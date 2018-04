Nincs különbség a Jobbik és a baloldal bevándorlási álláspontja között a Fidesz szerint

Nincs különbség a Jobbik és a baloldal bevándorlással kapcsolatos álláspontja között – lebontanák a kerítést – ezt mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója azután, hogy a jobbikos Gyöngyösi Márton egy külföldi lapban azért bírálta Magyarországot, mert nem fogad be bevándorlókat, és elutasítja a kötelező kvótát. Vona Gábor szerint párttársa csak a nemzetközi egyezmények betartásáról beszélt. A Fidesz szerint viszont nem lehet megbízni a Jobbikban – hangzott el az M1 Híradójában.

„A bevándorlás álprobléma, amit a Fidesz kreált” – ezt írta az MSZP-s Horváth Csaba 2015 nyarán.

„Az, ami ellen a kormány kerítéssel védekezik, hiszti és műbalhé” – Kunhalmi Ágnesnek pedig ez volt a véleménye a migrációs válság csúcspontján.

Gyurcsány Ferenc, a 2015-ös párizsi terrortámadás után mondta azt, hogy szerinte jobban kell félni a „kutyapiszoktól”, mint a terroristáktól.

Botka László korábbi szocialista miniszterelnök-jelölt tavaly fogalmazta meg, hogy milyen migrációs politikát követnének, ha kormányra kerülnek. Akkor azt mondta, azon lesznek, hogy a kerítést minél gyorsabban lebontsák.

Az MSZP-s Gőgös Zoltán alig egy hónapja pedig azt mondta, „az európai migrációs problémát a térképen egy ekkora kis kerítés biztosan nem oldja meg”.

A határkerítés szükségességét bírálta Vona Gábor is 2015 nyarán a migrációs válság kellős közepén. A Jobbik elnöke azután nyilatkozott így, hogy a magyar kormány úgy döntött: felépíti a határzárat a migráció megállítására a déli határon. Vona Gábor akkor úgy vélekedett „a kerítés az egy hatalmas bukás, még föl sem épült, de már nyilvánvalóvá vált, hogy alkalmatlan Magyarország megvédésére”.

A jobbikos Gyöngyösi is bírálta a kormányt

A Jobbik képviselője pedig a napokban egy külföldi lapnak fogalmazott meg kritikát a magyar bevándorláspolitikáról. Gyöngyösi Márton szerint Magyarország nem tartja be a nemzetközi szerződéseket, mert nem enged be kiindulási országtól függetlenül bevándorlókat, és elutasítja a betelepítési kvótákat is.

Arról is beszélt, hogy a Jobbik álláspontja szerint a migránsok befogadása több esetben szükségszerű. „Nincs más választás, minthogy politikai menedékjogot adjunk a Szíriából érkező bevándorlóknak” – jelentette ki Gyöngyösi Márton.

„Magyarországra nem fogunk bevándorlókat engedni” – így reagált Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Szerinte Gyöngyösi Márton a nemzetközi egyezmények betartásáról beszélt, ez azonban nem jelenti azt, hogy bevándorlókat engednének be.

Egyértelmű a Jobbik álláspontja

A Fidesz szerint Gyöngyösi Márton nyilatkozata után egyértelmű, hogy a Jobbik ugyanazt gondolja a bevándorlásról, mint a baloldal, és ebből már nem is csinál titkot. Hidvéghi Balázs szerint ez egy figyelmeztető jel, hogy nem lehet megbízni a Jobbikban.

„Miközben Vona Gábor azt próbálja bizonygatni néhány nappal a választások előtt, hogy ők megtartanák a kerítést és megvédenék az országot, addig Gyöngyösi Márton arról biztosítja a migránspárti erőket és az egész Soros-hálózatot Brüsszelben, hogy a Jobbikra számíthatnak a migrációs politikában” – fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Hidvéghi Balázs úgy azt mondta, a Jobbik a hatalomért cserébe bármire képes, ennek érdekében pedig a baloldallal együtt bontanák le a magyar határt védő kerítést is.