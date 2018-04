A bevándorlók befogadását támogatná a jobbikos Gyöngyösi Márton

Szolidaritásról, a bevándorlók szükségszerű befogadásáról és a Szíriából érkező menekülteknek járó politikai menedékjogról beszélt a Jobbik egyik vezető politikusa egy angol nyelvű interjúban. Gyöngyösi Márton bírálta a kormány bevándorláspolitikáját is. A kormánypártok szerint a Jobbik Brüsszelnek üzent, hogy más ellenzéki pártokhoz hasonlóan, a Jobbikra is számíthatnak a bevándorláspárti politikában. Vona Gábor, a Jobbik elnöke szerint csak félremagyarázzák Gyöngyösi Márton szavait.

Nincs más választás, minthogy politikai menedékjogot adjunk a Szíriából érkező bevándorlóknak – ezt nyilatkozta Gyöngyösi Márton az egyik nemzetközi biztonságpolitikai lapnak. A politikus az interjúban kifejti, hogy azokat, akik papírjaikkal bizonyítani tudják, hogy a szíriai Aleppóból érkeztek, menekültnek kell nyilvánítani.

Vona Gábor szerint ez nem a betelepítési kvóták elfogadását jelenti. A pártelnök ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Magyarországnak a bevándorlás kapcsán is be kell tartania a nemzetközi egyezményeket.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik országgyűlési képviselője (MTI-fotó: Máthé Zoltán)

Gyöngyösi szerint a kormány nem tartja be a szerződéseket

Gyöngyösi Márton szerint ezeket a szerződéseket a magyar kormány nem tartja be, mert kiindulási országtól függetlenül nem enged be bevándorlókat, sőt, elutasítja a betelepítési kvótákat is.

A Jobbik képviselője az angol nyelvű portálnak arról is beszél, hogy a Jobbik álláspontja ezzel szemben az, hogy a migránsok befogadása több esetben szükségszerű, ezt kívánja a szolidaritás és a nemzetközi szerződések is erre kötelezik Magyarországot.



Más politikus is nyilatkozott már

Nem Gyöngyösi Márton az első, aki pártja migrációs politikájával kapcsolatos terveit a külföldi médiával osztja meg.

„Azon leszünk, hogy minél gyorsabban le tudjuk bontani” – tavaly nyáron Botka László, az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje a Reutersnek beszélt arról, kormányra kerülésük esetén minél hamarabb lebontanák a magyar határt védő kerítést.

A Fidesz szerint egyértelmű a Jobbik álláspontja

A Fidesz szerint a jobbikos Gyöngyösi Márton egyértelművé tette, hogy mi a Jobbik álláspontja a migrációs válság kezeléséről, és az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a Jobbik – hasonlóan a baloldali pártokhoz a Soros-tervet valósítaná meg.

„Ezzel ismét egyértelművé vált, hogy a vasárnapi választáson Soros jelöltjei fognak szemben állni Orbán Viktor jelöltjeivel. Soros jelöltjei bevándorló országgá akarját tenni Magyarországot, Orbán Viktor jelöltjei viszont meg fogják védeni hazánkat. Az ellenzéki pártok elvtelenek és a hatalomért és a pénzért mindenre képesek, ezt különösen igaz a Jobbikra” – fogalmazott a Fidesz szóvivője.

Halász János hozzátette: a Jobbikra egyszer sem lehetett számítani hazánk védelmében. Például megakadályozták a migránsok betelepítését tiltó alkotmánymódosítást és most azokkal a pártokkal borulnak össze, akik bevándorló országgá tennék Magyarországot.