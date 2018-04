A nagyvárosokban is felkészültek a külképviseleti szavazásra, Londonban például 12 asztalnál lehet majd voksolni április 8-án, és a Nemzeti Választási Iroda (NVI) becslése szerint legfeljebb 20 perces sorban állásra kell számítania a mintegy 9700 választópolgárnak.

Londonba 9709-en jelentkeztek, négy évvel ezelőtt 5400-an. A Nemzeti Választási Iroda elnöke, Pálffy Ilona hangsúlyozta: felkészültek a nagyszámú szavazóra, egy nagy termet béreltek ki, ahol – megyei bontásban – 12 asztalnál fogadják a szavazókat. Legfeljebb 20 perces várakozásra kell készülniük a szavazóknak, négy évvel ezelőtt 10 perces várakozás volt. Münchenben 5100-an, Stuttgartban 3500-an szeretnének szavazni.

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke (MTI-fotó: Kovács Tamás)

Az NVI elnöke elmondta azt is, már 122 524-en jelezték, hogy április 8-án nem a lakóhelyükön, hanem egy másik magyarországi településen szeretnének szavazni. Az átjelentkezési kérelmeket péntek 16 óráig lehet benyújtani. Négy éve 128 ezren szavaztak átjelentkezéssel. Közölte, a legtöbb átjelentkező a főváros XI. kerületében van, itt 5582-en szavaznának, ezért a kijelölt szavazókörben 28 tagú lesz a szavazatszámláló bizottság, és 14 asztalra „bontják” a névjegyzéket. Szintén sok az átjelentkezéssel szavazó az V. kerületben (5300), valamint a XIV. kerületben (4400).

Az elnök azt is elmondta, addig nem zárhatják le a névjegyzéket, amíg az összes benyújtott átjelentkezési kérelmet nem bírálták el a választási irodák. Megjegyezte, csütörtökig a feldolgozott kérelmeket postán is kiküldik a választópolgároknak, pénteken pedig mindenkit rövid úton értesítenek az átjelentkezéséről. Kitért arra is, hogy 30 203 delegáltat vettek nyilvántartásba a szavazatszámláló bizottságokba.

Szólt arról is, hogy 23 országos pártlistát vettek nyilvántartásba, az 1614 egyéni jelöltből pedig már 129-en visszaléptek. Ezeknek a visszalépett jelölteknek a nevét a szavazatszámláló bizottságok és a választási irodák húzzák le a szavazólapokról. A legtöbb egyéni jelölt továbbra is a salgótarjáni választókerületben van, 32, a legkevesebb a főváros 6. és 7. választókerületében: hat-hat.