Végignézhetjük, ahogy gyökeresen megváltozik Európa

A mai nyugat-európai fiatalok még saját életükben láthatják, hogy elveszítik a keresztény Európát és kisebbségbe kerülnek a saját világukban – erre figyelmeztetett Orbán Viktor reggel a Kossuth rádióban. Arra hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, hogy ma természetesnek vesszük, hogy a keresztény Európa és a keresztény Magyarország vesz minket körül, de a bevándorlás hatására a jelenlegi kultúránk és életmódunk veszélybe került, ezért meg kell védeni.

„Európa 20 év múlva muszlim lesz” – ezt mondta egy török parlamenti képviselő, aki szerint „a muzulmánok jelentik Európa jövőjét”. Minderről egy svájci portál számolt be. A politikus úgy fogalmazott, hogy az iszlamizáció már folyamatban van Európában, húsz év múlva pedig a kontinensen számbeli fölényben lesznek a muzulmánok.



„Most elértünk egy olyan szintre, hogy Brüsszelben a leggyakoribb név a Mohamed, a második a Malih, a harmadik leggyakoribb pedig az Aisa” – dicsekedett a török képviselő. Majd hozzátette: „ezzel a növekvő tendenciával a muzulmán népesség számarányát tekintve nagyobb lesz Európában, mint a keresztény populáció.”

Európa szerte több kutatás is foglalkozik a jelenlegi demográfiai változásokkal. A koppenhágai egyetem legfrissebb felméréséből az derül ki, hogy 2090-re Dániában többségében lesznek a külföldön születettek az őshonos lakossággal szemben. A következő negyven évben ugyanis az első generációs migránsok száma megháromszorozódhat, a dán lakosság száma pedig folyamatosan csökken.

A probléma a svédeket is érinti. Egy dokumentumfilm is felhívja a figyelmet arra, hogy ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor 20 év múlva kisebbségbe szorulhanak a svédek a saját hazájukban.

Milyen választ adnak?

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint a skandináv országban nagy problémát jelent a bevándorlók integrációja is, hiszen a migránsok még a nyelvet sem akarják megtanulni.

„Volt olyan diák, akik odament a tanárához, ez most történt és azt mondta, hogy miért kell nekem svédül tanulni, hát maguk pár év múlva arabul fognak beszélni. A tanár szaltót ugrott” – fogalmazott.

Nyugat-Európában a fiatalok láthatják majd azt, hogy veszítik el a keresztény többséget – erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Orbán Viktor hozzátette: a kérdés az, milyen választ adnak erre az országok. Vannak akik, a nyitott társadalommal reagálnak, mások, mint Magyarország is, meg akarják védeni a mostani életüket. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kereszténység nemcsak hitbéli, hanem kulturális kérdés is, hiszen ettől érezzük magunkat itthon Európában.

„A keresztény Európa kulturális értelemben olyasmi, mint a levegő, amiből élünk természetes módon vesz bennünket körül, ezt nevezzük otthonosságnak, ezért érezzük magunkat otthon a keresztény Európában és a keresztény Magyarországon. Még egyszer mondom hitbéli meggyőződésre való tekintet nélkül. Ezért van az, hogy a keresztény Európa kérdése politikai kérdéssé vált, nem a hittételekről folyik a vita, hanem arról, hogy az otthonos, általunk ismert általunk szeretett életmódot, életelveket, életfelfogást meg tudjuk-e őrizni, vagy azt külső hatásra megváltoztatják” – mondta a kormányfő.

Más világban élnek

A kormányfő úgy fogalmazott: a nyugat-európai vezetőket azért is nehéz meggyőzni ebben a kérdésben, mert más világban élnek, mint az átlagos polgárok: általában védett helyeken laknak, nem utaznak metrón, a környékükön nincsenek no-go zónák.

Orbán Viktor hozzáttette: a 2015-ös röszkei zavargás óta, „amikor ránk rúgták az ajtót”, a magyaroknak van személyes tapasztalata a témában.