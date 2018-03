LMP: Négy év alatt alig derült ki valami az Öveges-program „lenyúlásáról”

Egy négy évvel ezelőtti sajtótájékoztatóját elevenítette fel Hadházy Ákos, az LMP társelnöke a 12 milliárd forintos Öveges-program szerinte „horribilis lenyúlásáról”, jelezve: az eltelt idő alatt nem sok dolog történt a visszaélések kivizsgálásával kapcsolatban.

A politikus Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt ismételte meg korábbi kísérletét, amellyel, ahogy 2014-ben, idén is azt kívánta szemléltetni: bár a kémiai folyamatok ugyanúgy mennek végbe az ország bármely pontján, mégis a program keretében negyvenhárom városban ismételték meg azokat, rögzítették filmre és alkották meg hozzá a munkafüzeteket.

Ugyanígy negyvenháromszor fizettek ki 20 millió forintot tanteremfoglaltsági szoftverekért. Az unió csalás elleni hivatala, az OLAF is vizsgálta az ügyet, és pénzt követel vissza – mutatott rá Hadházy Ákos, aki a pontos összegről nem tudott beszámolni, de azt jelezte, hogy minimum 350 millió forintról lehet szó.

Magyarországon négy éve folyik az eljárás – folytatta -, és bár az adóhatóság már tényként kezeli a túlárazást és a felesleges beszerzéseket, negyedik alkalommal helyezik át egy másik területre a vizsgálatot. Hadházy Ákos szerint az ügyészség szándékosan húzza az időt, mert “elsikálni” nem tudja az ügyet.

A politikus kérdést kapott azzal kapcsolatban, hogy vizsgálatot indított a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) abban a földvásárlási ügyben, amelyben Hadházy Ákos szülei is érintettek lehetnek. Hadházy Ákos mindezt rossz viccnek, aljas és hazug lejáratásnak nevezte, amely szerinte a kormányoldal félelmét mutatja. Egyetlen rokona sem vásárolt földet árveréseken – szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy igaz-e: visszalépésre buzdított LMP-s jelölteket a választáson, amiért a párton belül petíciót is indítottak ellene, azt felelte: az LMP Országos Politikai Tanácsa kinyilvánította, hogy szükségesnek tartja a lehető legszélesebb körű együttműködést az ellenzéki pártok között az egyéni körzetekben. Ezt pártja megpróbálta létrehozni, de a többi párt egyelőre nem hajlandó részt venni abban. Szerinte a választás megnyerésének nagyobb esélye van a visszalépésekkel. Közölte azt is: a petícióról nem tud.

Kérdésre megismételte: ha a Fidesz képviselőinek száma meghaladja az 50 százalékot, lemond társelnöki pozíciójáról, és ez szerinte minden ellenzéki vezetőtől elvárható lenne, mert rossz szokásnak tartja, hogy a politikusok nem vállalják a felelősséget.

Megismételte azt is: minden pártban lehetnek olyan emberek, akik együttműködnek a Fidesszel. “Úgy érzem, hogy az LMP-ben is vannak, de úgy érzem, hogy az LMP az, ami leginkább ennek ellen tud állni” – folytatva, hangsúlyozta: a zuglói korábbi képviselőjelöltjük esete is azt mutatja, hogy nem tűrnek semmilyen együttműködést a Fidesszel.

Úgy folytatta: az ellenzéki oldalon vannak, akik szerint nem baj, ha ezt a választást nem nyeri meg az ellenzék, nyilván ilyenek vannak az LMP-ben is. Akivel csupán vitatkozni kell, azokkal vitatkozni fognak, ahol vállalhatatlan dolog jut tudomásukra, ott megteszik a szükséges lépéseket – jelentette ki.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaira, miszerint a romákat sem lehetett integrálni, a bevándorlókat sem lehet majd, úgy reagált: ha az összes pénzt ellopják, amit erre szántak, akkor nem fogják tudni integrálni a romákat. Hozzátette: a kormány tagjai “felszálltak a rasszizmus vonatra”.

A reptéri földi kiszolgálótársaságok kartellezésének gyanúját érintő kérésre azt mondta: feljelentést is kellene tenni hivatali visszaélés miatt. Hozzátette: számos jelzést kapott arról, hogy minisztériumi vagy állami vezetők akadályozták középvezetők munkáját. A bűnösöknek el kell számolniuk, de vádalkut kell kötni az egyszerű köztisztviselőkkel – fűzte hozzá -, hiszen rengetegen jelezték a visszaéléseket, de főnökeik ezért megrovásban részesítették őket.