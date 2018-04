Az ellenzék is lezárta a kampányt

Az MSZP-Párbeszéd, a DK és az LMP is Budapesten tartotta kampányzáró rendezvényét.

Az MSZP-Párbeszéd szavazásra buzdított

Lufival és Karácsony 9. feliratú pólókkal várták az MSZP és a Párbeszéd szimpatizánsai a pártszövetség kampányzáró rendezvényét. A beszédeket Kunhalmi Ágnes kezdte, aki még most is azt hangoztatta, hogy a baloldalnak összefogásra van szüksége.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke is azt kérte, mindenki szavazzon az esélyes ellenzéki jelöltre, második szavazatával pedig válasszon magának jövőt. Az MSZP elnöke szerint az összefogásba nem jöhet mindenki. Molnár Gyula a pulpitusról a Jobbik elnökének üzent. Szerinte Vona Gábor ugyan szakállat növesztett, de valójában sem ő, sem a Jobbik nem változott, ezért aki rájuk szavaz, az elvesztegeti a voksát.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a Március 15. téren tartott kampányzárón a választókhoz szólva azt mondta, a szavazófülkébe nem hallatszik be a hazug propaganda, ott nem kell félni, és az ikszeléskor a változást akaró polgár erősebb lehet mindenkinél, erősebb lehet a kétharmadnál, erősebb lehet Orbán Viktornál.

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje beszédet mond a párt kampányzáró rendezvényén. (MTI Fotó: Mohai Balázs)

Karácsony Gergely azt is fejtegette, hogy a kampányban – mint mondta – egészen elfáradt, de még mindig ő a garancia arra, hogy sikert érjenek el. A politikus a 9-es lista támogatására kérte a választókat, mert szerinte az MSZP-Párbeszéd az egyedüli az ellenzéki pártok közül, amelynek részletes programja van és árnyékkormányt állított. Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a közönségnek végül azt ígérte, hogy ha bizalmat kap, akkor első munkanapján kerékpárral megy dolgozni.

Gyurcsány: Mindnyájunknak el kell menni

A vasárnapi választás nem lesz szabad és tisztességes, de akkor is el kell menni szavazni – szólította fel a részvételre a baloldali ellenzéki szavazókat a Demokratikus Koalíció elnöke a párt pénteki, budapesti kampányzáró rendezvényén.

Amit megtehettek, azt megtették, most a választókon a sor, nekik kell dönteniük Gyurcsány Ferenc szerint, aki a Kossuth-nótából idézve kijelentette: „Mindnyájunknak el kell menni.” A kormányra utalva azt mondta: gáncsoskodnak, csalnak, de akkor is el kell menni, mert „nem adhatjuk oda az országunkat”.

Gyurcsány Ferenc a „Gyere bátran, Magyarország!” című eseményen amellett érvelt, hogy a demokratáknak, legyenek mérsékelt konzervatívok, liberálisok vagy baloldaliak, együtt kell működniük „Orbán világával szemben”. A haza szabadság és együttműködés nélkül nem mindenki közös háza lesz, hanem börtön – tette hozzá.

A demokratikus ellenzék vitatkozhat arról, hogy mi történt 2010 előtt, de ezek a viták nem fontosak ahhoz képest, hogy az ország egy „új világért kiált”, mert meg akar szabadulni attól, amelyik „meg akarja törni mindannyiunk gerincét” – fogalmazott. A viták nem 2006-ról vagy 2008-ról szólnak, hanem a gyerekekről, az unokákról, a holnapról, hogy „maradunk-e Európában normálisak” vagy, hogy előbb-utóbb egyikük sem lesz különb „Magyarország címeres gazemberénél”, Orbán Viktornál – hangsúlyozta a politikus.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt Gyere bátran, Magyarország! címmel tartott kampányrendezvényen, a XIII. kerületi Szent István parkban (MTI-fotó: Balogh Zoltán)

„Egy vagyok közületek”

Saját korábbi kormányának tagjairól azt mondta, hogy ők nem gondolták magukat tökéletesnek, mert tudták, hogy emberek. Kiválasztottat akarnak vagy embereket, akik egy ideig szolgálják Magyarországot? – tette fel a kérdést. A demokratikus Magyarországnak olyan vezetőket szeretne, akik nem mások, nem jobbak, nem felsőbbrendűek, hanem azt mondják, „egy vagyok közületek” – szögezte le Gyurcsány Ferenc.

A DK nem azért akar kormányváltást, hogy a Fidesz után ők neveljék át Magyarországot. Nem azért kell kormányozni az országot, hogy „hozzám hasonlóvá tegyem”, hanem azért, hogy az emberek önállóak legyenek – közölte Gyurcsány Ferenc.

„Egy koalícióképes ellenzék kell”

Az ellenzéknek most kell megmutatnia, hogy képes a koalícióra, mert aki ellenzékben nem tud megállapodni, az hogyan fog akkor, ha hatalomra jut. Aki nem tud mást, mint a másikba beletörölni a lábát, eladni a lelkét egy poénért, az ugyanezt csinálja majd kormányon is – ismertette álláspontját.

A határon túli magyarok szavazati joga ellen azzal érvelt, hogy nem kérdőjelezi meg senkinek a magyarságát, de nem megszerzett jogot akar elvenni, hanem elvett jogot akar „visszavenni” a magyar határokon belül élő politikai közösség számára.

Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy iszonyatosan sok a gond és a baj, ezeket lényegében lehetetlen négy év alatt megoldani. Ezért kormányváltás esetén az első naptól azt kell mutatniuk, hogy értik és hallják a feladatokat.

Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke úgy írta le a választást, hogy nem a hatalomért küzdenek, hanem az „életünkért, a gyerekeink életéért, az unokáink életéért”. Hozzátette, a hatalom most fél, mert meglátta a baloldalban a valódi kihívóját.

Lendvai Ildikó, Kuncze Gábor és Homonnay Gergely is felszólalt

Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke azt mondta, másik pártból jött és vasárnap másik listára fog szavazni, de ugyanaz a cél vezeti, mint a DK-t. Úgy fogalmazott, hogy vasárnap az unokáiért, a szegényekért, a közmunkásokért, a megtévesztettekért, a megfélemlítettekért és a baloldalért is szavaz, de azért is, hogy Magyarországon lehessen végre tisztességes jobboldal is.

Kuncze Gábor, az SZDSZ volt elnöke kijelentette, hogy a most következő egy „elcsalt választás” lesz. A kormánypártok semmit nem mondtak az országról, a miniszterelnök összesen három szót használt a kampányban: Soros, migráns, ENSZ – hangsúlyozta. Beszédében a DK politikusainak azt üzente, hogy sikeres választási szereplés esetén mindent el kell követniük a társadalmi béke helyreállításáért.

Homonnay Gergely író, újságíró arról beszélt, hogy a kormánypártok nyolc év alatt rengeteg aljasságot követtek el. Kijelentette, hogy most viszont eljött az idő, amikor „ítéletet mondhatunk egy iszonyatosan aljas” rendszer felett.

Az Örömódával kezdődő és a Himnusszal záruló kampányzárót egy, a fővárosi Szent István parkban felállított rendezvénysátorban tartották, amelyet a párt szimpatizánsai a kezdésre megtöltöttek.

Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika miniszterelnök-jelöltje, a párt társelnöke az LMP kampányzáró rendezvényén a Park Inn by Radisson Budapest szállodában (MTI-fotó: Kovács Tamás)

Szél Bernadett szerint az LMP a saját lábára tudja állítani az országot

Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint pártja a saját lábára tudja állítani az országot. Szél Bernadett az LMP pénteki kampányzáró rendezvényén méltányos béreket, az oktatás rendbetételét, szociálisbérlakás-programot és az egygyermekesek jelentősebb támogatását ígérte.

A párt emellett csökkentené az orosz befolyást, megszüntetné a gyűlöletkampányt, és senkinek nem vitatná el a nemzethez tartozását – hangsúlyozta a társelnök. Elmondta azt is: mindent megtesz majd azért, hogy Magyarország olyan ország legyen, ahonnan a fiatalok nem elmenekülnek, hanem ahová hazajönnek.

A főváros egyik szállodájában tartott eseményen Szél Bernadett kitért arra is: olyan országot kíván teremteni, ahol a politikusok főállásban „nem köztörvényes bűnözők”, akik ellopják a közös vagyont. Hangsúlyozta: a kampány szerinte már nem demokratikus keretek között zajlik, de nem érdekli, hogy fenyegetőzik a miniszterelnök vagy hogy „hazugságokat ír ki óriásplakátokra”, mert az emberek többsége „átlát a szitán” és kormányváltást akar.

Elmondta, a kampány során az egész országot bejárta, megismerte annak valóságát, és szerinte minden adott ahhoz, hogy Magyarország a következő évszázad nyertese legyen. Sem gazdag országok összeszerelő üzemeként, sem féldiktatúrák hűbéreseként nem kell élnie az országnak. Az emberek úgy érzik, ér annyit a munkájuk, hogy rendes fizetésük legyen, nem kell „bérrabszolgaként” dolgozniuk – hangsúlyozta.

Ne számítson, hogy ki hányadik gyermekként születik egy családba, és az se, hogy hány szülő neveli – fogalmazott. Nem a harmadik gyermeknél, hanem már az elsőnél támogatásokat kell nyújtani, az LMP ezért megduplázná az egygyermekeseknek nyújtott segítséget.

Szükségesnek tartotta pártja szociálisbérlakás-programjának végrehajtását, de elmondta azt is: a devizahiteleseket is kárpótolni fogják kormányon. Az elmúlt harminc év legnagyobb infrastrukturális beruházását ígérte: lakások szigetelését, korszerűsítését, bérlakásépítést, amelyekkel jelentős számú munkahelyet is teremtenének.

A politikának ki kell szállni az oktatásból és pénzt kell beletenni – hangsúlyozta, hozzátéve: megdupláznák a szektor forrásait, hiszen tőlünk nyugatra és északra azok az országok lettek nyertesek, amelyek sokat fektettek az oktatásba.

Az MSZP-Párbeszéd kampányzáró rendezvénye az Erzsébet híd pesti hídfőjénél 2018. április 6-án. (MTI-fotó: Mohai Balázs)

Szavazásra buzdította az embereket Szél

Az ország saját lábára állításában „partnerünk lesz a nap, a szél, a földhő és minden olyan energiaforrás, ami itt is bőven rendelkezésre áll” – emelte ki a megújuló energiaforrások használatának szükségességét. Miért kell a 21. században 1970-es évekbeli, veszélyes technológiát használni, miközben a fejlett világ a megújuló energiaforrások felé fordul? – tette fel a kérdést, hozzátéve: egyre kevesebben értenek egyet a paksi bővítéssel.

Elmondta: egyetlen képviselőként tekintett be a paksi szerződésekbe, és ez alapján állítja, hogy ki lehet és ki is kell szállni belőlük.

A politikus szavazásra buzdította az embereket, és úgy fogalmazott: erős LMP-vel lehet új alapokra helyezni az országot. A csendesen dolgozó emberekkel van – mondta –, azokkal, akiket becsaptak az elmúlt években.

Hadházy Ákos társelnök arról beszélt: ha kormányváltás lesz, a legfelsőbb politikai vezetőknek kell igazságszolgáltatás elé állni, és jó eséllyel börtönbe menni, a kiszolgáltatott köztisztviselőknek azonban nincs félnivalójuk.

„Nem kötelező a taktikai szavazás”

Róna Péter közgazdász kijelentette: az szavazzon a Fideszre, aki búcsút akar mondani Európának, mert „Orbán Magyarországa nem fér el Európában, nem tartozik oda”, az orbáni országot ezért az európai népek, hatalmak, szervezetek kilökik magukból. „Hiába a duma a menekültválságról, Európa ezt nem így látja” – tette hozzá –, Európa nem kérte Magyarországot, hogy védje meg a migránsoktól, csupán 1494 menekült befogadását kérte, de Magyarország ezt megtagadta. Közölte: ha Orbán Viktor és pártja nyer, az európai támogatásoknak vége.

Üveges Gábor, az LMP-vel választási szövetségre lépett Új Kezdet elnöke szerint a vidék elvesztette képviseletét Magyarországon, pártszövetségükön kívül senki nem foglalkozik vele. Célnak nevezte, hogy „visszahozzák a valóságot” a politikába.

Lukácsi Katalin, a Viszlát, kétharmad nevű kezdeményezés aktivistája azt mondta: nem kötelező a taktikai szavazás, ugyanakkor „felmentette azokat”, akik megosztják a szavazataikat Budapest 1-es és 3-as körzetében, Gödöllőn, Budakeszin, Vácon, Kecskemét egyik kerületében, Salgótarjánban és Szekszárdon, bízva a többi ellenzéki párt szimpatizánsainak átszavazásában is.