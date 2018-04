Sikertörténet a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés

Még két napig lehet aláírni a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést. A nemzetiségi kisebbségek uniós védelmét támogató dokumentumot már 1,1 millióan írták alá, de a gyűjtés folytatódik, hogy biztosan meglegyen a szükséges számú aláírás; Magyarországon több mint félmillióan támogatták a kezdeményezést. Az Európai Bizottságnak így mindenképpen foglalkozni kell a beadvánnyal.

Magyarországon és Romániában is több mint félmillióan írták alá a kezdeményezést. Mind az online, mind a papír alapú támogatások száma szépen növekedett az elmúlt napokban – mondta az M1 Ma este adásában Csáky Csongor, Rákóczi Szövetség főtitkára.



Alá lehet még írni

Április harmadikáig még van mód az aláírásra. A Magyar Posta ingyen szállítja az ajánlóíveket is, csak annyit kell írni a borítékra, hogy Rákóczi Szövetség 1971 – hangzott el az adásban. A kezdeményezés online is aláírható a jogaink.hu internetes címen kedd éjfélig.

A nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés 2017 májusában az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 15. kongresszusán indult el.

A Rákóczi Szövetség a magyarországi aláírások számát 550-600 ezer között várja míg európai szinten ez elérheti az 1,2 milliót. Ez azt jelenti, hogy kellő tartalék marad az aláírások hitelesítés során, ha a támogatások 10 százaléka érvénytelen lenne, de már biztos, hogy a szükséges 1 millió aláírás meglesz – mondta Csáky Csongor.

Történelmi jelentőségű kezdeményezés

Ha összegyűlik az egymillió aláírás, akkor először tagállami szinten megvizsgálják azok érvényességét, amely több hónapig is eltarthat, majd összesítik és benyújtják az Európai Bizottságnak, amelynek három hónapja van, hogy lépjen az ügyben – fejtette ki Tárnok Balázs, a Rákóczi szövetség jogi szakértő. A témában közmeghallgatás jöhet, vagy akár jogalkotásra irányuló javaslat.

„A kezdeményezés történelmi jelentőségű, mert az Európai Bizottságnak napirendre kell venni a témát, foglalkoznia kell az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetével” – mondta a jogi szakértő. Az Európai Unió lakosságának tizede, mintegy 50 millió ember tartozik az őshonos nemzeti kisebbségek közé, köztük 2 millió határon túli magyar is.

„Abban bízunk, hogy a kezdeményezéssel hozzá tehettünk ahhoz, hogy ezek a kisebbségek, és a határon túli magyarok olyan garanciákat kapnak az Európai Uniótól, amely segíti megmaradásukat” – mondta Csáky Csongor.

50 millió uniós polgárral nem foglalkoznak

Ahhoz hogy érvényes legyen a kezdeményezés hét tagállamban el kell érni az Európai Bizottság által országonként megállapított kvótát, de április elsejéig tíz tagállamban (Dánia, Spanyolország, Horvátország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária) sikerült ezt elérni – hangzott el a műsorban.

A Kárpát-medencei országok mellett szép számmal csatlakozott a Bulgáriában élő őshonos török kisebbség, a Dániában élő németek, vagy Spanyolországban a baszkok.

Olaszországban és Ausztriában is közel állnak a kvóta eléréséhez, a dél-tiroli szervezők is aktívan gyűjtötték az aláírásokat. Bár még nem érték el a küszöböt, de Belgiumban és Hollandiában és a Skandináv országokban is volt kampány és talán ez az egyik legfontosabb része a kezdeményezésnek, hogy minél több ember ismerje meg az őshonos kisebbségek problémáját – mondta Tárnok Balázs.

A Rákóczi Szövetség főtitkára elmondta, hogy polgári kezdeményezésnek is fel lehet fogni a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, hiszen az európai polgárok kellő számban összefogtak és felhívták az EU figyelmét egy olyan fontos kérdésre, amely a népesség tíz százalékát érinti. Rengeteg mindent szabályoz az unió, az uborka görbületét is, de ezzel a több mint 50 millió uniós polgárral nem foglalkoztak, nem garantálták jogaikat.

Bízunk benne, hogy a mostani mérföldkőnek számító aláírásgyűjtést később olyan jogi garanciák követik, amelyek biztosítják, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek hosszú távon megmaradhatnak – tette hozzá Csáky Csongor.