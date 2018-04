Szijjártó: A választás tétje, hogy meg tudják-e indítani a migránsok betelepítését

„Holnap olyan választás lesz, amely hosszú időkre meghatározza Magyarország sorsát” – ezt a külgazdasági és külügyminiszter mondta. Szijjártó Péter hozzátette, több fronton folyik támadás Magyarország ellen: az ENSZ-ben és Brüsszelben is.

A tárcavezető szerint a választás tétje az, hogy olyan kormány alakul-e, amelyik enged a nyomásnak, vagy pedig olyan, ami megvívja a harcot.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: „Hogyha Magyarországnak olyan kormánya lesz, amely fel fogja adni a harcot Genfben, Brüsszelben és New Yorkban, akkor le fogják bontani a déli határkerítést és bejöhetnek az illegális bevándorlók. Akkor el fogják fogadni a kötelező betelepítési kvótát és évente több mint tízezer illegális bevándorlót kell befogadni és el fogják érni azt is, hogy ezeknek az illegális bevándorlóknak ugyanazok a szolgáltatások járjanak, mint az évtizedek óta Magyarországon adót fizető, tisztességesen dolgozó magyar embereknek.”

Eldől, hogy az ország érdekeit továbbra is megvédő vagy a nemzetközi nyomásnak engedő kormány alakul április 8-a után – mondta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton Dunakeszin, sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter közölte: a tét az, hogy meg tudják-e indítani a bevándorlók betelepítését. Ha ezt „lenyomják a torkunkon”, akkor „még idén tízezer bevándorlót telepítenének Magyarországra”, és ha ezt megtennék, akkor többé nem ismernénk rá a hazánkra.

Hozzátette, az ENSZ, az uniós bürokraták, Soros György hálózata és az ellenzéki pártok is azt akarják, hogy tömegesen fogadjunk be bevándorlókat. „Ők nyílt társadalmat akarnak, mi azonban azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is magyar ország legyen” – fogalmazott.