Deák Dániel: Karácsony Gergely „külső megbízóinak igyekszik megfelelni”

Az látszik, hogy „Karácsony Gergely nem ura önmagának”, hanem a „külső megbízóinak igyekszik megfelelni” – mondta el az M1 vasárnap esti műsorában Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa.

Egyértelmű, hogy nem csak a magyar miniszterelnök, de a választók is a bevándorlást tekintik a választás legnagyobb tétjének – mondta el Deák Dániel politológus, a Figyelő munkatársa vasárnap este az M1-en, hozzátéve: ez nem csak Magyarországon van így, hanem szerte Európában, elég csak az olasz, az osztrák vagy a német választásra gondolni.

A szakértő szerint hazánkban is jól el lehet választani egymástól két tábort: az egyik oldalon a nemzeti kormány áll, amely egyértelműen kijelenti, hogy nem szeretné, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, illetve a másik oldalon pedig azok az ellenzéki pártok állnak, amelyeknek a vezetői szinte kivétel nélkül arról beszéltek, hogy a déli határkerítés rossz, arra nincsen szükség, illetve nem támogatták a bevándorláspolitikával kapcsolatos egyéb kormányzati intézkedéseket sem.



Az látszik, hogy „Karácsony Gergely nem ura önmagának”, hanem a „külső megbízóinak igyekszik megfelelni” – utalt a Figyelő főmunkatársa az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének azon szombati kijelentésére, amely szerint hiába nőtt a bevándorlás Európában, a terroristákhoz köthető bűncselekmények száma csökkent. Deák Dániel szerint egyértelműen látszik, hogy Karácsony Gergely „Soros György befolyása alatt áll”, aki – tette hozzá – ezért beszél koalíciós kormányzásról is.

Deák: a belpolitikai káosz Soros érdeke

„Tudjuk jól, hogy ha egy ilyen koalíciós kormányzás létrejönne, akkor kaotikus állapot alakulna ki, és ez az állapot Soros György célja” – szögezte le, hozzátéve, hogy ha Magyarországon belpolitikai válság következne be, akkor meggyengülne a magyar álláspont migrációs ügyben, ahogyan a visegrádi 4-ek is meggyengülnének, hiszen az együttműködés legerősebb motorja a magyar–lengyel szövetség. Ha pedig Magyarország elbukik és nem tudja támogatni Lengyelországot a 7-es cikkely elleni küzdelem során, akkor megvalósulhat az, amit Soros György már évek óta szorgalmaz – magyarázta Deák Dániel.

A közelgő választásokkal kapcsolatban a Figyelő munkatársa elmondta: ha az időközi választásokat és a kutatásokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az ellenzéki pártoknak kár az átszavazási hajlandóságban reménykedniük.

Leginkább a Jobbik esetében mondható el az, hogy a szimpatizánsai nem lennének hajlandóak –mondjuk – MSZP-s vagy DK-s jelöltre szavazni. Ezért is kínos most Vona Gábornak az, hogy Gyurcsány Ferenccel kell alkudoznia. Egyértelműen rombolja a Jobbik szavazói bizalmát az is – szögezte le Deák Dániel –, hogy egyes körzetekből kiszivárgó hírek szerint az DK vagy az MSZP helyben alkudozik a Jobbikkal.