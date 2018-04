Az LMP sok családnak adna eleget, és nem keveseknek sokat

Megújítaná a családpolitikát az LMP, amely azt ígéri: nem keveseknek adnának sokat, hanem sokaknak eleget. Megfelelő megélhetést biztosítanának számukra, igazságosabbá tennék a családtámogatási rendszert, és az extra terheket cipelőket kiemelten támogatnák, de a mindennapokat is megkönnyítenék számukra - mondta szerdai sajtótájékoztatóján Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt.

A politikus szerint a kormány elhibázott családpolitikája miatt az egygyermekesek körében nőtt a szegénység, mert minden jelentős támogatás csupán a harmadik gyermek megszületése után jár, a bölcsődei férőhelyek számra pedig csökkent az elmúlt időszakban.

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje (j) és Schmuck Erzsébet, az LMP parlamenti frakcióvezető-helyettese sajtótájékoztatót tart Az LMP-nek minden család számít! címmel a budapesti Blaha Lujza téren 2018. március 28-án. MTI Fotó: Mónus Márton

Gyermek és gyermek között azonban nem tehető különbség – hangsúlyozta a társelnök. Elmondta: az egygyermekesek adókedvezményét megdupláznák, a családi pótlék és a gyes összegét 30 százalékkal növelnék, a kedvezményeket pedig a gyermek 18 éves kora fölött is nyújtanák, felsőfokú tanulmányok esetén. Minden ötödik család egyszülős – mutatott rá Szél Bernadett, aki szerint ezen extra terheket cipelőket is kiemelten kell támogatni, például a családi pótlékuk 45 százalékos megemelésével, könnyebb hozzáféréssel a bölcsődei ellátáshoz vagy országos, államilag támogatott bébiszitter-szolgáltatással.

Szél Bernadett emellett a részmunkaidős foglalkoztatási lehetőségekkel és hosszabban nyitva tartó bölcsődékkel is segítené a kisgyermekeseket, a családok lakhatását pedig a többi között szociális bérlakásokkal könnyítenék; évente tízezer bérlakás építését ígérte, de elmondta azt is: megtartható a családi otthonteremtési kedvezmény is a jelenlegi formában, sőt bővíthető a lakásfelújítás támogatásával. A politikus kérdésre a keddi, baloldallal zajlott választási egyeztetésről azt mondta: úgy érezte, hogy négy körzet, Budapest belvárosa, Csepel, Gödöllő és Szeged indulóiról eljutottak a megállapodáshoz, ehhez képest váratlanul érte őket, hogy Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje este egy lakossági fórumon 3:27 arányú visszalépésről beszélt.

Kijelentette: bár a négy körzetben továbbra is szükségesnek tartaná a megegyezést, a két párt támogatottsága nem indokolja az 1 a 9-hez arányú visszalépéseket. Emlékeztetett: az LMP már két jelöltjét visszaléptette, ezzel mind az MSZP-t, mint a Jobbikot hozzásegítette egy-egy mandátum megszerzéséhez, azonban a gesztust nem viszonozták, a Jobbik továbbra is aktívan kampányol ellene Budakeszin és Budaörsön.