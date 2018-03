Mirkóczki lemondását követelte a Jobbik alelnöke

Mirkóczki Ádám jobbikos szóvivő lemondását követelte a párt alelnöke, Toroczkai László – ez derül ki egy csütörtökön megjelent hangfelvételből. Mirkóczki Ádám nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy a Jobbik 2010 előtti politikája volt a hazugság, és nem a mostani. Ezt a nyilatkozatot a hét elején saját Facebook-oldalán bírálta Toroczkai László. Szerinte a hangfelvétel nem friss, hanem még jóval korábban, egy másik ügyben próbálta lemondatni a szóvivőt.

Elsőként követelte azt, hogy a Jobbik szóvivője mondjon le tisztségéről – ezzel dicsekszik a Jobbik alelnöke telefonon – a Ripost szerint – egy csalódott jobbikosnak. A beszélgetésről közölt hangfelvételen Toroczkai László arról beszél: az elnökségi levelezőlistán is követelte Mirkóczki Ádám lemondását.

A hangfelvétel azután jelent meg, hogy Mirkóczki Ádám a Zugló TV-ben arról beszélt, hogy a tagsággal a kezdetekkor egy hamis képet hitettek el.

Toroczkai László az interjú után saját közösségi oldalán határolódott el Mirkóczki Ádámtól, és azt írta: a szóvivő nem az ő nevében tette a Jobbik múltjára vonatkozó kijelentéseket.

Toroczkai László azt írta a hangfelvételről, hogy az nem most, hanem másfél évvel ezelőtt készült, amikor Mirkóczki Ádám markáns véleményt alkotott az akkor még elnökjelölt Donald Trumpról. A Jobbik alelnöke most azt is írta, hogy a Jobbikban megférnek egymás mellett a véleménykülönbségek, annak ellenére, hogy – a közlemény szerint – Mirkóczki Ádámot éppen az övétől különböző véleménye miatt mondatta volna le.

A Ripost arról is ír, hogy Mirkóczki Ádám mostani nyilatkozata az egész pártban óriási vihart kavart, és a Jobbik elnökségében bő egy héttel a választások előtt elszabadult a pokol. Többen úgy gondolják: be vannak poloskázva az ülések, a lehallgató berendezéseket pedig Vona Gábor testőrsége helyezte el. A Ripost információi szerint ugyanis a Jobbikon belül a választások után puccsra készülnek Vona Gábor ellen, az elnökségben ezért már most megindult a helyezkedés.