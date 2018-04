Bizonytalan, mikor zár be az utolsó szavazókör

Sok helyen hosszú sorok kígyóztak napközben is, nem véletlenül, idén több mint kétszázezren lakóhelyüktől távol adták le voksukat. A legtöbben a főváros XI. kerületébe jelentkeztek át, de a III., VIII., IX., és XIV. kerületébe is sokan kérték át papírjaikat.

Az idei évben is a XI. kerületben van a legtöbb átjelentkező. A Bocskai úti szavazókörbe összesen több mint 11 ezer választót várnak, így hasonlóan a négy évvel ezelőttihez, most is több száz méteren keresztül tömött sorokban állnak az emberek.

Az eligazodásban a közterület felügyelet munkatársai is segítettek.

A VIII. kerületi Rigó utcai szavazókörbe is sokan jelentkeztek át. Itt is volt, aki sorban állás közben olvasással töltötte az időt.

A IX.. kerületi Bakáts téri általános iskolánál is kitartottak és kiállták a sort, hogy élhessenek szavazati jogukkal.

A XIII. kerületben aszerint osztották fel az embereket, hogy ki honnan érkezett. Ezzel is gyorsították a sort, de így is kellett várni.

Volt, aki szörnyülködve nézett végig a tömegen, amikor meglátta mennyien várnak arra, hogy szavazhassanak a III. kerületi Harrer Pál utcai iskolában. Itt egy fiatal pár még egy kisszéket is hozott magával.

A VII. kerületben is több mint száz méteren keresztül várakoztak. A Kertész utca mindkét oldala zsúfolásig tele volt és még a zebrán is álltak.

Országszerte több mint 200 ezren választották azt a szavazási lehetőséget, hogy a lakóhelyükön kívül adják le voksaikat.