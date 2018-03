Újabb részletek derültek ki Vona Gábor török barátjáról

Újabb részleteket jelentek meg az interneten arról a szélsőségesnek tartott török férfiról, aki – egy korábban készült fotó szerint – baráti viszonyban lehet Vona Gáborral. Az Origo.hu cikke szerint a Celebi nevű férfinak az 1981-es II. János Pál pápa elleni merényletben is szerepe volt, Németországban le is tartóztatták emiatt. Az Origo cikke szerint a muszlim szélsőséges férfi „Vona Gábor jó barátja és törökországi kapcsolata”.

Egy Vona Gábor közösségi oldalán szereplő fotóra lett figyelmes nemrég az Origo. A képen Musat Serdar Celebi és a Jobbik elnöke üdvözli egymást. A gesztusokból jól kivehető, hogy baráti viszony van a Jobbik elnöke és Celebi között. Vona Gábor közösségi oldalán nem ez az egyetlen közösé kép Celebivel.

Az Origo azt is feltárta, hogy a török férfi szorosan kötődik a Jobbik elnökéhez. Például az általa vezetett intézmény koordinálta Vona Gábor korábbi török turnéját. Ez a Jobbikot segítő szervezet – a lap szerint – idegen országokban való befolyásszerzéssel foglalkozik, és az iszlám vallást népszerűsítik.

A török férfit az elmúlt évtizedekben több szélsőséges szervezettel, például a Szürke Farkasokkal is összefüggésbe hozták. Csakúgy, mint Vona Gábort.

Celebinek köze lehet a II. János Pál pápa elleni merénylethez

Az Origo cikkéből az is kiderül, hogy a Vona Gáborral szívélyes hangulatban pózoló Celebi, a II. János Pál pápa elleni merénylet egyik központi figurája lehetett. Az oldal a per egyik tanújának vallomására hivatkozva közli, hogy Celebi adhatta azt a fegyvert a merénylőnek, amellyel a pápa életére tört. Egy CIA-jelentésből az is kiderül, hogy másfél millió dollárt kínált fel a pápa megöléséért. Celebire az ügyész a perben életfogytiglani büntetést kért, végül felmentették.

Tisztázni kellene a kapcsolatukat

A Fidesz szerint a Jobbiknak tisztáznia kell, hogy milyen kapcsolatban áll Musa Serdar Celebivel, vagyis egy olyan emberrel, akinek köze lehetett II. János Pál pápa merénylőjéhez. Hidvéghi Balázs hozzátette: Vona Gábornak Musa Serdar Celebihez fűződő viszonya mellett arra is válaszolnia kell, hogy a különféle török szélsőséges szervezetekhez milyen kapcsolat fűzi.

A Jobbik alelnöke szerint a pápa elleni merényletben való részvétellel megvádolt Celebi csupán egy üzletember. Az M1 szerette volna megtudni, hogy Vona Gábor hányszor és milyen céllal találkozott muszlim barátjával, Z. Kárpát Dániel azonban úgy fogalmazott, nem tartja számon a pártelnök minden találkozóját.