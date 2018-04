Karácsony: Tisztességes versenyt és fizetéseket

A munkaadóknak tisztességes versenyt, a munkavállalóknak tisztességes fizetést kínálna, és visszaállítaná a háromoldalú társadalmi érdekegyeztetés rendszerét a kormányváltás után – közölte Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, aki árnyékkormánya két tagjával, Andor Lászlóval és Mellár Tamással tartott sajtótájékoztatót, mielőtt kedden Budapesten a magyar munkavállalói érdekképviseletekkel, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Liga Szakszervezetek, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Munkástanácsok Országos Szövetsége képviselőivel találkoztak.

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta: a munkaadóknak tisztességes versenyt, a munkavállalóknak tisztességes fizetést kínálnak, ennek érdekében a kormányváltás után helyre fogják állítani a háromoldalú társadalmi érdekegyeztetés rendszerét, amelyet a Fidesz megszüntetett. Hozzátette: nagyon fontos lenne, hogy a munkaadók és a munkavállalók szervezetei a kormánnyal közösen, a gazdasági felzárkózást segítő stratégia jegyében tudjanak együttműködni. Hangsúlyozta: abban érdekeltek, hogy Magyarországon a következő évtizedekben több és jobban megfizetett munkahely jöjjön létre, valamint Magyarország az átalakuló munkaerőpiaci és gazdasági feltételek mellett új gazdasági-társadalmi modellt tudjon megvalósítani.

Kiemelte: az elmúlt időszak a munkavállalóknak és a munkaadóknak is káros volt, hiszen szétverték az érdekegyeztetés rendszerét, és olyan munkatörvénykönyvet fogadtak el, amely leértékelte a munkavállalói jogokat és a tisztességes béralkut. Emellett – folytatta – a munkaadói oldal érdekérvényesítőinek kikiáltott emberek beszéltek a munkaadók nevében, ahelyett, hogy a valamennyi munkaadói szervezet, nemcsak a nagyvállatok, hanem a kisebb vállalkozások is megjelentek volna egy átlátható alkufolyamatban. Kijelentette: olyan hosszú távú gazdaságpolitikai-társadalmi megállapodást akarnak elfogadni a kormányváltás után, amely a munkavállalóknak és a munkaadóknak is biztosítja az előrelépés lehetőségét.

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

Andor László, az árnyékkormány foglalkoztatásügyi minisztere szerint a munka világának egyik legsúlyosabb anomáliája jelenleg a jelentős elvándorlás és a felduzzasztott közfoglalkoztatás. Hozzátette: a kormányváltás után a háromoldalú érdekegyeztetés visszaállítása mellett új, korszerű foglalkoztatási szolgálatot kell felállítani európai példák alapján, valamint új munkatörvénykönyvet kell alkotni, amely jobb egyensúlyt biztosít a munkaadók és a munkavállalók szempontjai között, és tükrözi a 21. század gazdasági valóságát.

Mellár Tamás közgazdász, pécsi független képviselőjelölt, az MSZP-Párbeszéd árnyékkormányának pénzügyminisztere azt mondta: az új kormány elkötelezett lesz a három százalékos hiánycél és az államadósság csökkentése mellett, valamint visszaállítaná a Költségvetési Tanács igazi intézményét. Elmondta: az új kormány visszahozná a költségvetési fegyelmet, az áttekinthetőséget és a törvényességet, újra bevezetné a pótköltségvetés intézményét és visszatérne a költségvetés őszi elfogadásához.

Közölte: a kormányváltás után megszüntetnék a jelenlegi kabinet költségvetésen kívüli újraelosztási formuláit, például a tao-rendszert, és a nemzeti bank nyereségét is visszatennék a költségvetésbe. Mindemellett egyszerűsítenék az adórendszert, és szükségét látják a 27 százalékos áfa csökkentésének is – mondta Mellár Tamás. Közölte: a Karácsony-kormány elkötelezett lesz az euró minél előbbi bevezetése mellett is. Karácsony Gergely a koordinált indulásra és az ellenzéki egyeztetésekre vonatkozó kérdésekre válaszolva azt mondta: 36 órán belül lezárják az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat.