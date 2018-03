Tagadja a Jobbik a választási korrupciót

Rágalomnak tartja és tagadja a Jobbik, hogy pénzért vette volna rá a Független Kisgazdapártot (FKGP), hogy jelöltjei lépjenek vissza a Jobbik javára. Egy vasárnap előkerült dokumentum azokat a vállalásokat tartalmazza, hogy hogyan finanszírozza, segíti, téríti meg a rezsiköltségeit a kisgazdáknak a Jobbik, ha visszalépnek a javukra. A Jobbik nem kifogásolta, hogy esetleg hamisítvány lenne a papír.

Múlt héten a Jobbik az LMP kapcsán is hasonló ügybe keveredett. Ott írásos vállalás nincs, csak egy hangfelvétel, azonban ebben ott is tagadják a korrupciós gyanút. A Jobbik semmiféle anyagi juttatást nem adott a Független Kisgazdapártnak – ezt mondta hétfőn újságírói kérdésre válaszolva a Jobbik országgyűlési képviselője. Szilágyi György szerint ez majd a nyomozásból is kiderül.

A Magyar Idők hétfőn arról írt, hogy a FKGP választási csalás gyanúja miatt feljelenti a Jobbikot, miután kiderült, hogy a párt anyagi támogatást ajánl a kisgazdáknak a visszalépésért cserébe. Az állva maradt FKGP-jelöltek egyúttal azt is nyilatkozták, hogy nem lépnek vissza, és felháborítónak tartják, hogy elnökük eladta a pártot „bagóért”a Jobbiknak.

Vállalások a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről az FKGP irányába – ez a címe annak a dokumentumnak, amelyet a vasárnap a Mandiner tett közzé. Az iratban a Jobbik azt ígéri a Független Kisgazdapártnak, hogy választási eredménytől függetlenül fizeti a párt budapesti irodájának rezsiköltségét, valamint finanszírozná két jogász munkadíját is, akik a kisgazdapártnak dolgoznának.

A dokumentumot a Jobbik részéről Szabó Gábor pártigazgató, tanúként pedig Staudt Gábor országgyűlési képviselő írta alá.

Az anyagi juttatásokat a Jobbik feltételhez is köti. Eszerint csak akkor lépnek hatályba a vállalások, ha a kisgazdák a választások előtt visszaléptetik jelöltjeiket a Jobbik javára. A Jobbik elnöke az üggyel kapcsolatban a pártigazgatóhoz irányította az újságírókat, majd azt mondta, hogy a párt tisztességesen jár el.

Szabó Gábor, az országos választmány elnöke a Jobbik 16. országos kongresszusán, a Budapest Kongresszusi Központban

(MTI-fotó: Szigetváry Zsolt)

Nem a kisgazdák az egyetlenek, akik lemondtak a Jobbik javára

Egy, a múlt héten nyilvánosságra került hangfelvételen a jobbikos Farkas Gergely arról győzködi az LMP-s Midi Melániát, hogy kifizeti a kampányköltségeket, ha visszalép, mert más esélye nincs a győzelemre.

Az Origo.hu pénteken azt írta: a Jobbik országszerte Simicska Lajos pénzéből vesztegetheti meg a többi ellenzéki jelöltet. Egy képet is közöltek a mostani dokumentumot jegyző Szabó Gábor pártigazgatóról és Schön Péter gazdasági igazgatóról, amint Simicska Lajos irodaként használt családi házából távoznak.

Fidesz: A legnagyobb választási korrupció zajlik a Jobbiknál

A rendszerváltozás óta a legnagyobb választási korrupció rajzolódik ki a Jobbiknál. A szervezett választási korrupciónak nyilvánvalóan bírósági következménye kell, hogy legyen – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója.