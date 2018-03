Orbán: A magyarokban van elég erő ahhoz, hogy megvédjék az országot

Orbán Viktor miniszterelnök a kampánykörútja tapasztalatai alapján úgy véli, hogy a magyarok értik és tudják az előttünk álló választás tétjét, valamint készek arra, hogy megőrizzék az országot olyannak, amilyennek akarjuk.

Jogi értelemben egy szokványos parlamenti választásra készülünk idén is, de most a jövőnket meghatározó döntést kell hozni az előttünk álló legfontosabb kérdésben – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, kampánykörútja nagykanizsai állomásán a helyi televíziónak adott interjúban. A kormányfő ilyen történelmi pillanatnak tartja az 1990-es és a 2002-es választásokat is. Értelmezése szerint utóbbi esetében arról döntöttek a magyarok, hogy négyévnyi töretlen polgári fejlődés helyett a régi hagyományokat követő szocialisták kezébe kerüljön a kormányrúd. „Ennek aztán meg is ittuk a levét, hiszen nyolc év alatt kis híján csődbe vitték az országot” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Fontosnak tartotta leszögezni: most megint egy olyan pillanat van, amikor jövőt választunk magunknak. Az április 8-i választások eredménye nemcsak egy parlamenti ciklusra, hanem évtizedekre meghatározhatja az ország sorsát – mondta Orbán Viktor.

Hazánk jövője a tét

Európán belül egy küzdelem zajlik, amely arról szól, hogy a közép-európai országokat beszippantja-e a korszellem, vagy sikerül kimaradniuk abból a világtendenciából, hogy egyre kevertebb népességűvé váljanak a nyugat-európai országokhoz hasonlóan – mutatott rá a kormányfő. Nemcsak az Országgyűlés összetételéről döntünk, hanem arról is, hogy milyen életmódot, milyen életformát folytatunk az elkövetkezendő években, igyekezett nyomatékosítani a közelgő voksolás tétjét.

Függetlenül a valláshoz és Istenhez való viszonyulástól minden magyar egyetért abban, hogy hazánk kultúráját mégiscsak a keresztény szóval tudjuk leginkább jellemezni – jelentette ki a miniszterelnök. Magyarországon vallás- és véleményszabadság van, a férfiak és a nők egyenjogúak, a törvényeket betartjuk, a közbiztonságot értéknek tekintjük, nincs terrorizmus, nem akarunk együtt élni terroristákkal – ezek a közös meggyőződések egy életmódnak tekinthetők Orbán Viktor szerint, amelyek most veszélybe kerültek.

Felhívta a figyelmet: óriási néptömegek indultak meg korábban Ázsiából és a Közel-Keletről, újabban pedig Afrikából, tehát minden országnak el kell döntenie, hogy hogyan reagál erre. Védekezik a jelenség ellen, vagy pedig elfogadjuk, hogy elérkezett egy új, kevert népességű korszak, és befognak ide telepíteni először tíz-, aztán százezerszám olyan embereket, akiknek semmi közük ahhoz a kultúrához, amit mi az elmúlt ezer évben itt felépítettünk, kialakítottunk.

A kormánypártok elkötelezettek a magyar Magyarország mellett

Orbán Viktor úgy látja, hogy az ellenzéki pártokban nincs meg se a bátorság, se az akarat, se a kurázsi, hogy megvédjék az országot. Sőt, rá vannak kötve egy nemzetközi hálózatra, a Soros-birodalomra, amelynek az a célja, hogy az összes európai államot bevándorlóországgá változtassa – tette hozzá a kormányfő. Meglátása szerint az ellenzék le akarja bontani a kerítést, meg akarja változtatni a migránsokat távol tartó törvényeket, el akarja fogadni azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyekkel tíz- és százezerszámra érkeznének bevándorlók Magyarországra.

Ez megakadályozná azt a fejlődést, amelyet vérrel és verítékkel elértünk az elmúlt években – hangsúlyozta a miniszterelnök. Rámutatott, hogy nem tudunk egyszerre nyugdíjat is emelni, a fiatalokat is támogatni, munkahelyeket is létrehozni. Ha ki kellene fizetnünk a bevándorlónkként 9 millió forintot, amit az EU előirányoz, akkor tönkremennénk – szögezte le.

A magyarok azért élték túl a történelem viharait, mert a döntő ütközetekben mindig összeszedtük magunkat, és meg tudtuk ezeket nyerni. Orbán Viktor szerint most ugyanez a helyzet. Kampánykörútja alapján úgy véli, hogy a magyarok értik és tudják ezt, valamint készek arra, hogy megőrizzék az országot olyannak, amilyennek akarjuk.

A kormányfő érez a magyar emberekben elég erőt ehhez. Azt viszont veszélyesnek tartja, hogy sokan úgy látják: ez egy lefutott meccs. Ha emiatt otthon maradnak, akkor az ország bajba kerülhet, hívta fel a figyelmet. Kiemelte: ma úgy lehet kiállni Magyarország mellett, ha támogatják a választók a Fidesz–KDNP jelöltjeit.

A miniszterelnök szerint az élet kultúrája azonos a nők tiszteletével, és a magyarok tisztelik a nőket. „A családszervezésben mindig is egyenlő félnek tekintettük a nőket.” Orbán Viktor ebben látja a választóvonalat a mi civilizációnk és más civilizációk között. Ahol kevert népesség jön létre, ott a nők nincsenek biztonságban. „Ezt láthatjuk Nyugat-Európában is, ahol a nőkkel szembeni nyílt erőszak lassacskán megszokott jelenséggé válik” – emlékeztetett az elmúlt időszakban napvilágot látott hírekre Orbán Viktor.