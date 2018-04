Papucsállatkának nevezte az egyszerű embereket Vona Gábor

Papucsállatokhoz hasonlította az emberek egy meg nem nevezett csoportját Vona Gábor, és egyszerűen hülyéknek nevezte azokat, akiknek – mint cikkében fogalmazott – egyetlen célja a létfenntartás. Amikor a Jobbik elnökét szembesítették az öt évvel ezelőtti írásával, csak annyit mondott, hogy a szavakat kiragadták az eredeti szövegkörnyezetből, és azt mondta, hogy ő minden ember szavazatára számít – hangzott el az M1 Híradójában.

„Az első típus, amellyel teóriánkat kezdenünk kell, az a szellemileg korlátolt ember. Alapos vizsgálat esetén könnyen belátható, hogy mondjuk a papucsállatkával összemérve csupán mennyiségi különbségek felmutatására képes” – ezeket a mondatokat a Jobbik elnöke írta. Vona Gábor a Magyar Hüperión nevű folyóirat 2013-as első számában „A modernkori ember politikai tipológiája” címmel közölt cikket.

Ebben arról értekezik, hogy a társadalom egy bizonyos csoportja egy úgynevezett „lesüllyedt torzó” – vagy ahogy Vona Gábor fogalmaz „hülye”. Szerinte az ilyen embereknek az egyetlen céljuk a létfenntartás. A Jobbik elnökének szavai szerint: „A liberális demokrácia nagy állatudvarában a ’stupid’ a disznó, amely moslékban hempereg és mindent megzabál.”

Vona Gábor kikerülte a válaszadást

Vona Gábor csütörtökön az M1 kérdésére arról beszélt, hogy a Jobbik mindenki szavazatára igényt tart a választáson. Amikor az M1 megkérdezte tőle, hogy azoktól is támogatást kér-e a Jobbik, akiket korábban „papucsállatkáknak és moslékban hempergő disznóknak” titulált, Vona Gábor azt mondta, erre a kérdésre nem tud válaszolni, hiszen ez egy cikkéből való kiragadás a kontextus bemutatása nélkül.

Azt is megkérdezték tőle, hogy mit értett a „papucsállatkaként és moslékot zabáló disznóként” aposztrofált társadalmi csoporton, de a Jobbik elnöke erre azt válaszolta, olyan embertípus, amelyről korábban írt, nincs is.

Korábban már a nyugdíjasokat is bírálta

Vona Gábor korábban saját közösségi oldalán a nyugdíjasokról azt írta, „a hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, trágárul ordibálnak, és felhörgik a XX. század minden traumáját”.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje (MTI-fotó: Soós Lajos)

Egy dunaújvárosi utcai fórumra pedig úgy emlékezett vissza, hogy egyes idősek „húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, közben szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig szennyvíz folyt”. Egy másik mondatban a „szerencsétlen szandis papa” kifejezést is használta. A Jobbik elnöke akkor azzal védekezett, hogy szerinte ő nem bántott meg senkit.

A Jobbik korábban több társadalmi csoportot is megsértett

A Fidesz szerint viszont Vona Gábor és pártja az elmúlt években több társadalmi csoportról is vállalhatatlan módon beszélt. Korábban a nyugdíjasokról és a nőkről is elfogadhatatlan stílusban beszéltek a jobbikosok, nemi erőszakkal fenyegetőznek, alpári stílust engednek meg maguknak – jegyezte meg Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Úgy fogalmazott, felháborító, hogy a Jobbik ezek után is bizalmat kér az emberektől, szerinte Vona Gábornak a Jobbik több politikusával együtt távoznia kellene a közéletből.



Korábban a Jobbik alelnökéről és Ózd polgármesteréről, Janiczak Dávidról kerültek elő olyan hangfelvételek, amelyekben megalázóan és sértően beszélt a nőkről. Többek között az is hallható, hogy Janiczak Dávid trágár módon erőszakos közösüléssel fenyegeti meg egykori beosztottját.

A szintén jobbikos Apáti István pedig a romákat illette trágár megjegyzésekkel. Az előkerült hangfelvételeken azt mondta, szerinte fizikai erőszakkal kellene rendet tenni a romák között. Úgy beszélt a cigányokról, mintha állatok lennének, hímeknek és nőstényeknek nevezte őket. Apáti István most 22-dik helyen szerepel a Jobbik listáján, vagyis nagy eséllyel bejuthat majd a parlamentbe a választáson.

Egy másik jobbikos politikus is megvetően beszélt a romákról. Zagyva György Gyula például úgy fogalmazott, hogy a cigányokat Szibériába kell küldeni, mert a mínusz harminc fokban – ahogy mondta – majd háromszor is meggondolják, hogy miket csinálnak.