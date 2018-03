Kapcsolatban állhat a Jobbikkal az elfogott német fegyveres

Kapcsolatban állt a Jobbikkal az a német férfi, akit a héten fogtak el a rendőrök Budapesten, a Terrorelhárítási Központ segítségével – így tudják a kormánypártok. A gyanú szerint a 34 éves férfit illegális fegyverkereskedelem miatt keresték. Hollik István szerint egyre súlyosabb kérdéseket vetnek fel a Jobbik „iszlám és szélsőséges szervezetekhez fűződő” kapcsolatai.

Az M1 által is bemutatott képen balról a másodikként látható férfi Mario Rönsch (a videóban megnézhető). A fotó a magyar Parlament egyik olyan erkélyén készült, amelyet csak külön engedéllyel lehet látogatni. A férfit a magyar hatóságok szerdán fogták el, a német nyomozóhatóság szerint ugyanis gumilövedékes és éles lőfegyvereket is értékesített. A magyar hatóságok az ezt bizonyító dokumentumokat és a fegyverek egy részét is lefoglalták. Lapértesülések szerint Mario Rönsch-öt hazájában közösség elleni uszítás és állam elleni bűncselekmény gyanúja miatt is körözik.



Mario Rönsch 2016-ban járt az Országházban. Beléptetését a Jobbik frakciója hagyta jóvá, annak ellenére, hogy a férfit már akkor is fegyverkereskedelem miatt körözték a német hatóságok. A Jobbik akkor elismerte, hogy Mario Rönsch a párt vendégeként jutott be a Parlamentbe, de azzal védekeztek, hogy nem országgyűlési képviselők, csupán a Jobbik asszisztensei fogadták. A bejutását viszont úgy tudni – a Jobbik egyik magas rangú tisztségviselője hagyta jóvá. Egyesek szerint maga Vona Gábor – bár a Jobbik szerint Mario Rönsch nem találkozott a pártelnökkel.

A Fidesz-KDNP szerint Vona Gábor iszlám iránti rajongása után a Jobbik most egy szélsőséges fegyverkereskedővel bukott le. „Vona Gábor iszlám és egyéb szélsőséges szervezetekhez fűződő kapcsolata már így is nagyon súlyos aggályokat és kérdéseket vet föl, ott vannak a Szürke Farkasok, akik részt vettek a II. János Pál pápa elleni merényletben. Most meg itt van ez a fegyverkereskedő. Vona Gábornak azonnal tisztáznia kell ennek a botránynak az újabb részleteit. Pontosan miért és milyen céllal tart kapcsolatot fegyverkereskedőkkel” – fogalmazott Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője.

Nem a Mario Rönsch-sel való találkozó az egyetlen amelyet a Jobbik eddig nem magyarázott meg. Egy napvilágot látott fotón az látható, amin Musat Serdar Celebi és Vona Gábor ölelkezve üdvözlik egymást. Sokak szerint Celebi az a török férfi, aki megrendelte a II. János Pál pápa elleni 1981-es merényletet. Ő adhatott fegyvert és sokezer német márkát a merénylőnek azért, hogy megölje a pápát.

Musa Serdar Celebit az elmúlt évtizedekben több szélsőséges szervezettel is összefüggésbe hozták. Például azzal a Szürke Farkasokkal, amellyel Vona Gábort is, és amelynek a pápa életére törő merénylő, Mehmet Ali Agca is a tagja volt. Egy, a világhálón is elérhető felvételen Musa Serdar Celebi éppen iszlámot dicsőíti, és azt mondja: kulcskérdés, hogy Európában megmaradjon az iszlám identitás. Az Origo úgy tudja, a férfi által vezetett szervezet volt az is, amely Vona Gábor törökországi turnéját finanszírozta. Ezen az úton Vona többször az iszlám mellett tett tanúbizonyságot.