A polgárőrség megújult az elmúlt hat év alatt

A polgárőrség kiemelt szerepet tölt be a társadalmi béke és az állampolgárok nyugalmának biztosításában, ennek is köszönhető, hogy Magyarország mára a világ 15. legbiztonságosabb országává vált – hangoztatta Pintér Sándor belügyminiszter szombaton Budapesten, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) küldöttgyűlésén.

Túrós András, a szövetség elnöke az elmúlt időszakot értékelve úgy fogalmazott, hogy a 2012 és 2017 közötti időszak a polgárőrség aranykora volt. Elmondása szerint ebben az időszakban megújult a polgárőrség, amelyet megalapozott az új polgárőrtörvény megszületése, valamint az, hogy költségvetési támogatás több mint egymilliárd forintra emelkedett.

Az Országos Polgárőr Szövetségnek adományozott nagy teljesítményű motorkerékpárok átadása az ORFK Készenléti Rendőrség budapesti központjában 2017. november 24-én. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tíz darab nagy teljesítményű motorkerékpárt, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. tizenegy darab elektromos kerékpárt adományozott az Országos Polgárőr Szövetségnek. MTI Fotó: Mónus Márton

Túrós András közölte: ebben az időszakban az új polgárőrtörvény megszületése, a költségvetési támogatás jelentős bővülése, a járműpark megújítása, az új igazolványok, az egységes formaruha és az új képzési rendszerek bevezetése nyomán megújult a polgárőrség. Több mint egymilliárd forintra emelkedett a költségvetést támogatás, továbbá 570 új járőrautót, több mint ezer kerékpárt és mintegy 100 új robogót állíthattak szolgálatba a polgárőrök – tette hozzá.

Elmondta: az OPSZ, a több mint 63 ezer polgárőr tevékenységének és a kormányzat támogatásának köszönhetően sikeresen zárta a 2017-es évet. A szervezet valamennyi programja a közbiztonság javulását eredményezte, ezért a partner önkormányzatok több mint 90 százaléka elégedett volt a munkával – mondta Túrós András.

A polgárőrök közterületi jelenlétükkel meghatározó szerepet töltenek be a bűnmegelőzés területén, mindennek nyomán pedig a kormány, illetve a rendőrség stratégiai partnerként tekint az OPSZ-re – tette hozzá. Közlése szerint 2017-ben a polgárőrök 9,2 millió szolgálati órát teljesítettek országszerte, és fontos szerepet töltöttek be a déli határ mentén az illegális migráció elhárításában is.

Megalakult a szervezet határvédelmi tagozata, és a polgárőrök, mintegy 400 illegális migráns fogtak el és több mint 500 elfogását segítették – mondta. Az év legfontosabb feladati között Túrós András a közterületi jelenlét fokozását, illetve az idős magányos emberek és a fiatalok védelmét említette.

Kiemelte, hogy 2010-hez képest a többszörösére emelkedett a polgárőrség költségvetési támogatása, amelyet munkájukkal háláltak meg a polgárőrök. Jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy hét év alatt a felére csökkenjen a bűncselekmények száma Magyarországon.

Nem véletlen, hogy a külföldiek csodálkoznak azon, hogy magányos nők éjszaka is biztonságban sétálhatnak a nagyvárosok utcáin, illetve rend van a falvakban is – mondta Pintér Sándor. A belügyminiszter a közterületi jelenlét bővítésére kérte a polgárőröket, illetve bejelentette, hogy a költségvetési támogatáson túl az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) legkevesebb 50 használt szolgálati autót ad át az OPSZ részére.