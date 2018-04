Kelemen Hunor szerint minden szavazat a jövőről szól

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is a választáson való részvételre buzdítja a magyar állampolgársággal rendelkezőket.

„Mindig az volt az álláspontunk, hogy a szavazati joggal élni kell, hogy szavazni kell minden egyes alkalommal minden egyes választáson” – fejtette ki nézetei Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az M1 Ma délután című műsorában.



Hozzátette, most is úgy látja, hogy a magyar állampolgársággal járó szavazati joggal is élni kell. Arról is beszélt, hogy a regisztráció befejeződött, nagyon sokan regisztráltak, és arra kér mindenkit, hogyha megkapta a levelét, akkor ne halogasson, szavazzon, írja alá a nyilatkozatot, és juttassa el az RMDSZ-hez vagy a konzulátusokhoz. Kifejtette, minden egyes szavazat a jövőről szól, és soha nem a múltról.

„Most pedig azt gondolom, hogy ezzel az állampolgársággal járó szavazattal kell élnie minden egyes magyar állampolgárnak Erdélyben és más régiókban, és biztos vagyok, hogy sokan meg fogják ezt tenni április 8-án” – összegezte az RMDSZ elnöke.