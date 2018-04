Orbán: A választás tétje a jövő

2010-ben, talán a szekszárdiak is emlékeznek erre, egy csőd szélén egyensúlyozó országban éltünk. El voltak adósodva a családok, különösen a devizahitelek súlya alatt, el voltak adósodva a vállalkozások, és az ország is egy-két napra volt attól, hogy felboruljon” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a szekszárdi televíziónak adott interjújában.

„IMF-hitelt kellett felvennie, valamint Brüsszeltől kellett pénzt kérnie az előző kormánynak. Úgy nézett ki, hogy adósrabszolgaságban fogjuk leélni az életünket” – fűzte hozzá. Ehhez képest a devizahiteleseket kisegítettük a bajból, a vállalkozások fejlődnek, Brüsszelnek visszafizettük a pénzt, az IMF-et pedig hazaküldtük – mondta.

„Brüsszellel szemben világossá tettük, hogy meddig és ne tovább, az ország függetlenségét megerősítettük” – hangsúlyozta Orbán Viktor. „Nagy utat tett meg Magyarország, ma azt látom, hogy az emberek bizalommal fordulnak a jövő felé” – fogalmazott a kormányfő.

2010-ben tömeges munkanélküliség volt, ehhez képest most egy karnyújtásnyira van a teljes foglalkoztatottság, aki igazán akar dolgozni, az tud is. A közmunkaprogram bevált, az ország tele van életerővel, most már csak arra kell figyelni, hogy ez megmaradjon – vélekedett Orbán Viktor.



Óriási embertömegek igyekeznek Európába

Modern világban élünk, ahol a bel- és külpolitika nem válik el olyan élesen egymástól, mint korábban. A világban történő dolgok sokkal gyorsabban és közvetlenebben fejtik ki hatásukat Magyarországon, és egész Európa ugyanazzal a kérdéssel néz szembe, mint Magyarország – mondta a miniszterelnök.

Délről és keletről óriási embertömegek igyekeznek az egyébként sikeres, gazdag és jómódú Európába, egy másik és jobb élet miatt – közölte, majd hozzátette: az a kérdés, hogy mit kezd ezzel a helyzettel Európa.

Európának az egyik része nem akar, nem tud ellenállni, lassacskán bevándorlóországgá- és földrésszé alakítja magát, egy másik része a kontinensnek, köztük Magyarország is, azt mondja, hogy erről szó sem lehet, Európát meg kell őrizni európainak, Magyarországot pedig meg kell őrizni magyarnak – jelentette ki a kormányfő.

„A választás is erről szól, lényegében leegyszerűsödtek a dolgok, volt egy hosszú kampány, amelynek már lassan a végéhez közeledünk, lehet tudni, hogy kik állnak az egyik oldalon, illetve kik állnak a másik oldalon” – fogalmazott Orbán Viktor.

Meg akarjuk védeni Magyarországot

„Egyik oldalon vagyunk mi, meg tudjuk és meg is akarjuk védeni Magyarországot” – hangsúlyozta, majd folytatta: a másik oldalon pedig állnak a bevándorlást támogató pártok, azok vezetői, illetve az azok mögött meghúzódó aktivisták.

„Azok a külföldi erők, amelyek arra akarják felhasználni a magyar ellenzéket, hogy olyan kormánya legyen az országnak, amely Nyugat-Európához hasonlóan behívja és beszállítja a bevándorlókat, és egy zavaros, kevert népességű Magyarországot akarnak felépíteni” – mondta.

„Ez a jövő van előttünk, a választás tétje a jövő, csak az a kérdés, hogy a jövő az csupán a magyar gazdasági és városfejlesztési kérdésekről fog-e szólni. Ahhoz, hogy hogy beszélhessünk ilyen jövőről, először meg kell védeni azt” – vélekedett Orbán Viktor.

Szekszárd városa is nyertese lesz a paksi beruházásnak

A kormányfő a Paks II. beruházásról is beszélt, amely részben olcsó áramot fog adni Magyarországnak, részben pedig rengeteg munkahelyet hoz létre. „Hosszú évekig tartó építkezésre kell felkészülni, sok ezer ember fog dolgozni” – fogalmazott.

Szekszárd városa mindenképp nyertese lesz a paksi beruházásnak – tette hozzá.

A Modern Városok Programmal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: Magyarországon az emberek tekintélyes része falvakban él, elsőbbséget kellett adni a városoknak, de Magyarország nem mond le a falvairól és a falusi emberekről.

Címlapi fotó: Orbán Viktor Facebook