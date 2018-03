Karácsony: Lehetnek még visszalépések

A közös koalíciós kormányzás lehetőségét ajánlotta fel Karácsony Gergely a Demokratikus Koalíciónak és az LMP-nek. Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azzal indokolta a kezdeményezését, hogy egy sorsfordító kormányprogramot kíván megvalósítani a demokratikus ellenzéki pártokkal közösen. A Fidesz szerint Karácsony Gergely minden idők legnagyobb korrupciós botrányához adta az arcát azzal, hogy a szocialisták élére állt.

Nagyon világos kormányzati alternatívát kínál az MSZP-Párbeszéd, ami nemcsak választási, hanem kormányprogrammal is felér – mondta el Karácsony Gergely az M1 Ma reggel című műsorában, ráadásul meg is nevezte a szereplőket, akik az általa vezetett kormány kulcsminiszterei lennének, továbbá azokat a pártokat is megnevezte, akikkel szövetségben szeretne politizálni, így például a DK-t.

Karácsony Gergely úgy látja, a DK esetében nem kérdés, hogy van alapja a közös kormányzásnak, hiszen a választókerületekben már most egymás jelöltjeit támogatják. Az LMP-vel kapcsolatban úgy fogalmazott: ismeri és tiszteletben tartja az LMP-nek azt az álláspontját, amely szerint nem készülnek kormányzásra, azonban úgy látja, hogyha a választópolgárok úgy döntenek, hogy ezek a pártok együtt képesek a kormányzásra, akkor meg kell felelni ennek az elvárásnak. Hangsúlyozta, ezért azt reméli, hogy ez az álláspont nem végleges, főleg azért, mert a programja közelebb áll az LMP programjához, mint bármelyik másik pártéhoz.



Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a Jobbikkal a közös kormányzásra nem lát lehetőséget, a pártok világszemléletének különbözősége miatt. Hozzátette, következő parlamentben a baloldali demokratikus pártoknak és a Jobbiknak lehetnek együttműködési lehetőségei, a közös kormányzáshoz azonban túlságosan különböző a pártok világnézete az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint.

Habár a választásokig már két hét sincs hátra, a politikus szerint még előfordulhat, hogy egy választókörzetben egy jelölt visszalép a másik javára, de úgy látja, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat nem a nyilvánosság előtt kell lefolytatni, és nem is tartja valószínűnek, hogy a Jobbiknak bármely politikusa is így tenne.

„A Jobbik álláspontja az ügyben világos és határozott, közölték, hogy egyetlen körzetben sem hajlandók visszalépni más párt jelöltjének a javára. Kár udvarolni annak, aki nem kíván ajtót nyitni” – fogalmazott Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az M1 Ma reggel című műsorában.