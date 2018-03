A határon túliak szavazati joga ellen kampányol a DK

Gyurcsány Ferenc pártja a saját közösségi oldalán osztotta meg a Kolozsváron készült videót azzal a kommentárral: ők az egyetlen olyan párt, amely elvenné a határon túli kettős állampolgárok szavazati jogát. Gyurcsány Ferenc ennek érdekében tavaly aláírásgyűjtésbe is kezdett.

A DK megszüntetné a határon túli kettős állampolgárok szavazati jogát- ezzel kampányol saját közösségi oldalán a Demokratikus Koalíció. Mindehhez egy Kolozsváron készített videót is készítettek, amit megosztottak a párt közösségi oldalán. Ebben – drámai hatást keltő zene kíséretében – olyan erdélyi magyarokat mutatnak be, akik el szeretnének menni voksolni április 8-án, és arra a kérdésre is válaszolnak, hogy kire szavaznának. A videóban megszólaló határon túli magyarok arcát kitakarták, hangjukat pedig eltorzították.



A 2004-es – az MSZP -SZDSZ kormány miniszterelnökeként – Gyurcsány Ferenc azzal riogatta az embereket, hogy ha a határon túliak megkapják a kettős állampolgárságot, tömegesen települnek majd át Magyarországra. A szocialisták akkor szórólapokat is gyártottak. Részletezték, hogy a magyaroknak rengeteg pénzébe kerülne a tömeges átköltözés. Az MSZP akkor úgy számolt: csaknem 170 ezer forinttal több adót kellene fizetnie mindenkinek, ha a külhoniak bevándorolnának. Gyurcsány Ferenc pedig azt is mondta: a román bevándorlók elveszik a munkát a magyarok elől.

A bevándorlókról viszont már így beszélt Gyurcsány Ferenc. Szerint velük jól járna Magyarország. A DK elnöke a migrációs válság kellős közepén többször is hangoztatta, hogy szerinte Magyarország javára válna, ha bevándorlókat engedne be, több migránst pár napra még a saját házába is befogadott. Az Együtt elfogadhatatlannak tarjta a Demokratikus Koalíció videóját. A párt alelnöke közösségi oldlán azt írja: elfogadhatatlan, hogy magyar és magyar között bárki különbséget tegyen.

Gyurcsány: Helyénvaló a Kolozsváron készített kampányvideó

A kampányfilmben kitakart arcú és eltorzított hangú határon túli magyarok beszélnek arról, hogy a Fideszre fognak szavazni. A pártelnököt hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján kérdezték a témáról, ő pedig azt felelte, hogy hallja a reakciókat, ezért megfontolják, hogy a videóval átléptek-e valamilyen határt. Leszögezte, hogy a filmmel nem a határon túl élők magyarságát kérdőjelezik meg és nem is gyűlöletet akarnak kelteni. Azt mondta, a filmben azért takarják ki a résztvevők arcát és torzítják el a hangjukat, mert nem konkrét emberekkel akarnak vitatkozni, hanem egy jelenségre szeretnék felhívni a figyelmet.

Az ellenzéki pártvezető beszélt arról, hogy közel négyszázezer határon túli magyar állampolgár regisztrált a választásra. A DK az egyetlen olyan magyar párt, amelyik elvi alapon elutasítja, hogy azok szavazhassanak, akik ennek nem viselik az összes következményét – mondta, és kijelentette, úgy kell átalakítani a magyar választójogi rendszert, hogy csak azok voksolhassanak, akik életvitelszerűen Magyarországon élnek vagy itt éltek, és csak ideiglenes hagyták el az országot. A politikust kérdezték a volt szocialista Zuschlag Jánosnak, illetve védett tanúknak a Czeglédy-ügyben tett állításairól is. Ezek szerint a Czeglédy Csaba által felépített hálózat éveken keresztül finanszírozta a baloldalt és segítette a baloldali kampányokat. „Zuschlag János néven csak egy politikai szédelgőt ismerek” – felelte a pártelnök, hozzátéve, hogy az ilyen és hasonló emberek nyilatkozataira nem kíván reagálni.

Kiemelte, hogy soha nem volt a Baloldali Ifjúsági Társulás (BIT) tagja, ezért nem tudja, hogy a BIT és a szombathelyi ügyvéd egy korábbi iskolaszövetkezete között volt-e kapcsolat. Abban viszont egészen biztos – mondta –, hogy nincs komolyabb átfedés a DK aktivistái és bármely, akár Czeglédy Csabához, akár máshoz köthető szervezet között.