében, Ózd központjában voltak a választópolgárok: itt több mint 34 százalékos a részvételi arány. Budapest egészét tekintve a részvételi arány csaknem 46 százalék, ami több mint 3 százalékkal haladja meg az országos átlagot.

A három legaktívabb megye közé tartozik Fejér megye, itt 43,61 a részvételi arány, utána jön Heves megye, mintegy 43,74 százalékkal a legtöbben pedig Pest megyében szavaztak: itt kereken 45 százalékos volt a részvételi arány délután egy órakor.

13:25 – Több százan szavaznak Londonban

Az előzetes információk szerint a külképviseletek közül Londonban jelezték a legtöbben részvételi szándékukat. Hosszú sorokban várakoztak az emberek, hogy szavazhassanak.

Az M1 londoni tudósítója elmondta, körülbelül 200-300 méteres sor alakult ki Londonban a szavazás helyszínén. A választóhelyiségben egyébként folyamatosan, fennakadás nélkül folyik a voksolás, körülbelül egy-másfél órát kell várakozniuk az odaérkezőknek.

Hozzátette: A külképviseleti iroda vezetője elmondta, hogy fennakadás eddig nem volt, a várakozók türelmét kérik. A zökkenőmentes és gyors szavazás érdekében kéttucatnyi szavazófülkét helyeztek el a rendezvényközpontban, a szavazás helyszínén.

13:20 – Karácsony Gergely is szavazott

Az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje csaknem fél órát állt sorba, hogy leadhassa szavazatát, majd újságíróknak megerősítette: minden okuk megvan arra, hogy azt feltételezzék, 70 százalék feletti lesz a részvétel. Karácsony Gergely mindenkinek megköszönte a részvételt.



13:10 – Németországban négy külképviseleten várják a szavazókat

Az M1 tudósítója, Volf-Nagy Tünde a brandenburgi kapu elől jelentkezett, ugyanis a berlini nagykövetség az épület szomszédságában áll. A tudósító közölte: a nagykövetség előtt, és az épületben is sokan várnak arra, hogy voksolhassanak. Hozzátette, Németországban több mint 12 ezer ember szavazhat 4 külképviseleten, a legtöbben Münchenben, majd Stuttgartban, Berlinben és Düsseldorfban.

A déli adatok szerint Berlinben a szavazásra jogosultak egyharmada járult az urnák elé, azonban a nagykövetség környéke délelőtt le volt zárva, ugyanis futóversenyt tartottak a közelben. A tudósító elmondta, valószínűleg ma még sokan adják le szavazatukat Berlinben.

13:05 – Apróbb incidensek zavarták meg a választást délelőtt

Egy választópolgár alkoholos befolyásoltság alatt jelent meg a Somogy megyei település 29-es számú szavazóköri helyiségében, ahol a bizottság egy tagjával szemben indokolatlanul emelt hangvételt használt: a szavazólapok közül távozáskor egyet átadott, a másikat vélhetően az urnába dobta; az incidens röviddel 10 óra után történt.

Budapest a 31-es számú szavazókörében is szabálytalanság történt: a XIX. kerületben lakossági bejelentés során hívták fel a Szavazatszámláló Bizottság figyelmét arra, hogy a szavazókör bejáratának közvetlen közelében világító festékkel „Szavazz a Momentumra!” felirat lett felfestve a járdára 150 méteren belül – a választási szerv értesítette az eseményről a helyi választási irodát.

12:50 – Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság elnöke felelős a szavazóhelyiségben a rend fenntartásáért, a rendkívüli eseményekről jegyzőkönyvet kell vezetnie a bizottságnak, és haladéktalanul tájékoztatnia kell az eseményekről a helyi választási iroda vezetőjét. A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. Rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyezteti.

Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben. Reggel rosszulléte miatt kellett mentőt hívni egy szavazatszámláló bizottsági taghoz Zalaegerszegen, de a voksolást nem kellett felfüggeszteni.

12:30 – Megvan a 100 százalék Iborfián

A Zala megyei kistelepülésen mind a 10 választásra jogosult polgár leadta szavazatát.



12:00 – Gyurcsány Ferenc is leadta szavazatát

A Demokratikus Koalíció elnöke a második kerületi Áldás Utcai Általános Iskolában szavazott, ahová családjával együtt érkezett. A voksolás után azt mondta: szerinte a Fidesz politikai értelemben kisebbségbe fog szorulni. „Nem kívánom az országnak, hozzáteszem, a Fidesznek sem, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, ők is veszíteni fognak rajta, meg az ország is, nyilván kormányváltást szeretnék” – fejtette ki Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke.



11:45 – Dobos Menyhért: A közmédia feladata a pontos és hiteles tájékoztatás

A közmédia feladata a pontos és hiteles tájékoztatás, amire különös figyelmet fordítottak az ötven napos kampányidőszak alatt – mondta Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója vasárnap az M1 aktuális csatornán. A jogszabályok egyébként 600 percnyi reklámidőt biztosítottak a politikai csoportosulásoknak, és a jelölőszervezeteknek, amiből 470 perc a pártoknak, 130 pedig a nemzetiségi önkormányzatoknak járt.



11:30 – A a legfrissebb adatok szerint a választók 29,93 százaléka szavazott 11 óráig

A választásra jogosultak 29,93 százaléka, 2 356 947 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A részvételi arány 11 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 32,56 százalék, ami 91 750 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 26,43 százalék, ebben a megyében 117 191-en voksoltak.

Egyéni választókerületre lebontva a legaktívabbak ismét Csongrád megye 4-es számú egyéni választókerületében voltak. A választásra jogosultak mintegy 35,39 század százaléka szavazott.

A legkevésbé aktívak pedig továbbra is a Budapest 6-os számú választókerületében a szavazók. Ott 22,82 század százalékos volt 11 órakor a részvételi arány. Budapest egészében azonban a részvételi arány 29,14 század százalék, ez csaknem 400 ezer szavazatot jelent. Összességében egyébként továbbra is Békés megyében szavaztak a legtöbben. A választók 32,56 század százaléka voksolt.

Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is voltak kisebb szabálytalanságok, a szavazás egészét hátráltató esemény azonban nem történt.

Például az egyik Fejér megyei szavazókör kapuját valaki lelakatolta, így a választópolgárok nem tudtak bejutni az épületbe. A választási bizottság tagjai a lakatot eltávolították, és a tízperces kényszerszünet után folytatódhatott a szavazás. Két fővárosi szavazókörben pedig bejelzett a tűzjelző. A tűzoltóság átvizsgálta az épületet, de mivel nem találtak füstre utaló jelet, folytatódhatott a választás.

11:25 – Több mint 200 ezren jelentkeztek át

Jelentős számban vannak olyanok, akik az országon belül szavaznak, de nem azon a helyen, ahova a hivatalos lakcímük alapján tartoznának. Ők péntek délutánig jelentkezhettek át. Fontos, hogy ők arra az egyéni jelöltre szavazhatnak, akire egyébként otthon is szavaznának.

Joó Ferenc, a Bocskai útról jelentkezett be az M1 Ma Délelőtt című műsorába, és azt mondta, hogy a sor végeláthatatlan, és egyre többen érkeznek a szavazóhelyiséghez, ahol az átjelentkezők szavazhatnak. Hozzátette, ezen a helyszínen mintegy tízezer ember szeretett volna szavazni. Megjegyezte, beszélgetett olyanokkal, akik már leadták voksukat, ők nagyjából egy-másfél órát álltak sorban, azonban azt mondták, nem bánják, hiszen szép idő van, illetve nagyon segítőkészek az önkormányzat munkatársai.

11:20 – Folyamatosan érkeznek a levélszavazatok Kolozsvárra

Reggel hat óra óta nyitva van a főkonzulátus, itt lehet leadni a levélszavazatokat. Az előző napokban is folyamatosan érkeztek ide a külhoni szavazók a borítékokkal.



Folyamatosan érkeznek a levélszavazatok. Sokan kérték át magukat, akik magyar lakcímkártyával rendelkeznek és átkérték magukat. Mile Lajos főkonzul az M1 Ma Délelőtt című műsorában elmondta, hogy az istentisztelet után egyre többen adják le a szavazatokat, illetve a partnerszervezetek is folyamatosan szállítják a főkonzulátusra a levélszavazatokat.

A főkonzul arról is beszélt, hogy jó az együttműködés a helyi hatóságokkal, minden szabályszerűen zajlik, fennakadás és szabálytalanság nem történt. Megjegyezte, úgy gondolja, hogy a részvételi arány meg fogja haladni a 2014-est.

10:45 – Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe.

A szavazatszámláló bizottságok egyik feladata a szavazás törvényes lebonyolítása, ennek részeként pedig a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása és – a törvény által előírt rendben – segítségnyújtás a választópolgároknak.

10:35 – Semjén Zsolt: A keresztény civilizáció védelme a tét

A politikus feleségével és édesanyjával érkezett szavazatát leadni a főváros II. kerületében található II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba. Megjegyezte: a keresztény civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak. Ez a kultúra és civilizáció mindannyiunk közös öröksége – fűzte hozzá.



A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes köszönetét fejezte ki a határon túli magyaroknak, akik – mint mondta – sokkal nagyobb számban regisztráltak, mint négy évvel ezelőtt.

10:20 – A nagy érdeklődés miatt akadoznak a valasztas.hu szerverei

Nehezen elérhető a valasztas.hu oldal. A Nemzeti Választási Irodából (NVI) Szeitz Dániel jelentkezett. A tudósító elmondta, hogy az NVI-ben 9 óra körül érzékelték, hogy nem működik megfelelően a honlap. Az informatikusok azonnal megkezdték a hiba kijavítását, azóta már egy egyszerűsített honlapon lehet követni a napközbeni történéseket illetve a rendkívüli helyzeteket, azonban ez még nem az a honlap, amit a mai napra szántak. Az informatikusok folyamatosan dolgoznak a probléma megoldásán.



10:10 – Csongrád megye 4. számú választóköre a legaktívabb ezidáig

A Nemzeti Választási Iroda tíz órakor nem közölt friss részvételi adatot, a legfrissebbek kilenc órakor jelentek meg. Ez alapján reggel 9 óráig 13,17 század százalékos volt részvételi arány, ami azt jelenti, hogy már több mint egymillió ember leadta a szavazatát.



A részleteket tekintve, a legaktívabb egyéni választókerület kilenc órakor is Csongrád megye 4. számú országos egyéni választókerülete, a legkevésbé aktív pedig Budapest 6-os számú választókerülete volt. Budapesten a részvételi arány 11,1 százalék körül alakult.

A megyék közül a legaktívabb kilenc órakor is Békés megye volt, a választópolgárok mintegy 15,34 százaléka járult az urnákhoz, a legkevésbé aktív megye pedig Borsod Megye volt, itt kilenc óráig 11,74-os részvételt regisztráltak.

10:00 – Az ellenzéki vezetők is szavaztak már



Vona Gábor, a Jobbik elnöke is leadta szavazatát. A helyszínen azt mondta: egy jobbik Magyarországra szavazott. Azt kérte mindenkitől, hogy menjen el szavazni, tegye le a voksát egy jobb Magyarországért. Szeretné, ha minden magyar jól érezné jól magát, és itthon tudna boldogulni.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke a főváros XI. kerületében, a Domonkos Pál Péter Általános Iskolában adta le szavazatát. A voksolásra kilenc óra után nem sokkal, a családjával érkezett.Utána azt mondta, szerinte sokan el fognak menni szavazni. „Mi egy könnyűlovassággal harcoltunk egy nehéztüzérséggel szemben, nem egyenlő pályán harcoltunk, de mégis azt érzékelem, hogy el tudott jutni az üzenet az emberekhez, hogy itt változás kell Magyarországon. Én abban bízom, hogy a nagy részvételi adat azt jelenti, hogy meg is történik”.

9:50 – Az államfő is leadta voksát

Áder János, köztársasági elnök feleségével, Herczeg Anitával együtt adta le szavazatát a főváros 12. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.



9:45 – Rekordrészvétel a 9 órás adatok alapján

A választásra jogosultak 13,17 százaléka, 1 036 849 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A részvételi arány 9 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 15,34 százalék, ami 43 240 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 11,74 százalék, ebben a megyében 61 450-en voksoltak.

9:00 – Iborfián már csak egy embert várnak az urnához

A Zala megyei Iborfián már 90 százalékos a részvételi arány, ez azt jelenti, hogy a mindössze tíz választópolgárból már kilencen szavaztak. Közülük öten benne vannak a szavazatszámláló bizottságban, így amint kinyitott a szavazóhelyiség, le is adták a szavazatokat, azóta pedig négyen érkeztek.

Lakatos Józsefné, a szavazatszámláló bizottság tagja szavaz az iborfiai faluházban az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án. A Zala megyei településen tíz választópolgár él. MTI Fotó: Varga György

8:45 – A külföldön élő magyarok is szavaznak

Olaszországban a magyarok két helyen is leadhatják a voksokat. Róma, Sárközy Júlia az M1 Híradó tudósítója a Ma Reggel című műsorban elmondta: Olaszországban az egyik magyar szavazókör a Római Magyar Akadémián található, Olaszországban egyébként a magyarok Rómában és Milánóban szavazhatnak. Míg Rómában 740-en regisztrálták magukat, Milánóban több mint 630-an. Az urnákat Olaszországban is reggel hat órakor nyitották meg, a tudósító információi szerint az olasz fővárosban 60-70 ember adta le szavazatát reggel fél kilencig.



8:30 – Csak a személyazonosság igazolása után lehet leadni a szavazatot, de ügyeljenek a pecsétre is

Szavazni kizárólag a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosító (személyi szám) igazolása után lehet a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson. A választáson kizárólag személyesen és – a korábban átjelentkezésüket kérők kivételével – csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet szavazni. A szavazóhelyiségben csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe.

A választópolgár bármilyen típusú érvényes személyi igazolvánnyal igazolhatja magát: a kártyaformátumúval és a régi típusú, könyvecske formájú személyi igazolvánnyal egyaránt (utóbbi lehet a régi, kemény borítójú, a népköztársasági címerrel vagy a puha borítójú, a köztársasági címerrel).

A szavazólapot tilos előre lebélyegezni, azt csak a választópolgár jelenlétében pecsételheti le, azaz érvényesítheti a bizottság egyik tagja.

A szavazatszámláló bizottság előtt megjelenő választópolgárnak ellenőrzik a személyazonosságát és a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, majd azt, hogy az adott szavazóköri névjegyzékben szerepel-e. Ha a szavazásnak nincs akadálya, a bizottság egyik tagja a két szavazólapot a hivatalos bélyegzővel lepecsételi a lap bal felső sarkában, és egy borítékkal együtt átadja a választópolgárnak.

8:15 – A miniszterelnök már leadta szavazatát

Orbán Viktor Budapesten, a Zugligeti Általános Iskolában szavazott feleségével, Lévai Anikóval együtt. A kormányfő a szavazás után azt mondta: a tét Magyarország jövője, nemcsak pártokat, kormányt, miniszterelnököt, hanem jövőt is választunk magunknak. A miniszterelnök a mai nap folyamán több településre is ellátogat majd.



A voksolás után a miniszterelnök arra buzdította a választópolgárokat, hogy ők is adják le szavazatukat. „Ez nem a politikusok napja, hanem a választópolgárok napja, és az ő döntésük előtt nem illendő, talán nem is szabad mondani semmit, én mindenesetre igyekeztem korán eljönni, mert most még kampány van, a magyar törvények szerint az urnák zárásáig még kampány van” – fejtette ki Orbán Viktor.

8:00 – Rekordrészvétel – a választásra jogosultak 2,24 százaléka szavazott 7 óráig

176 087 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A részvételi arány 7 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 2,59 százalék, ami 7300 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében volt, 1,98 százalék, ebben a megyében 7124-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 1,92 százaléka, 26 200 választópolgár adta le szavazatát 7 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 1,87 százalék, a 2002-es választáson 1,41 százalék szavazott 7 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 1,61 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 1,64 százalék voksolt 7 óráig.

Szomódon öbb mint 1700 lakos voksolhat a mai napon. A kicsivel több mint 2000 főt számláló Komárom-Esztergom megyei településen már a kora reggeli órákban érkeztek az emberek. Volt aki munka előtt, vagy munka után érkezett a szavazókörbe, többen pedig más elfoglaltságuk miatt választották a korai órát.



Prokl Violetta, az M1 Híradó tudósítója úgy fogalmazott: tökéletesen rendben van minden Szomódon, ahol két szavazókör is van, és a választópolgároknak 3-4 százaléka már le is adta szavazatát. Hozzátette, már reggel hat óra előtt többen is várták, hogy a szavazókör megnyissa kapuit. Megjegyezte, sokan azért választották a korai időpontot, mert más elfoglaltságuk van, azonban fontosnak tartották, hogy mindenképpen leadják voksukat.

7:15 – Van, ahol már 80 százalékos a részvételi arány

Az ország legkisebb népességszámú, önálló önkormányzattal rendelkező településén, a Zala megyei Iborfián is kinyitott a szavazókör. A választói névjegyzékben mindössze 10-en szerepelnek.

Frauenhoffer Márta az M1 tudósítója kifejtette, a Zala Megyei Iborfián már 80 százalékos a részvételi arány, ez azt jelenti, hogy a tíz választópolgárból már nyolcan szavaztak. Közülük öten benne vannak a szavazatszámláló bizottságban, így amint kinyitott a szavazóhelyiség, le is adták a szavazatokat, azóta pedig hárman érkeztek, ami azt jelenti, hogy a mai nap folyamán már csak két voksra várnak.



Az M1 tudósítója elmondta, már ők is úton vannak a szavazóhelyiségbe, így Iborfián több mint valószínű, hogy száz százalékos lesz a részvétel, és korán véget fog érni a választás. Megjegyezte, 2014-ben egyébként nem volt száz százalékos a részvételi arány, akkor a 11 választópolgárból csak kilencen járultak az urnákhoz.

7:00 – Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés – közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap reggel 7 óra előtt az MTI-vel. Pálffy Ilona azt mondta: 106 egyéni választókerület mind a 10 285 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.



Választás 2018 – Elkezdődött a szavazás – Nyíregyháza

Egy helyen póttagot kellett bevonni, mert a szavazatszámláló bizottság tagja vasárnapra megbetegedett, de erről soron kívül intézkedtek. Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

Azok a vajdasági magyarok is voksolhatnak az országgyűlési választáson, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de kérték a választói névjegyzékbe történő felvételüket. Ők szavazási levélcsomagot kaptak. Ezt kitöltve postázhatták levélszavazatukat a Nemzeti Választási Iroda címére. Illetve Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán is leadhatták voksukat. Erre a mai nap folyamán is lehetőségük nyílik még.



Szabadkáról Agárdi Gábor jelentkezett a Híradóban. A tudósító elmondta, akik nem küldték el választási levélcsomagjukat, a mai nap még leadhatják azokat személyesen a főkonzulátuson. Az első szavazók már megérkeztek az ottani szavazóhelyiségbe, és egész Vajdaság terültéről várják a voksolókat, a legnagyobb tömegre a délelőtti, illetve a késő délutáni órákban számítanak.

6:00 – Elkezdődött a 2018-as országgyűlési választás Magyarországon

Az ország 3154 településen és 23 budapesti kerületben kialakított 10 285 szavazókörben este 7 óráig várják a mintegy 8 millió választásra jogosultat. A nem hivatalos, előzetes eredmények várhatóan este 11 óra körül lesznek elérhetőek a www.valasztas.hu oldalon.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének képviselőnek a 106 egyéni választókerületükben, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az a körülbelül 60 ezer választó, aki a határidőig kérte a helyi választási irodától, hogy nemzetiségi választóként vehessen részt a választáson, nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.

Székesfehérváron reggel fél ötkor kezdődött el a szavazólapok, bélyegek, borítékok kiszállítása a város több körzetébe, és öt órakor megnyitották a szavazóhelyiségeket is, mondta el az M1 Híradóban Dávid Renáta. A közmédia tudósítója hozzátette, minden technikai feltétel adott volt ahhoz, hogy hat órakor elindulhasson a szavazás. Dávid Renáta emlékeztetett, Székesfehérváron az 1. számú választókörzetben tegnap két visszalépés történt, a mozgóurnákat pedig 9 óra körül fogják kiszállítani, elsőként a börtönbe.



A kolozsvári és a csíkszeredai főkonzulátuson helyi idő szerint szintén hat órától várják a levélszavazatokat és azokat a választókat, akiknek van magyarországi lakcímük, de az erdélyi külképviseletek valamelyikén adják le voksukat.



Kudelász Nóbel elmondta, hat órakor nyílt meg a csíkszeredai főkonzulátuson a szavazókör, a mai nap során mintegy 1630 magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárt várnak szavazni, ezen kívül pedig a levélszavazatok továbbra is leadhatók, ehhez a Magyar Ügyek Házában kaphatnak segítséget az érdeklődők.

Urnazárás

A szavazás megkezdése előtt valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárja le a szavazatszámláló bizottság a vasárnapi országgyűlési voksoláson, az összes szavazókörben. A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazás céljából megjelenő első választópolgár személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzéken.

Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető. A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák és a mozgóurna üres-e. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat, a nemzeti színű urnazáró szalagot megköti, az urnákra címkéket ragaszt, amelyeket lebélyegez.

Az európai külképviseleteken is megkezdődött a választás

Kinyitottak Magyarországgal egy időzónában lévő külképviseleteken a szavazókörök, az országgyűlési képviselők választásán ezeken a helyeken is reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat, összesen 46 067 választópolgárt. A legtöbben, mintegy ötezren Münchenben szavazhatnak.

A tengerentúlon már befejeződött a szavazás

Az Egyesült Államokban és Kanadában helyi idő szerint szombaton este hét órakor fejeződött be a szavazás. A jogosultak az észak-amerikai kontinensen az időeltolódás miatt voksolhattak szombaton, mindenütt reggel hat óra és este hét óra között.

Az Egyesült Államokban összesen 2357-en regisztráltatták magukat, s csaknem mindenütt magas, 80-85 százalékos volt a részvételi arány. A Külföldi Választási Iroda (KÜVI) jelen lévő vezetői arról tájékoztatták az MTI-t, hogy incidens, rendzavarás, rosszullét sehol nem történt, a szavazás mindenütt zavartalanul zajlott le.

Az Amerikán kívüli első szavazókör Új-Zélandon nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor, majd folyamatosan nyíltak az ausztráliai, ázsiai, majd a közel-keleti, a kaukázusi, a kelet-európai és a balkáni szavazókörök is.