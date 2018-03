Fizetett Soros zsoldosok dolgoznak Magyarországon a kormánybuktatáson

Legalább kétezer ember dolgozik azon, hogy érvényre juttassák Soros akaratát Magyarországon – derült ki egy napokban nyilvánosságra hozott felvételből. Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt: a jelenlegi kormánynak elég sok tudása van Soros zsoldosairól: információk, jelentések, nevek. Ezért alkotta meg a kormány a Stop Sorost, amely nemzetbiztonsági kérdésnek minősíti a bevándorlást.

Kétezer fizetett Soros-ember (zsoldos) dolgozik Magyarországon azon, hogy megbuktassák a választási kampány során a kormányt – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök elmondta, hogy hitelt érdemlő információk és hangfelvételek láttak napvilágot az utóbbi időben a Soros-hálózat működése kapcsán, amelyeken maguk „a Soros-hadsereg tisztjei” beszélnek működésükről. Ha valaki eddig nem akart hinni a politikusok által elmondottaknak, vagy az összeesküvés-elméletekben, a nyilvánosságra került felvételek alapján már hihet a saját szemének és fülének.

A kormánybuktató mechanizmus

A mechanizmus lényege – mondta –, hogy a Soros György pénzéből beszervezett aktivistákat civil szervezetekbe tömörítik, majd ezek hivatalosan is fellépnek a „Soros György birodalmának eszmerendszeréhez” tartozó célokért, amelyek közül most a legfontosabb a bevándorlás, a nemzetekre és keresztény életelvekre épülő keresztény Európa megszüntetése. Ezek az NGO-k azután megtámadják a bevándorlásellenes kormányokat, amelyekre Brüsszelből is nyomást gyakorolnak, majd a választások befolyásolásával el akarják érni, hogy bevándorlás- és Soros-párti képviselők kerüljenek a parlamentekbe, végül pedig a kormányokba is beépülnek, és átalakítják a kiszemelt országokat – fejtette ki, hozzáfűzve, hogy az üzleti haszon pedig Soros Györgyékhez kerül.

Soros embere: legalább kétezer ember dolgozik Magyarországon, hogy érvényre juttassák Soros akaratát

Múlt héten hozta nyilvánosságra a Magyar Idők azt a hangfelvételt amelyen Soros György egyik legközelebbi munkatársa, a Soros Fund Management, azaz Soros amerikai pénzügyi alapjának korábbi pénzügyi vezetője beszél arról, hogy Soros a Nyílt Társadalom Alapítványt eszközként használja a politikai véleménye érvényre juttatására az Egyesült Államokban és Európában.

Tracie Ahern a beszélgetésben elismerte, hogy az alapítványt valójában politikai befolyásolásra használják. Azt is elárulta: „mostanra valószínűleg több milliárd dollárt költött” Magyarországon Soros az alapítványán keresztül. Ahern ezzel összefüggésben azt is hozzátette: legalább kétezer ember dolgozik ott (Magyarországon), hogy érvényre juttassák Soros akaratát.

https://magyaridok.hu/wp-content/uploads/2018/03/Tracie1.mp4

Stop Soros

Orbán Viktor a pénteki interjúban beszélt arról is, hogy a jelenlegi kormánynak elég sok tudása van Soros zsoldosairól: információk, jelentések, nevek. Ezért alkotta meg a kormány a Stop Sorost, amely nemzetbiztonsági kérdésnek minősíti a bevándorlást.

A miniszterelnök arra kérte a választókat, hogy ne csak a jelenre, hanem a jövőre is gondoljanak. Két jövő lehetősége előtt áll az ország: vagy nemzeti kormány lesz és marad most Magyarország magyar ország és harcolni fog egy európai Európáért, vagy egy internacionalista kormány, amelyet Soros György állít majd fel, és akkor Magyarország bevándorlóország lesz – mondta a kormányfő.

A Demokratikus Koalíció szerint Orbán Viktor miniszterelnök „egy politikai halállistát mutatott be”. Gréczy Zsolt szóvivő kijelentette, „ha Orbán Viktor beváltja fenyegetését, akkor a DK politikai és jogi védelmet nyújt az érintett személyeknek és szervezeteknek”.

Az kiabál, akinek a háza ég – így reagált a Fidesz az Orbán Viktor szavaira érkezett ellenzéki bírálatokra. Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója azt mondta: Soros emberei az ellenzékből első szóra ugrottak, hogy megvédjék a Soros-hálózatot. A Fidesz szerint több mint kétezer ember dolgozik az országban, azért hogy meggyengítsék a bevándorlásellenes kormányt.