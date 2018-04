Bors: Ügyészség előtt a Hadházy-család kétes ügyletei

A Borsban újabb részletek jelentek meg Hadházy Ákos és családja földvásárlási ügyeivel kapcsolatban: a földalapkezelő megvizsgálta az árveréseken befizetett biztosítékok számlaszámait, és arra a következtetésre jutott, hogy ugyanarról a helyről érkeztek, ezért az ügyészséghez fordul.

A cikk szerint az ügyészséghez fordul a Nemzeti Földalapkezelő Hadházy Ákos édesanyjának ügyében, mivel a szervezet is megalapozottnak tartja a gyanút, hogy az LMP-s képviselő családja egy stórmanhálózat tagjaként kijátszotta a földtörvényt.

A Bors információi szerint a vizsgálat során a földalapkezelő megvizsgálta a számlaszámokat, és a rendelkezésre álló dokumentumok alátámasztották a korábbi cikkükben leírtakat, miszerint az érintett árverésekre a befizetett biztosítékok szinte mindegyike ugyanarról a helyről, az Erste Bank egyik budapesti fiókjának alszámlaszámláról érkezett be. A megalapozott gyanú szerint Hadházy Ákos édesanyja egy strómanhálózat tagjaként kijátszotta a földtörvényt. A lap értesülései szerint az érintett számlaszámokról 420 millió forint letét érkezett be a szervezethez – a strómanok végül 860 millió forint értékben vettek földet.

Strómanhálózat tagjaként licitált

Dokumentumokkal bizonyítható, hogy Hadházy Ákos édesanyja egy strómanhálózat tagjaként vett részt földárveréseken – erről közölt cikket március végén a Borsonline. Az írásban szerepel: korábban már Hadházy Ákos édesapjáról is kiderült, hogy egy német–magyar szőlőbirtokosnak, Twickel Györgynek segített átjátszani állami földeket. A lap múlt heti cikkében rávilágított: úgy tűnik, nemcsak neki, hanem édesanyjának is jutott feladat a törvénytelen földvásárlási ügyekben.

Hadházy Ákos, az LMP társelnöke. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Budai Gyula, a kormánypárt országgyűlési képviselője korábban a közmédiának nyilatkozva azt mondta: dokumentumok bizonyítják, hogy Hadházy Ákos apja és anyja is egy strómanhálózat tagjaként segítette kijátszani a földtörvényt, és strómanként egy német származású üzletember kezére játszott át több száz millió forint értékben földeket.

Kiemelte, Hadházy anyja több száz milliós földliciteken vett részt és egy strómanszámláról fizetett ki 30 milliós előleget.

„Az elmúlt napokban vártuk, hogy Hadházy Ákos tisztázza ezeket, de nem tette meg, folyamatosan csak mellébeszél” – fogalmazott Budai Gyula, hozzátéve: „ezért bízunk benne, hogy a Nemzeti Földalap vizsgálata mielőbb feltárja az igazságot”.

Hadházy édesanyja 2015-ben a Földet a gazdáknak! program árverésén vett részt. Akkor három olyan szántóföldre akart licitálni, amelynek értéke meghaladta a 300 millió forintot. Mindegyik földterület a Twickel cég érdekeltségi körébe tartozó településeknél volt. Az aukció előtt 30 millió forint előleget kellett befizetnie. A pénzt át is utalta, csakhogy nem saját bankszámlájáról, hanem egy olyan folyószámláról, amelyet nem csak ő, hanem több másik személy is használt. A Bors szerint ők szintén strómanok voltak: kamionosként és fuvarosként dolgoztak a Twickel cégnél, mégis több száz millió forintért vásároltak földeket: mindannyian ugyanarról a számláról, amelyről az LMP társelnökének édesanyja is.

A Fidesz szerint az egész stróman ügy mögött valójában az LMP társelnöke, Hadházy Ákos áll, ami azért is meglepő, mert éppen Hadházy Ákos az, aki az elmúlt időszakban folyamatosan a kormánypártok korrupció-gyanús ügyei után nyomozott.

Költséges hobbi, zavaros lakásügy

Az LMP másik társelnöke, Szél Bernadett szerint nem igazak a Hadházy Ákosról szóló hírek, csak le akarják járatni politikustársát. Nem először reagálnak így a Hadházy Ákost érő vádakra.

Az LMP-s politikusról korábban kiderült ugyanis, hogy legalább 350 órát töltött a levegőben, ami összesen csaknem 20 millió forintjába kerülhetett. Csakhogy erre a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze.

Korábban pedig Hadházy Ákos elhunyt szomszédjának a lánya állította: az LMP-s politikus ellehetetlenítette édesapja életét, hogy megszerezze lakását. Az ügy odáig fajult, hogy a politikus állítólag be is perelte az idős férfit, akinek emiatt 70 ezer forintos nyugdíjából havi 27 ezer forintot vontak le.