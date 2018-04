A kormány szerint összehangolt megtörési kísérlet indult hazánk ellen

A kormány szerint összehangolt megtörési kísérlet indult azért, hogy Magyarország bevándorlóország legyen. Kovács Zoltán azt mondta: hangfelvételek igazolják, hogy nemzetközi hálózatba szerveződött erők akarják eltántorítani Magyarországot a bevándorlást ellenző politikától, a Soros-féle szervezetek pedig a választási kampányba is beavatkoznak civil szervezeteken vagy a politikát formáló sajtón keresztül.

Dénes Balázs, egy a korábban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványához tartozó berlini civil szervezet vezetője megpróbálta meggyőzni a német külügyminisztériumot: gyakoroljon nyomást az Orbán-kormányra, hogy az változtassa meg a civilek külföldi finanszírozásáról szóló törvényt. A napokban jelent meg cikk erről a The Jerusalem Post nevű izraeli lapban. Az újság a birtokába jutott hangfelvételek alapján azt írta: Dénes Balázs szerint ehhez például a Mercedest, az Audit és a Boscht, mint a legnagyobb tőkebefektetőket és foglalkoztatókat kell felhasználni.

Körülbelül kétezer ember dolgozik neki Magyarországon – ezt mondta a Magyar Idők birtokába jutott hangfelvételen Soros Györgyről, a milliárdos pénzét kezelő szervezet, a Soros Fund Managment korábbi vezetője. Tracie Ahern ezen kívül azt is elismerte, hogy Soros György az alapítványait eszközként használja fel arra, hogy saját akaratát érvényesítse.

Siewer András, a Soros Györgyhöz köthető Migration Aid munkatársa egy másik felvételen pedig szintén erről beszél és elismeri: valójában minden a pénzről szól. A hangfelvételből kiderül az is, hogy a Migration Aid adatokat gyűjtött a menedékkérőkről. Siewer András szerint azonban átverték és csapdába csalták őket, ugyanakkor nem magyarázta meg, miért mondott ilyen tartalmú mondatokat.

A 888.hu arról számolt be, hogy egy újabb Soros-szervezet, az Avaaz nevű aktivista-csoport is nyíltan beavatkozik a magyar választási kampányban. A cikk szerint a Facebook Messengert elárasztották olyan hirdetések, amik Orbán Viktor elleni összefogásra és szavazásra szólítanak fel.

Az online kampányt lebonyolító Avaaznak milliónyi aktivistája van, alapítói között van az az Eli Parizer is, aki egy hasonló profilú online véleményformáló szervezetet is vezet. A Move On Amerikában többször is a demokraták mellett kampányolt, amihez bevallottan felhasználták Soros György anyagi támogatását is. 2004-ben másfél millió dollárral támogatta őket a magyar spekuláns.

Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint az összehangolt megtörési kísérlet kezdete visszanyúlik 2015 szeptemberéig, a röszkei zavargásokig.

A kormányszóvivő úgy fogalmazott: az április 8-ai választás döntő ütközet lesz abban a harcban, amit a kormány a megtörési kísérlet ellen folytat. Hangsúlyozta: jövő vasárnap nem pusztán arról van szó, hogy meg tudjuk-e őrizni Magyarországot magyar országnak – azzal az akarattal szemben, amely bevándorló országgá tenné – hanem arról is, hogy meg tudjuk-e őrizni azokat az eredményeket, a családtámogatási rendszert, az adó kedvezményeket, amelyeket a bevándorlás pártiak a migráció érdekében elsöpörnének.