Felszólították Vonát: „tisztázza szélsőséges kapcsolatait”

Ismét felszólította a Fidesz Vona Gábort, hogy tisztázza, miért tart fent kapcsolatot szélsőséges szervezetekkel. Múlt héten elfogtak Budapesten egy német férfit illegális fegyverkereskedelem gyanúja miatt. A kormánypártok szerint ezt a férfit korábban a Jobbik hivatalosan is fogadta az Országházban.Ez pedig egy újabb ok, ami miatt tisztázni kellene Vona Gábor iszlám és szélsőséges kapcsolatait.

Vona Gábornak tisztáznia kell a Jobbik kétes kapcsolatait – erre szólította fel a Fidesz-frakció szóvivője a Jobbik elnökét. Halász János szerint Vona Gábor tartozik azzal a magyar választóknak, hogy megmagyarázza: a Jobbik milyen kapcsolatban áll a Németországban fegyverkereskedelemmel gyanúsított Mario Rönsch-sel.



Mario Rönsch-öt szerdán a Terrorelhárítási Központ szakemberei vették őrizetbe. A német hatóságok szerint a férfi az interneten több száz gumilövedékes fegyvert adott el, és más módon éles lőfegyvereket is értékesített. Németországban ezért büntetőeljárás folyik ellene, de Mario Rönsch-öt hazájában – lapértesülések szerint – közösség elleni uszítás és állam elleni bűncselekmény gyanúja miatt is körözik. A magyar hatóságok a férfi budapesti lakásában fegyverkeresedelemre utaló dokumentumokat és a fegyverek egy részét is lefoglalták.

Mario Rönsch 2016-ban járt az Országházban: beléptetését akkor a Jobbik frakciója hagyta jóvá. A bejutását – úgy tudni – maga Vona Gábor engedélyezte, bár a Jobbik szerint Mario Rönsch nem találkozott a pártelnökkel. Azt ugyanakkor elismerték, hogy a férfi a párt vendége volt, de azzal védekeztek, hogy nem országgyűlési képviselők, csupán a Jobbik asszisztensei fogadták.

A Fidesz szerint Vona Gábor iszlám iránti rajongása után a Jobbik most egy szélsőséges fegyverkereskedővel bukott le.

Nem a Mario Rönsch-sel való találkozó az egyetlen amelyet a Jobbik eddig nem magyarázott meg. Egy régebben készült fotón Musa Serdar Celebi és Vona Gábor látható: a gesztusokból az is jól kivehető, hogy szívélyes viszonyban üdvözlik egymást.

Sokak szerint Celebi az a török férfi, aki megrendelte a II. János Pál pápa elleni merényletet. Ő adhatott fegyvert és sokezer német márkát a merénylőnek azért, hogy megölje a pápát. Musa Serdar Celebit az elmúlt évtizedekben több szélsőséges szervezettel, például azzal a Szürke Farkasokkal is összefüggésbe hozták, amellyel Vona Gábort is. Egy fotón a Jobbik elnöke állítólag az ultranacionalista szervezet kézjelét mutatja, bár a képet azóta törölte közösségi oldaláról és tagadta, hogy köze lenne a Szürke Farkasokhoz.

Egy Törökországban készült felvételen viszont Vonát a hallgatóság – Allah nevének említése után – Bozkurt Vona, vagyis szürke farkas Vona felkiáltással üdvözli. Az Origo úgy tudja, Vona Gábor törökországi turnéját éppen a Szürke Farkasokkal is kapcsolatban álló Musa Serdar Celebi által vezetett szervezet finanszírozta. Az út során Vona többször az iszlám mellett tett tanúbizonyságot.