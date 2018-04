Orbán: A közmunkások fontos és értékes munkát végeznek

Orbán Viktor egy vajszlói üzemben beszélgetett a közmunkaprogram keretében ott foglalkoztatottakkal. A miniszterelnök köszönetet mondott, hogy a segélyek helyett a munkát választották.

A látogatásról egy videót is közzétett közösségi oldalán a kormányfő, amelyben hangsúlyozta, hogy a közmunkások fontos és értékes munkát végeznek, amire a jövőben is számít a kormány, és a dolgozók is számíthatnak rájuk.

A miniszterelnök kijelentette, hogy hálás a közmunkásoknak, és sok erőt, valamint jó egészséget kívánt a vajszlói dolgozóknak.