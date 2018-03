Vizsgálatot indított a korrupciógyanúba keveredett Hadházy Ákos ellen a Földalapkezelő

A legszigorúbb szankciókat alkalmazzák a spekulánsok ellen, szükség esetén más hatóságokat is bevonnak a vizsgálatba - nyilatkozta az NFA elnöke. A szervezet az elmúlt napokban megjelent hírek hatására döntött úgy, hogy vizsgálatot indít Hadházy ellen. Szerdán a Borsonline írt arról, hogy az LMP társelnökének édesapja és édesanyja is strómanként segített átjátszani a földeket egy német–magyar szőlőbirtokosnak.

Vizsgálatot indított az LMP társelnökével szemben a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – értesült a Bors. A lapnak a szervezet elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt napokban nyilvánosságra került hírek hatására döntöttek a vizsgálat mellett. Kifejtette, ha bebizonyosodik, hogy visszaélés, jogellenes cselekmény történt, megteszik a szükséges feljelentéseket és a kezdeményezik a megfelelő hatóság, akár a NAV eljárását is.

Kiemelte: egyetlen négyzetméter állami föld sem kerülhet spekulánsok kezére, nem lehet kijátszani a földforgalmi szabályokat. Az ügyben ezért a lehető legszigorúbb vizsgálatot folytatják és a lehető legszigorúbb szankciókat alkalmazzák. Azt is elmondta: ha bebizonyosodik a visszaélés, az NFA kizárja az érintetteket a további pályázatokból, szerződéskötésekből.

Hadházy Ákos társelnök. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A strómanhálózat és a Hadházy család

Dokumentumokkal bizonyítható, hogy Hadházy Ákos édesanyja egy strómanhálózat tagjaként vett részt földárveréseken – erről közölt cikket szerdán a Borsonline. A portál megjegyzi: korábban már Hadházy Ákos édesapjáról is kiderült, hogy egy német–magyar szőlőbirtokosnak, Twickel Györgynek segített átjátszani állami földeket. Most úgy tűnik, nemcsak neki, hanem édesanyjának is jutott feladat a törvénytelen földvásárlási ügyekben.

Hadházy édesanyja 2015-ben a Földet a gazdáknak! program árverésén vett részt. Akkor három olyan szántóföldre akart licitálni, amelynek értéke meghaladta a 300 millió forintot. Mindegyik földterület a Twickel cég érdekeltségi körébe tartozó településeknél volt. Az aukció előtt 30 millió forint előleget kellett befizetnie. A pénzt át is utalta, csakhogy nem saját bankszámlájáról, hanem egy olyan folyószámláról, amelyet nem csak ő, hanem több másik személy is használt. A Bors szerint ők szintén strómanok voltak: kamionosként és fuvarosként dolgoztak a Twickel cégnél, mégis több száz millió forintért vásároltak földeket: mindannyian ugyanarról a számláról, amelyről az LMP társelnökének édesanyja is.

A Fidesz szerint az egész stróman ügy mögött valójában az LMP társelnöke, Hadházy Ákos áll, ami azért is meglepő, mert éppen Hadházy Ákos az, aki az elmúlt időszakban folyamatosan a kormánypártok korrupció-gyanús ügyei után nyomozott.

Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: Hadházy Ákosról ismét lehullt a lepel, az LMP antikorrupciós társelnöke csalási-korrupciós ügybe keveredett. Hozzátette: ezúttal olyan dokumentumok kerültek nyilvánosságra, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy Hadházy Ákos apja és anyja egy strómanhálózat tagjaként segítették kijátszani a földtörvényt, és strómanként egy német származású üzletember kezére játszottak több százmillió forint értékben földet.

Költséges hobbi, zavaros lakásügy

Az LMP másik társelnöke, Szél Bernadett szerint nem igazak a Hadházy Ákosról szóló hírek, csak le akarják járatni politikustársát. Úgy fogalmazott: elnöktársa ellen nagyon mocskos karaktergyilkosság zajlik. Ezen nem kell csodálkozni, több mint száz korrupcióinfót tartott, ahol igazolta a fideszesek korrupciós ügyeit.

Nem először reagálnak így a Hadházy Ákost érő vádakra.

Az LMP-s politikusról korábban kiderült ugyanis, hogy legalább 350 órát töltött a levegőben, ami összesen csaknem 20 millió forintjába kerülhetett. Csakhogy erre a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze.

Korábban pedig Hadházy Ákos elhunyt szomszédjának a lánya állította: az LMP-s politikus ellehetetlenítette édesapja életét, hogy megszerezze lakását. Az ügy odáig fajult, hogy a politikus állítólag be is perelte az idős férfit, akinek emiatt 70 ezer forintos nyugdíjából havi 27 ezer forintot vontak le. Hadházy Ákos mindannyiszor úgy reagált, hogy őt le akarják járatni.