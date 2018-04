Mesterházy: Az LMP-nél sokat beszélnek az együttműködésről, közben pedig nem nagyon cselekszenek

Kedden még egyeztetni hívta az MSZP-P-t az LMP-t és az Együttet, ám a várt együttműködés elmaradt. Az MSZP-ben a négy visszalépésért cserébe azt várták, hogy az LMP lépjen vissza az összes olyan helyen, ahol nincs esélyük. Ungár Péter az LMP elnökségi tagja erre úgy reagált: ez nem ajánlat, hanem visszautasítás.

Mesterházy Attila, az MSZP országgyűlési képviselője az M1 Ma Reggel című műsorában arról beszélt, hogy az LMP csak részmegállapodásokat támogat. Abból indultak ki ugyanis amikor ajánlatot tettek a többi ellenzéki pártnak, hogy hogyan lehet megnyerni a választásokat minél hatékonyabban. „Ez részben teljesült, részben nem” – kommentálta.

A Jobbikkal való együttműködésről azt mondta, Vona Gábor a hódmezővásárhelyi események után kategorikusan kijelentette, hogy egyáltalán nem kíván együttműködni semmilyen baloldali párttal. Az LMP-ről pedig úgy vélekedett: sokat beszélnek az együttműködésről, közben pedig nem nagyon cselekszenek.

„Nekem egy picit úgy tűnik, mintha őrizni akarnák a saját jelöltjeiket, és valóban kommunikációban nagyon erősen beszélnek róla, de a beszéd ma már kevés, hiszen már 100 óra sincs a választásokig” – fejtette ki véleményét.



Mesterházy Attila hangsúlyozta: az utolsó pillanatban megtett visszalépés is segít, így az is segít, ha az LMP vagy a Momentum, vagy bármely párt, amely ebben felelősséget érez, visszalép azokban a körzetekben, amelyekben nem az ő képviselőjelöltjük a legesélyesebb, hiszen ezzel is segítik a kormányváltás lehetőségét.

Mesterházy Attila hozzátette: „Itt nem a méltányosságról van szó, hiszen nem alkudozunk egy piacon”. Úgy vélekedett, az MSZP-P jelöltjei sok helyütt esélyesek. Megjegyezte, áldozatot is hoztak, hiszen mindössze 54-55 helyen áll szocialista jelölt, és a felmérések alapján úgy látja, kevés helyen nem az MSZP a legesélyesebb párt.

Arról is beszélt, hogyha Vona Gábornak annyira fontos a választási győzelem, az áldozattal jár, és a Jobbiknak is felelőssége van abban, hogy a Fidesz-KDNP ne kétharmados választási győzelmet arasson.

Karácsony Gergely civilekből álló kormányjavaslatáról azt mondta, hogy egy szakértői kormány abszolút elfogadható lenne, az MSZP ezt maximálisan támogatja. Hozzátette, más kormányzati formában gondolkodnak mint a jelenlegi, például szükségesnek látják egészségügyi minisztérium és oktatásügyi minisztérium létrehozását is.

Bangóné Borbély Ildikó visszalépéséről azt mondta, hogy a politikus nagyon komoly munkát végzett Csepelen, és nyert volna Németh Szilárd ellen, azonban áldozatokat kell hozni, ha egy párt önállóan nem tud megnyerni egy választást. „Nagyon fájdalmas és sok esetben kellemetlen áldozatok ezek” – tette hozzá.