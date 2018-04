Már csak személyesen lehet leadni a levélszavazatokat

Aki eddig nem adta postára a levélszavazatát, az már ne is tegye. Kizárt ugyanis, hogy a határidő lejártáig, vagyis szombat éjfélig megérkezzen a Nemzeti Választási Irodába. Jó hír viszont, hogy a levélszavazatokat személyesen is le lehet adni a külképviseleteken, valamint a kijelölt magyarországi szavazókörökben vasárnap estig. Fontos, hogy minden boríték le legyen ragasztva, és a regisztrációs lapon is helyes adatok szerepeljenek. Csak így érvényes a szavazat – hangzott el az M1 Híradójában.