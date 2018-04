Jászberényben is tüntetők fogadták Vona Gábort

Az egész kampány alatt tiltakozó akciók és a pártvezetés elleni tüntetések kísérték a Jobbik rendezvényeit. Ezek az utolsó napon sem maradtak el. Vona Gábort a legtöbbször az iszlámmal kapcsolatos kijelentéseivel szembesítették, de olyanok is voltak, akik a Jobbik irányváltását bírálták.

Egy nap alatt hat beszédét akarták megzavarni – így vezette fel Vona Gábor szombati, jászberényi utcafórumát. Országjáró körútját azonban itt is megzavarják, már a fórum elején megszólalt a müezzin. A muszlimok imára hívó zenéje után dudálni kezdtek a tüntetők, akik egyúttal „Allah legyen veled”, „Melyik az igazi arca?”, „Nem kell nekünk török Vona” és ehhez hasonló feliratú táblákat tartottak a magasba.

A pártelnök ezután megfogta a mikrofont és próbálta interaktívvá tenni a rendezvényt. Pár héttel ezelőtt azonban még percekre lefagyott egy hasonló helyzetben.

Az elmúlt hónapokban szinte minden nap megjelentek a Jobbik rendezvényein a csalódott jobbikosok. A csepeli fórumon például egy zsák marhatrágyát tettek Vona Gábor autója elé, rajta a párt vezető politikusainak fotóival.

Orosházán muzulmán fejkendőbe öltözött emberek jelentek meg és egy „imaszőnyeg kapható” feliratú táblával tiltakozta Vona Gábor ellen. Később egy fél disznófejet vittek a Jobbik orosházi országgyűlési képviselőjének.

Makón „Allahu Akbar” feliratú matricával üzentek Vona Gábornak.

A csalódott jobbikosok nemcsak azért bírálták a pártelnököt, mert többször is az iszlám mellett foglalt állást. Kisvárdán, majd Miskolcon is elégedetlen jobbikosok kérték számon Vona Gábort azért, mert szerintük elárulta az eredeti elveket. Hozzájuk hasonlóan a korábbi jobbikos országgyűlési képviselő, Rubi Gergely is többször kérdőre vonta Vona Gábort.