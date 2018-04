Jobbikos politikus is részese lehetett egy áfacsalásnak egy tanú szerint

Egy feljelentés szerint a saját irodáját is felajánlotta Staudt Gábor, a Jobbik frakcióvezető-helyettese egy áfacsalásra szakosodott céghálózat papírjainak őrzésére. Sajtóinformációk szerint többmilliárdos költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tettek feljelentést a jobbikos politikus és több társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészségen. Staudt Gábor az M1 Híradójának tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz. A Fidesz szerint viszont újabb áfacsaló bukott le a Jobbikban.

Nem akarta megfizetni az áfát az a nemesfém-kereskedéssel foglalkozó csoport, amellyel a Jobbik frakcióvezető-helyettese is kapcsolatban volt. Erről beszélt a PestiSrácoknak egy neve elhallgatását kérő férfi. A tanú – aki maga is tagja volt a bandának – azt mondta, hogy a csoport későbbi vezetője, F. László, a Nemzeti Nyomozó Iroda nyugalmazott alezredese bizalmasa és tanácsadója volt Staudt Gábornak, a Jobbik frakcióvezető-helyettesének. A férfi arról is beszélt, hogy a volt rendőr és a jobbikos politikus komoly politikai befolyást akart szerezni az üzlettel.

A Pestisrácok.hu értesülései szerint többmilliárdos költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt jelentették fel a Jobbik frakcióvezető-helyettesét és több társát a Központi Nyomozó Főügyészségen az üggyel kapcsolatban.



A történet 2012-ben kezdődött

A Magyar Idők azt írta, a történet 2012-ben kezdődött. A lap szerint a jobbikos politikus és bizalmasa egy nemesfémekkel kereskedő férfinak azt ígérte, segítenek kijátszani az áfaszabályokat, a pénzt pedig egy Kanári-szigeteken alapított cégben mossák tisztára, a cikk szerint a segítségért havi 6000 eurót kértek.

A lap arról is ír, hogy Staudt Gábor azt állította az üzletembernek, hogy ahhoz, hogy simán menjenek a dolgok, több dologgal is tud segíteni. Felajánlotta például, hogy tárolhatják a céghálózat papírjait az ő irodájában, hiszen képviselőként őt védi a mentelmi jog, házkutatást így nála nem lehet tartani, a mentelmi jog felfüggesztéséig pedig van idő eltüntetni a bizonyítékokat.

Staudt Gábor tagadta a vádakat

Az M1 Híradója megkereste a jobbikos politikust az ügyben. Staudt Gábor azt írta, semmiféle adócsalásban vagy egyéb jogszabálysértésben nem vett részt. Hozzátette, nem ajánlotta fel az irodáját a céghálózat papírjainak tárolására.

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke visszautasította a párttársával kapcsolatos gyanút, és azt mondta, tudomása szerint Staudt Gábor „megtette már a szükséges jogi lépéseket”.

A Fidesz szerint a jobbikos politikus a képviselői munkáján keresztül segítette a bűnbandát, mindezt pedig a hatalomért és a pénzért tette. Budai Gyula, a kormánypárt országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy nem ez az első ilyen bűncselekmény a Jobbikban.

„Korábban Volner Jánosról, a Jobbik alelnökéről mondta ki a bíróság jogerősen, hogy áfacsaló. 21 millió forintot csalt el, aztán a cégeit gyorsan eltüntette. Most egy újabb áfacsaló bukott le a Jobbikban. Vona Gábor pártja teli van bűnözőkkel” – fogalmazott.

A Központi Nyomozó Főügyészség az M1 Híradó megkeresésére csak annyit írt az üggyel kapcsolatban, hogy „a feljelentés elbírálásával kapcsolatos döntésről elsődlegesen a feljelentőt tájékoztatják”.