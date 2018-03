Legfőbb Ügyészség: Támadás az igazságszolgáltatás ellen

Az igazságszolgáltatás – mint a jogállam egyik legfontosabb alappillére – elleni támadás a Csongrád Megyei Főügyészség épületének festékkel történő megdobálása – közölte az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében a Legfőbb Ügyészség.

A Csongrád Megyei Főügyészég épületét szombaton azt követően rongálták meg, hogy Szegeden a belvárosban tüntetést tartottak Czeglédy Csaba mellett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai vezetik Czeglédy Csabát az előzetes letartóztatásáról döntő nyomozási bírói ülésre a Szegedi Járásbíróságon 2018. március 3-án – a bíróság harminc napra elrendelte Czeglédy előzetes letartóztatását: Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselőt március 1-jén engedték ki a börtönből, miután képviselőjelölt lett, így megillette a mentelmi jog, ezt azonban a Nemzeti Választási Bizottság pénteken felfüggesztette, este ismét őrizetbe vették, az ügyészség pedig ismét indítványozta előzetes letartóztatását (MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely)

A közleményben hangsúlyozzák: „az úgynevezett Czeglédy-ügyben visszatérően megfogalmazott – az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat megingatni törekvő, minden alapot nélkülöző, és most már a verbális mellett fizikai erőszakba is átcsapó – közéleti megnyilvánulásokat visszautasítva, ezúton is felhívjuk a figyelmet arra a körülményre, hogy az ügyészség által kialakított jogi álláspontot mind az első, mind a másodfokú bíróság osztotta.”

Hozzátették: a kérdés közjogi vetületében pedig az NVB, a Kúria és az Alkotmánybíróság is az ügyészségével azonos álláspontra helyezkedett. A Csongrád Megyei Főügyészség az e héten kiadott sajtóközleményében tételesen cáfolta a Czeglédy-ügyben megfogalmazott, alaptalan állításokat, melyek az ugyeszseg.hu oldalon olvashatók.