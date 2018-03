Szijjártó: El kell kerülni, hogy Magyarország legyen a migránsok végállomása

Az új osztrák migránsellenes politika nyomán csak úgy kerülhető el, hogy Magyarország legyen a migránsok végállomása és gyűjtőtábora, ha a választás után sem engedünk be egyetlenegy migránst sem az ország területére – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: annak érdekében, hogy egyetlenegy migránst se engedjünk be Magyarország területére, a jelenlegi kormánynak kell folytatnia a munkáját. Szijjártó Péter figyelmeztetett: a migrációs nyomás továbbra is jelen van. Afrikában és a Közel-Keleten is több tízmillióan élnek olyan élethelyzetben – akár belső menekültként, akár már úton lévőként, akár rendszeresen humanitárius segélyre szorulva -, akik bármikor hozhatnak olyan döntést, hogy megindulnak. Ha pedig megindulnak, akkor Európa irányába indulnak meg – mondta.

Hozzátette: emellett „különböző szolgálati információk” szólnak arról, hogy Pakisztánban az oda érkezett afgánokat nem látják szívesen, és ha ők megindulnak, szintén Európa irányába teszik ezt. Az osztrák helyzetre kitérve azt mondta: Ausztriában a külföldi bűnelkövetők száma az elmúlt tíz esztendőben a duplájára nőtt, és ez „jelentős részben afgán bevándorlókhoz köthető”.

Szijjártó Péter szerint Magyarország könnyen kettős nyomás alá kerülhet, ha a választások után a jelenlegi migrációs politika változik és egy bevándorláspárti kormány jön létre, amely nem akarja meggátolni a kötelező betelepítési kvóta június vége előtti bevezetését. Egyrészt Brüsszel majd ide akarja küldeni a már Európában lévő migránsokat, az Európába igyekvők pedig az osztrák ellenállás miatt adott esetben ide szorulhatnak be – indokolta.

Azonban ha a jelenlegi bevándorlásellenes hazai politika fennmarad, akkor függetlenül az osztrák szigorításoktól „továbbra is meg fogjuk tudni védeni Magyarországot”, hiszen állni fog a kerítés, szigorú határőrizeti szabályok maradnak érvényben – emelte ki Szijjártó Péter, leszögezve, hogy a jelenlegi kormány tovább kívánja folytatni a bevándorlásellenes politikáját.